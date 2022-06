Revelan imágenes de un cráter marciano inquietantemente similar a un enorme ojo humano

La misión espacial “Mars Express” de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) ha dado a conocer nuevas imágenes de un cráter descubierto en la superficie de Marte que sorprende por su inquietante parecido al de un enorme ojo humano.

Esta particular cavidad de unos 30 kilómetros de ancho y que aún no ha recibido un nombre oficial posee una gran mancha de un material oscuro en su interior. Asimismo, se puede apreciar que está rodeada de diversos canales sinuosos.

Estos canales, según detalló la agencia espacial, que tienen un parecido a las venas que se encuentran alrededor del globo ocular humano, probablemente transportaron agua líquida por la superficie del planeta rojo hace entre unos 3,500 y 4,000 millones de años.

Our @esascience Mars Express mission captured this 30 km-wide crater nestled between winding channels on #Mars – resembling veins running through a human eyeball 👁 The channels likely carried liquid water around 3.5–4 billion years ago!

