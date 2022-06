Horóscopo de hoy de Nana Calistar 15 de junio de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

LEO

Despréndete de todo eso que te hace daño, eso que te causa estrés o problemas, es momento que empieces a ver por tu salud. Las traiciones se harán presentes en próximas fechas, ten cuidado con cuestiones que tengan que ver con pagos y deudas pues podrías cerrar una puerta que necesitarás en tu futuro. No permitas que nadie afecte tu círculo y cada sueño que tienes, estas en la mejor etapa de lograr cuanto te propongas. Mucho cuidado con una situación que sucederá en estos días y que podría involucrarte y meterte en un problema algo complicado. Es increíble cómo te has apendejado tanto en los últimos meses, ponte ya las pilas para mejorar todo eso que te disgusta o no te parece de tu vida. Debes ser más cabrona y culera para que no te sigan viendo la cara sobre todo en cuestiones que tienen que ver con el corazón. En cuestión sentimental debes darte cuenta si vale la pena arriesgarse por alguien que no hace ni apuesta lo mismo por ti. No temas a cambios en tu vida, el área de los dineros se ve muy perra sin embargo necesitarás no gastar en cosas que no necesitas pues podrías enfrentar problemas económicos muy pronto y andar con la madre en rastra. Mucha suerte en juegos de azar o números con terminación en 23, 57 y 96.

VIRGO

Es momento de aprender de los errores para no volver a cometerlos, date cuenta lo que has vivido y reflexiona para que no caigas en los mismos errores. Viene una salida a tomar con amistades o a chismear con la comadre. Ten cuidado con poner en pedestales a simples mortales pues podrías llevarte grandes sorpresas. Si estas saliendo con alguien pela bien los ojos para que no te vean la cara de stupida porque habrá personas que buscarán perjudicarte de muchas formas o maneras. Mantén tu orgullo tranquilo pues dejarlo salir a flote podría hacerte perder personas que son muy importantes para ti, vienen cambios en el área de los dineros pues se visualiza una mejora después de la racha tan cul3ra por la que has estado pasando. En cuestión de los dineros hay que reflexionar en qué estas gastando tu dinero y donde lo estas invirtiendo porque vienen cambios económicos en los cuales se van a presentar perdidas. Ten cuidado con lo que piensas, quieres y deseas pues estas en una etapa donde todo lo que deseas se comenzará a materializar, sobre todo las cuestiones negativas, así que trata de que lo que pase por tu cabeza sean pensamientos positivos. Tus números de la suerte son el 54, 37 y 89, aprovéchalos a tu favor.

LIBRA

Es momento de cuidar tu autoestima y de no permitir que se pasen de listos contigo y se aprovechen de ti, hay que ponerte listo o lista. No tengas miedo a cambiar tu rutina pues será la clave para que logres mucho de tus propósitos y sueños. Te enteras de embarazo en amistad y posibilidad de un viaje en grande que comenzará a planearse, ponte perrucha. Vienen días en los cuales debes entender muchas cuestiones de tu pasado y reflexionar para no volver a caer en lo mismo de siempre. Recuerda que las oportunidades tienen fecha de vencimiento así que checa bien las propuestas que llegarán para que no te apend3jes y aceptes la correcta. Recuerda quién eres y hacia donde te diriges, no pierdas tu tiempo ni dediques tu vida a personas que no te valoran o te hacen sentir que no vales ni un pito. Cambios de carácter importantes se visualizan, la llegada de nuevos proyectos y cierre de ciclos de amistades. Una amistad te pondrá a prueba con un favor pues últimamente te has mostrado indiferente y cul3ra. Es momento de cambios en tus dineros, de comenzar a emprender para mejorar el área económica y hacer a un lado esos obstáculos que te han detenido. En cuestiones de salud debes de poner mucha atención porque podrías comenzar a padecer alguno problema de salud que no te va a beneficiar en nada solo te va traes estresado, realízate los estudios necesarios para determinar que te encuentras sano o sana. Números de la suerte 12, 34 y 47.

ESCORPION

Momento de cuidar tus comentarios porque muchos de ellos estarán fuera de lugar y sin darte cuenta vas a soltar mucho veneno y dañaras a muchas personas que son cercanas e importantes para ti. Es importante que mentalices bien el tipo de persona que quieres en tu vida pues tu fuerza y energía logrará atraerla. Cuídate de una caída o accidente laboral. Entras en una etapa de cambios y maduración. Aprende a meditar sobre tu presente y futuro y comienza a trabajar en el para mejorarlo en todos los aspectos que quieras avanzar. Te vienen movimientos en tus estados de ánimo, días te sentirás de la shingada y otros querrás comerte al mundo en un abrir y cerrar de ojos. Es probable que en estos días surjan ciertos problemas en la familia que te podrían poner de malas, que eso no te afecte, busca la manera de arreglar y solucionar dichos problemas. Te viene una noticia sobre una persona que te interesa mucho sin embargo la información que llegará a ti no será lo que esperas y podrías decepcionarte mucho. No es momento de iniciar una relación sino de sanar tu pasado y cuando se esté listo poder dar ese paso. Números de la suerte 23, 44 y 58.

