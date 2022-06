Astrónomos creen haber detectado el primer “fantasma estelar”, un agujero negro flotante

Un grupo de astrónomos ha descubierto por primera vez lo que podría ser un agujero negro flotante, teorizado como resultante de la muerte de una gran estrella aislada, según un estudio publicado recientemente por la revista The Astrophysical Journal.

El hallazgo se produjo al observar el brillo de una estrella más distante a medida que su luz se distorsionaba por el fuerte campo gravitacional del objeto, lo que es llamado microlente gravitacional.

Según el equipo dirigido por Casey Lam y Jessica Lu de la Universidad de Berkeley, este objeto astronómico invisible tendría una masa entre 1,6 y 4,4 veces más grande que la del sol.

Release: Discovery of the first dark, isolated black hole or neutron star in the Milky Way using gravitational microlensing! Work led by UC Berkeley grad, Casey Lam, and details are in papers in The Astrophysical Journal (https://t.co/udzWpDZqoI)…

— Jessica Lu (@jlu_astro) June 10, 2022