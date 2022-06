El rival del boxeador africano fallecido que lanzaba golpes al aire confesó que ha contemplado quitarse la vida

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Simiso Buthelezi, de 24 años de edad, se volvió viral hace tres días luego de que en un combate ante Sipheshile Mntungwa empezó a lanzar golpes “al aire” y quedó desorientado en pleno combate y luego falleció por heridas en el cerebro tras pasar varios días en coma.

Su rival, Sipheshile Mntungwa, reveló durante una entrevista que ha recibido decenas de amenazas y ha sido acosado debido a lo que sucedió con Buthelezi e incluso confesó que ha pensado en quitarse la vida.

“Simplemente no puedo soportarlo más. Me queda una cosa: me voy a suicidar. Hasta mis vecinos han publicado mensajes muy feos sobre mí en las redes sociales. Ya no estoy a salvo. Yo no maté a Simiso; es posible que hayamos estado involucrados en una pelea de box, pero no fue una cuestión de vida o muerte”, expresó el pugilista a Sowetan Live, un portal africano.

El boxeador ha contado que ese título le iba a servir para estar mejor financieramente, pero que ahora lo tildan de asesino, cuando es algo que también le pudo haber pasado a él.

El boxeo vivió momentos de tensión cuando el peleador sudafricano Simiso Buthelezi lució desorientado y comenzó a lanzar golpes al aire durante su pelea

“Todo lo que quería era ganar el título, que tal vez ayudaría a cambiar mi vida y la de mi familia. Soy el único que trabaja en casa donde me quedo con mi hermano menor, mi tía y sus hijos”, señaló.

La vida del boxeador africano no ha sido fácil. Perdió su madre a corta edad y además no vive con su padre, por lo que conseguir este título era importante para salir de vivir precariamente y tener un mejor estilo de vida, pero ahora todo se ha complicado.

“Mi madre murió cuando yo tenía cuatro años, mi padre todavía vive, pero no nos quedamos con él. Entonces, ganar ese título me iba a ayudar financieramente. Pero la gente me ha tildado de asesino. Podría haber sido yo. Sin duda la familia de Simiso está pasando por un dolor como cualquier otra familia”, agregó.

En las imágenes se observa cómo Buthelezi logra dar un golpe a su rival y lo tumba contra las cuerdas en el décimo y último round, pero luego de que el referí le ordena retirarse, el boxeador africano luce desorientado e incluso se va contra una esquina y empieza a lanzar golpes al aire.

El boxeador fue trasladado de emergencia al Hospital de Durban en Sudáfrica, pero tras dos días hospitalizado falleció.