ARIES

Ten cuidado con lo que sale de tu boca, no te metas tanto en chisme ni en problemas que no son tuyos ni te corresponden. Es importante que confíes más en tu capacidad para lograr tus metas, no permitas que la negatividad de otras personas te haga caer en situaciones complejas o cuestiones que no te corresponden. Es momento de planear ese viaje que has tenido en mente y que por cuestiones económicas o faltas de tiempo no has podido llevar a cabo. No dejes que nadie te pendej33 o haga sentir que vales menos, no es momento de ponerte en oferta por ningún hijo de la shingada. Deslíndate de amistades falsas que solamente buscan aprovecharse de ti o sacar algo de provecho. Vienen movimientos en tu trabajo muy perros con cambios de horarios o de puestos, ten cuidado con persona de piel blanca, querrá manipularte y hacerte daño. Extrañarás a persona que físicamente ya no habita en este mundo. Ten cuidado con una ola de declaraciones y chismes que está por llegar. Muchos cambios en tu salud que te van a beneficiar en el caso de haber estado presentando achaques. Número de la suerte 13, 18 y 29.

TAURO

No es momento de emprender en negocios con terceras personas o podrían presentarse problemas, pleitos y pérdidas económicas de las cuales solo saldrás molesto o molesta. Tu buen corazón es un arma muy poderosa que puedes llegar a utilizar para tener a tu lado a quien te dé la gana. Recuerda de que estas hecho para que nadie pretenda ponerte en el suelo ni hacerte sentir menos de lo que vales. Nuevos amores se aproximan y la posibilidad de emprender un viaje en el cual te la pasarás de lo mejor. Es importante que pongas las cartas sobre la mesa con tu pareja en caso de tener pues podrían caer en situaciones complicadas debido a chismes que estarán a la puerta de la esquina, inclusive meterte en pedos bien kuleros y esto vendrá por parte de amistades muy cercanas. Recuerda lo que has vivido y pasado para estar donde estas, así que siéntete orgulloso de quién eres y de lo que quieres lograr. No te contradigas en lo que dices podrían dejar de creer y confiar en ti. Hay momentos en que desearías mandar todo bien lejos, pero te detienes pues sabes que actúas por impulso ya que al poco tiempo se te pasa la bipolaridad que te andas manejando. Números de la suerte el 11, 47 y 10.

GÉMINIS

Grandes cambios se aproximan a tu vida, felicidad que comenzará a llegar de muchos ligares y personas y te darán esa paz que desde hace mucho tiempo no sentías. Recuerda quién eres y de dónde vienes, no permitas que ninguna jija de la shingada te haga bajar de tu nivel, tienes todo para tener a la persona que quieras a tu lado, pero caes en tonterías y al final terminas con la peor mi3rda que encuentras. Amistad del pasado retorna y te pedirá disculpas. Momento de emprender dieta y ejercicio para mejorar tu aspecto físico, es momento de ver más por ti, de hacer cambio de look o de preocuparte por verte mejor en todos los aspectos. Cuida la parte de tus sentimientos no los expongas tanto pues podrías sufrir como ya antes lo hiciste. Cuida tu estómago y alimentación pues malestares de gastritis y colitis estarán a la orden del día. Una noticia del área laboral te va a beneficiar. Deja de pensar que no puedes hacer algo, tienes el talento, la fuerza y las ganas para lograr lo que deseas, no te limites, recuerda que si alguien no pudo no significa que tú tampoco lo lograrás. Date la oportunidad de reflexionar sobre tu vida y de ir quitando todo eso que te ha atrasado o causado conflicto. Números de la suerte 12, 28 y 13.

CÁNCER

Oportunidades en muchos aspectos que deberás de aprovechar al máximo, no te dejes influenciar por personas que te rodean que con sus comentarios buscarán sacarte algún tipo de información. Recibirás noticas del extranjero que te pondrán muy feliz. No permitas que otras personas jueguen con tus sentimientos o te hagan menos, recuerda de dónde vienes y quién eres. Aprende a buscar a quien te busca y mandar muy lejos a quien no hace nada por estar contigo. Momento de cambios en los dineros, mira bien en que estas invirtiendo y en que estas gastando porque podría haber una salida de dinero con la que no contabas. Cuídate de caídas y dolores musculares pues estarás en puerta en estos días, te podrías dar en la madre. Ten cuidado con guardar rencores con personas del pasado, si te hicieron algún daño aprende a perdonarlos, pero ponte firme para no volver a caer ni confiar en ellos. Cambios de humor repentinos y noticias de persona del extranjero. Tu carácter fuerte podría asustar a quienes te rodean, se te da mucho decir las cosas como son y eso no les parece a muchas personas y podría traerte muchos problemas. Recuerda quien eres y de que estás hecho o hecha, así que no te dejes caer por nadie y siempre ve por lo que te mueve y te hace mejor persona y ser humano. Números de la suerte 14, 27 y 59.

