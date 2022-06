Horóscopo de hoy de Nana Calistar 20 de junio de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

LEO

No descuides la parte de tu salud pues podría verse afectada en cualquier momento. Debes aprender a ver por ti antes de querer resolverle la vida y la salud a las demás personas. El amor es incierto y en cualquier momento va a tocar tu puerta y deberás de estar listo o lista para abrirla. Muchas posibilidades de viajes y de cambios en cuestiones del amor pues si tienes una relación podría haber problemas a causas de terceras personas. Ten presente que tus proyectos son buenos, el problema es que no le pones el empeño que requieren y algunas veces te desesperas pues quieres que todo se dé de manera rápida. Infidelidad en puerta y dentro de la familia, deberás de ser muy inteligente para afrontar dicha situación. Ponte perra en cuestión de sueños y metas o podrías cometer errores de los cuales te será complicado salir. Vienen días muy perros que ayudarán mucho a quitar de tu vida gente estupida que no te aporta nada o busca la manera de shingarte y afectarte en todos los sentidos. Se te va a cuajar el engrudo bien gacho si sigues comiendo como si no existiera un mañana, cuida más tu alimentación y come más verduras y frutas pues podrías tener tus defensas bajas.

VIRGO

Cuidado con amores de una noche, podrías terminar enamorándote de la persona equivocada y cometer errores de los cuales te arrepentirás en muy poco tiempo. No pretendas cambiar tu forma de ser por nadie, no intentes complacer a quien no merece seguir y estar en tu vida. Muchas oportunidades de viaje y de lograr ciertos sueños, metas o proyectos que tenías desde hace mucho tiempo en tu vida y que por terceras personas no habías logrado concretar. No es momento de mirar al pasado, es momento de centrarte en tu presente que es lo más importante que tienes en estos momentos en tu vida. Es momento de desprenderte de todas esas cuestiones que ya dolieron demasiado, ya no pierdas más tu tiempo en quien no debes y no lo merece, vienen días buenos y malo, pero dependerá mucho el cómo decidas vivirlo para ver los resultados que quieres. Cuidado con caídas o golpes pues estarán a la orden del día. No permitas que nadie robe tu atención y más sino estas recibiendo lo mismo de su parte. Esta semana se ve regio con mucha suerte en cuestiones de amor y economía, los juegos de azar se muestran perfectos si quieres lograr alguna meta u objetivo.

LIBRA

Recuerda que las oportunidades tienen fecha de vencimiento así que aprende a tomarlas en su momento, antes que sean demasiado tarde. Cuidado con un accidente que se podría presentar en cualquier momento y podría ser algo difícil o complicado para ti o tu familia. Es momento de ponerte bien perra para evitar que te sigan viendo la cara de estúpida, cuida mucho tu entorno y todo eso que te rodea pues podría venir una ola de declaraciones y chismes falsos sobre ti que te pondrán de mal carácter, debes aprender a decir que no y no estar siempre para todo mundo y más porque cuando tú lo necesitas todos desaparecen. No confundas amor con amistad pues podría presentarse un evento de esa índole en el cual pongas en riesgo tus sentimientos. Debes aprender a valorarte más y darte cuenta de que no todos merecen estar a tu lado o tener el privilegio de tener tu compañía. Cuidado con cambios de conducta de tu pareja en caso de tener pues podría estar guardando un secreto o algo que ha traído en su mente. Debes poner en una balanza tus sueños y metas y no perderte en el rumbo de tu vida y de lo que quieres pues constantemente sueles hacerlo y por esa cuestión no logras concretar tus sueños, metas y anhelos que has tenido en mente.

ESCORPIO

Tienes miedo de equivocarte y que las cosas no salgan como esperabas, mientras sigas pensando de esa manera no lograrás avanzar en nada y siempre te quedarás en el camino. Es momento de emprender cambios en tu vida que te lleven a mejorar en lo económico y a dejar atrás el pasado y lo que ya dolió y quizás nunca más se repita. Semana bastante buena para emprender negocios y darte cuenta de que todo lo que quieras se puede cumplir si trabajas con esfuerzo y dedicación. Días cargados de buenas vibras y energías solo es cuestión que visualices hacia dónde vas y como lo conseguirás. Ten cuidado con borracheras pues podrías aflojarle a alguien que apenas y conoces y hay probabilidades de embarazo. Amistad terminará relación en próximas fechas, trata de mantenerte al margen y no opinar de un asunto que no te corresponde pues podrías complicar las cosas y meterte en camisa de once varas. Un dolor en el estómago y piernas podría arruinar el día. Día de festejo, disfrútalo y pásala bien con quien más quieres. Te va a llegar un dinerito extra que te servirá mucho no solo pa salir a distraerte sino para pagar una que otra deuda que no te dejaba dormir o te quitaba el sueño. Amores de una noche y posibilidad de regresar al pasado con expareja o ex amistad que decidió irse por su cuenta. No pierdas tu tiempo en cuestiones que no te dejan ganancias y que solo te hunden más o te llevan por caminos tontos.

ARIES

A veces te atontas mucho, quien te quiera te querrá de tiempo completo y no un día sí y un día no. Reflexiona sobre tu vida y lo que has hecho en este tiempo y medita si estas a gusto y conforme con lo que has hecho y ha pasado y si no es así busca la manera de cambiar y modificar dichas cuestiones para tu bienestar. Ten presente que no es que el amor no se haya hecho para ti, el problema está en que desconfías tanto del que cuando lo tienes enfrente no sabes aprovecharlo y disfrutarlo por estar pensando en qué momento te podrían hacerte de chivo los tamales. Un familiar requiere de tu atención pues, aunque no lo parezca se ha sentido solo o sola, recuerda que lo más importante en tu vida debe de ser tu familia, no la descuides por cosas que no valgan la pena, recuerda que para todo haya tiempo así que deja de hacerte pendejo o pendeja. Momento de aplicarte en sueños, metas y anhelos y de despojarte de cualquier situación o cosa que te haga daño y te haga sentir inferior a los demás. Te viene una salida de la ciudad muy nice y posibilidades de encamarte con amistad a quien ya desde hace algún tiempo le traes artas ganas, aguas, recuerda que eres de corazón de pollo y sueles enamorarte demasiado rápido.

