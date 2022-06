Científica prevé el uso de una “píldora del amor” que podría ayudar a salvar matrimonios fallidos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Una píldora del amor que replica la sensación de estar enamorado y que podría ser recetada para intentar salvar matrimonios en situaciones complejas podría existir “dentro de tres y cinco años”, según planteó una académica de la Universidad de Oxford.

Durante el Festival de Ciencias de Cheltenham -Inglaterra-, la doctora Anna Machin, antropóloga evolutiva y autora de “Why We Love: The New Science Behind Our Closest Relationships” (Por qué amamos: La nueva ciencia detrás de nuestras relaciones más cercanas”), expuso que hay cuatro sustancias químicas en el cerebro que explican el amor: la oxitocina, la serotonina, la dopamina y la beta endorfina.

Según la experta, una pastilla que acumule estas cuatro sustancias hormonales podría “mejorar tus capacidades para encontrar el amor o para aumentar la posibilidad de que te quedes enamorado cuando la situación está complicada”.

Los efectos de las sustancias

La dopamina, también llamada como la hormona del placer, es un neurotransmisor que entrega la sensación de bienestar. La oxitocina, por su parte, es una hormona que está relacionada con los patrones sexuales, autoconfianza y desinhibición.

En tanto, la serotonina juega un papel importante en la regulación del estado de ánimo y las emociones. Finalmente, la beta endorfina, es una hormona que bloquea la sensación de dolor y funciona como un opiáceo, es decir, tiene efectos adictivos.

Los dilemas éticos de la “píldora del amor”

La científica considera que actualmente existe el conocimiento suficiente sobre la neuroquímica y el cerebro como para poder prescribir este tipo de píldoras durante un tratamiento. Sin embargo, Machin es consciente de que detrás de esta idea existe un dilema ético: “Una de las fronteras de la investigación del amor a nivel comercial es la exploración de posibles drogas del amor: ¿se imaginan cuánto dinero se ganaría?”, planteó.

“Hay muchas cuestiones éticas sobre las drogas del amor, que ciertamente están en el horizonte. Y ciertamente se está investigando sobre ellas. Las drogas del amor utilizadas en la terapia de pareja podrían estar disponibles en un plazo de tres a cinco años”, agregó la académica.

Frente a los presentes, además, se preguntó: “¿No le darás estas píldoras a todas las personas que te gustan, cierto?”

La beta enfordina, detrás del fracaso matrimonial

Entre los cuatro neurotransmisores mencionados anteriormente, la beta endorfina es la menos estudiada y por eso es la más desconocida. La antropóloga sugiere que la falta de esta hormona es una de las principales responsables de las rupturas matrimoniales.

“La beta endorfina es un opiáceo. La produce el cuerpo y, al igual que la heroína, es adictiva”, dijo.

Por lo tanto, cuando la fuente de la droga, en este caso un ser querido, desaparece, entonces la persona entra en un estado de abstinencia: “Esa es la razón por la que, cuando te abandonan, te sientes fatal, porque estás entrando en el síndrome de abstinencia de los opiáceos”, añadió.

“Obviamente, si te dejan, no tienes una abstinencia lenta y por eso es tan increíblemente doloroso fisiológica y psicológicamente cuando una relación termina de esa manera”, explicó Machin.

Editado por José Ignacio Urrejola