PISCIS

Necesitas desarrollar tu paciencia pues es uno de tus defectos más marcados. Se ve un embarazo por parte de amistad o familiar. Se cancela una fiesta o salida. Te llega chisme de expareja. Amor de una noche podría aparecer en cualquier momento y darte hasta para llevar en tupper. Ya no permitas que chismes de vecindad te pongan de malas, cierra ciclos y ve quitando de tu camino eso que te estorbe. Divorcio o separación se presentará y será en la relación de una amistad. Confía mucho más en ti y en tu talento y capacidad de lograr lo que te de tu shingada gana. Deja de meterte dónde no te llaman, algunas veces caes en situaciones muy tontas por tratar de resolver la vida de los demás, trata de ir por tus cosas y preocuparte por lo tuyo, no tiene caso gastar energías en algo que no te dejará nada más que un sinfín de problemas. Momento de emprender nuevas cosas, de cambiar la rutina y quitar la monotonía de tu vida y de tu relación en caso de tener, solo tienes esta vida para ser feliz y no la has aprovechado al máximo, date la oportunidad de hacerlo sin importar lo que digan o piensen las personas que te rodean. No dejes que amores del pasado regresen a tus filas. Dales carpetazo y trata de no volver a comer la misma mi3rda que. Suerte con números en terminación 1, 7 y 0.

ACUARIO

Es momento de cambiar todo eso que no te gusta de tu vida, eso que te hace sentir incomodo o que no te genera felicidad, vienes a este mundo a ser feliz y no a lamentarte o pasarla mal por cuestiones que tienen solución. Noticia de un amor del pasado llegará a tus oídos. No descuides la parte de tus sentimientos te has vuelto algo duro e insensible e hijo de la fregada. La vida te llenará de oportunidades en muchos ámbitos sin embargo por atender otras cuestiones podrías dejar ir una oportunidad muy buena en lo que respecta al amor. Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Se termina relación e inicias ciclo con mejoras en el área de tus sentimientos, traerás mucho pegue. Que no te afecte el qué dirán, sigue tu camino y tu vida sin importar lo que el mundo piense, no pierdas tiempo en algo que no importa. Te llega dinerito extra, controla tu carácter algunas veces explotas demasiado pronto. Nuevos amores se avecinan y la llegada de una amistad con la que habías tenido problemas. Hay embarazo en puerta ancina que ponte perra sino quieres salir con tu domingo siete. Amistad va a andar ladrando pestes de ti, ponle una shinga para que deje de joder.

CAPRICORNIO

Cambios de humor repentinos que podrían afectar tu entorno. Se avecinan mejoras económicas y posibilidades de cambio de residencia, varios viajes llegan y oportunidad de conocer persona del signo libra o escorpión, te dejarán un buen sabor de boca. Suelta todo eso que no te deja avanzar primero estas tú, después tú y al final tú. Vienen cambios muy buenos en las finanzas, pero ponte trucha para que sepas utilizar dicho dinero a tu favor. Es probable que te enteres de rompimientos en relaciones de tus amistades, te buscarán para pedirte el consejo o para irse de fiesta en próximos días. Es probable que en próximas fechas recibas una noticia bastante buena que te va a reanimar y hacer sentir muy bien. Vienen días de mucha reflexión en los cuales comenzarás a madurar mucho y dejar atrás todo eso que ya dolió demasiado. Cuida más tu imagen la has descuidado mucho y eso se debe a que has dejado de sentir amor por ti. Momento de mandar a la mi3rda a ese amor que no te deja avanzar en nada en tu vida y solo te está causando conflictos y problemas. Cuidado con un viaje el cual no podría salir como deseas y al final solo quedarás endeudad@.

SAGITARIO

Vienen días de cambios bastante buenos en el área sentimental pues si estas en una relación es el momento perfecto para poner las cartas sobre la mesa con tu pareja sobre esos aspectos que no te parecen o no te gustan. Momento de pensar bien hacia dónde te diriges y cómo lograrás tus metas y sueños, no pongas las manos al fuego por nadie pues podrías terminar quemándote, te esperan momentos muy gratos con una persona que llegará a tu vida en próximas fechas. Te vienen cambios muy perros en tu conducta y forma de ser, aprende a controlar más tu estado de ánimo o en cualquier momento te van a mandar a la mi3rda, problemas de insomnio con nombre y apellido y un negocio que has traído en puerta podría resultar de la mejor manera. Cambios y nuevos horizontes se visualizan, es importante tomes el toro por los cuernos y no permitas que nadie se interponga en tus planes, tienes todo pa estar bien y ser feliz, pero concentras mucho tus energías y tu tiempo en cosas vanas que solo te ponen peor. Momento de aprender de tus errores de darle carpetazo a lo que ya fue y pasó y centrarte en lo que en realidad importa y tiene sentido. Cuidado con personas manipuladoras que estarán a la orden del día y que buscarán la manera de afectarte con malos comentarios fuera de lugar.