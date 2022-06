¿Es necesaria la protección solar en los días nublados?

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Esta semana me hago la pregunta que todo el mundo tiene en mente cuando se acerca el verano: ¿Tengo que usar protector solar en X escenario? (X = días nublados / en casa / básicamente cualquier escenario en el que parezca poco intuitivo embadurnarme de protector solar cuando no parece haber tanto sol).

Vamos a quitarnos esto de encima: sé que es importante usar protector solar. Lo he oído bastantes veces de la gente que me rodea, y soy consciente de que la protección solar es importante para proteger nuestra piel de la dañina radiación ultravioleta A (UVA) y ultravioleta B (UVB), que puede contribuir al envejecimiento prematuro, al cáncer de piel y a las quemaduras solares. Todas esas cosas malas.

Eso no significa que siempre tenga claro con qué frecuencia debo usar el protector solar. La persona perezosa que hay en mí se alegra de renunciar a la tarea de ponérmelo siempre que no esté segura al cien por cien de que es necesario protegerse del sol. Si es un día soleado en la playa, por supuesto, lo haré, pero ¿en un día nublado? Ahí es cuando es probable que diga: “Ah, seguro que no es tan malo si hoy me lo salto”.

Entonces, ¿cuándo se debe usar la protección solar? Esto es lo que dicen los dermatólogos y los expertos en protección solar de CR.

¿Debo ponerme protección solar si es un día nublado o lluvioso?

Sí, porque incluso en los días nublados, hasta el 80% de los rayos UV pueden atravesar la capa de nubes y llegar a la piel, según la Organización Mundial de la Salud.

¿Puedo prescindir de la protección solar si salgo después de las 5 de la tarde?

Después de las 5 de la tarde, es menos probable que te quemes sin protección solar porque los rayos UVB, que causan las quemaduras solares, son menos intensos. Sin embargo, debes usar protector solar porque mientras haya luz del día, hay rayos UVA, y éstos contribuyen al envejecimiento y al cáncer de piel, dice Trisha Calvo, una editora adjunta de CR que ha escrito docenas de artículos sobre protectores solares en sus ocho años en CR.

¿Y qué hay de las mañanas?

Sí. Pues también. El sol es más fuerte entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, pero al igual que la luz solar de la tarde, los rayos matutinos pueden dañar la piel. Especialmente en verano, es bueno usar protector solar aunque sea temprano por la mañana si vas a salir al exterior, dice la doctora Laura Ferris, profesora de dermatología de la Universidad de Pittsburgh.

Bien, ¿y en casa? No tengo que usar protector solar si no salgo, ¿verdad?

Si estás cerca de una ventana o lucernario que no tiene una lámina protectora contra los rayos UV, durante un periodo de tiempo prolongado en casa, se recomienda que sigas poniéndote protección solar en la piel expuesta porque los rayos UVA pueden atravesar el cristal, dice Susan Booth, que supervisa las pruebas de protección solar de CR y ha evaluado cientos de protectores solares.

¿Y si estoy en un auto?

Sí, todavía lo necesitas. Aunque los parabrisas de cristal laminado bloquean casi todos los rayos UVB y el 98% de los UVA, el 79% de los rayos UVA que dañan la piel pueden atravesar los cristales de las ventanillas laterales y traseras.

En caso de que necesites algo más para convencerte, esta foto del daño solar en el lado izquierdo de la cara de un camionero después de 28 años de estar en la carretera habla por sí sola, de verdad.

Si estoy cubierta, ¿tengo que ponerme protección solar debajo de la ropa?

Concéntrate en la protección solar en la piel expuesta, dice el doctor Dathan Hamann, director médico en el Contact Dermatitis Institute, una clínica de dermatología en Phoenix. Y vale la pena señalar que la protección solar es sólo uno de los varios métodos para mantenerse a salvo en el sol. La ropa de protección solar con un factor de protección ultravioleta (UPF, por sus siglas en inglés) también puede ayudar a protegerte de los dañinos rayos del sol. Lo mismo ocurre con la búsqueda de la sombra y el uso de sombreros de ala ancha y gafas de sol.

“La mejor protección solar se consigue cuando se emplean varios métodos de forma rutinaria”, dice la doctora Ivy Lee, dermatóloga certificada y miembro de la American Academy of Dermatology.

¿Y si sólo salgo unos minutos?

La protección solar diaria es útil para proteger la piel, incluso cuando se trata de un paseo breve. En realidad, en muchas personas la mayor parte de su exposición al sol y de los daños que éste causa no se deben a estar bajo el sol. En cambio, son los breves momentos de entrar y salir corriendo los que acumulan el daño solar, dice Ivy.

Si te resulta engorroso aplicarte protector solar cada vez que vas a salir por la puerta unos minutos, una forma fácil de proteger tu piel es incorporar el protector solar a tu rutina matutina. Es como cepillarse los dientes o tomar vitaminas: puedes convertirlo en un hábito diario, no en algo que dependa del tiempo o de tus actividades diarias, dice Dathan.

¿Tienes más preguntas sobre la protección solar? Puedes leer nuestras respuestas a las preguntas más comunes sobre protectores solares, incluyendo si la protección solar caduca y si necesitas protección solar si tienes la piel más oscura. (Te anticipamos que sí).

¿Cuáles son las mejores prácticas para ponerse protección solar?

Aquí tienes unos sencillos consejos para salvar tu piel (literalmente):

Aplícate el protector solar entre 15 y 30 minutos antes de salir.

Para cubrir todo el cuerpo vestido con el traje de baño, necesitas aproximadamente una onza de protector solar (el equivalente a un vaso tequilero) o una cucharadita por cada parte del cuerpo.

Vuelve a aplicarlo cada dos horas o después de sudar mucho o nadar.

En cuanto al protector solar que debes usar, la American Academy of Dermatology recomienda un protector solar de amplio espectro y resistente al agua con un factor de protección 30+.

Hemos probado varios protectores solares para comprobar la eficacia de su protección contra los rayos UVA y UVB. Para la protección solar en loción, recomendamos Roche-Posay Anthelios Melt-In Milk Lotion SPF 60 (Amazon, Target y Walgreens) y Equate (Walmart) Ultra Lotion SPF 50 (Walmart), que tienen un precio decente.

Si prefieres un protector solar en spray (y sí, son tan efectivos como los protectores solares en loción), Trader Joe’s Spray SPF 50+ (Amazon y Trader Joe’s) y Alba Botanica Hawaiian Coconut Clear Spray SPF 50 (Amazon y Target) son los mejor valorados por nosotros. Puedes consultar más sobre nuestra selección de los mejores protectores solares de 2022 aquí.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.