TAURO

Si no tienes una relación ten presente que el amor se construye y surge de personas que admiras, una persona que te trata normal jamás logrará ocupar tu corazón, eres muy de que requieres que te consientan y te suban al mismo cielo con palabras y hechos. Es momento de buscar oportunidades en muchas áreas de tu vida que te lleven a cambios buenos, dale carpetazo al pasado y centra tus energías en cuestiones que te sumen y no que te resten. En tu trabajo surgirá un problema a causa de chisme que te pondrá de malas, no te metas en esas cuestiones y tu dedícate hacer tus cosas. Cambios en la casilla del dinero, andarás modo pobre, pero es una pequeña racha que pasará muy pronto, ten en cuenta que eres de las personas que suelen gastar en tontería y media que no necesita. Momento de aplicarte en dieta y gym sino jamás verás el resultado que quieres y deseas. No te limites en amores del pasado que no tienen nada que ofrecerte, disfruta tu soltería al máximo y no te quedes con ganas de nada que no es momento para hacerlo. Debes aprender a valorarte más y darte cuenta de que no naciste pa andar de arrastrado o arrastrada con nadie, el día que esa persona vea que te pierde va a reaccionar y se dará cuenta lo que se le va de las manos. Movimientos astrológicos podrían poner tu carácter algo fuerte al punto que dañarás a quien tanto quieres y amas. Tus números de suerte para este fin de semana es el 4, 18 y 23.

GÉMINIS

A medida que pase el tiempo lograrás comprender el por qué las cosas no funcionaron y que muchas veces es mejor estar solo que con alguien que te llenaba de reproches. Es momento de aprender de los errores y no volver a caer en situaciones en las cuales pongas en peligro tu credibilidad y tu amor propio, debes de ser más inteligente y saber con quienes te relacionas. No te permitas caer, eres fuerte pero algunas veces te debilita la mala leche de otras personas y te tumba bien cul3ro. Aprende a mandar a la mi3rda a la gente hipócrita que no tiene nada nuevo que ofrecerte. Ya no finjas amor, sino lo sientes a la fregada, recuerda que tu tiempo vale oro aprovéchalo con quien si te mueve el asunto y te muestra con hechos lo que en verdad importa. Amistad comenzará a sentir cosas bellas por ti. Recuerda que en tus caídas estará tu fuerza sin embargo ya has caído muchas veces y no puedes vivir en el suelo. Un amor a distancia podría ser la clave, a veces no necesitas alguien a tu lado las 24 horas sino saber que alguien existe en la distancia y está contigo, pero ten presente que esas relaciones son muy difíciles y sueles desesperarte rápidamente al no tener al ser amado cómo quisieras. Cambios drásticos en tu economía, podrías salir de una deuda gracias a un dinero que te va a llegar, no gastes lo que no tienes y no inviertas en cuestiones que sabes que no te dejarán ninguna ganancia.

CÁNCER

Si ya tienes con quien dormir, deja de darle atole con el dedo y no busques lo que ya tienes, recuerda que si quieres fidelidad debes de estar dispuesto o dispuesta a ofrecer eso en la misma medida en que recibes. Cuidado con amistad de ojo claro que anda ladrando un shingo de ti y cuenta todo lo que le dices. Sino te aguantas no te lleves con nadie y mantén tu distancia o podrías ocasionar conflictos. Aprende a decir que no, a no estar para todo mundo y a no quererle resolver los problemas a los demás cuando aún no has resuelto no los tuyos. Te cargas de un humor que ni él o la más grande de tu casa te aguanta, ten cuidado con tu temperamento o podrías cometer errores y dañar a personas que son muy importantes para ti. Si tienes ya una relación y las cosas se han tornado difíciles en estos días ten en cuenta que no todo puede ser miel sobre hojuelas es momento de cambiar tu forma de pensar y ponerte en el lugar de tu pareja y piensa como reaccionarías tú si te hicieran la misma mamada. Posibilidades de bajar de peso, ten cuidado con infecciones estomacales o con tu alimentación podrías contraer alguna enfermedad o infección. Las oportunidades tienen fecha de vencimiento, a veces te montas en tu orgullo y no hay quién te baje de ahí, aprende a perdonar pues al no hacerlo te arriesgas que cuando lo requieras sea a ti quien no te perdonen o no te den segundas oportunidades.

PISCIS

Un dolor en la espalda o piernas podría ponerte de mal humor, necesitas que tu tiempo y esfuerzo se centren en lograr recuperar tu cuerpo criminal a quien has descuidado por pura flojera. Comenzarás a ver la vida de otra manera, no permitas que cambios de última hora te arruinen tu felicidad, tus metas y tus proyectos. En lo laboral hay cambios, a veces te cansas de la misma rutina sin embargo donde esta es porque así lo has decidido, si ya te hartaste de tu jale busca mejores opciones, pero no sueltes lo que tienes hasta asegurar algo mejor. Una caída o golpe en estos días podría ponerte de malas y arruinar muchos planes que tienes en mente para esta semana. No permitas que la monotonía o rutina destruyan lo que tanto te ha costado, si tienes pareja es momento de ir por más y no dejar que la relación se quede neutra. Es probable que se venga la traición de una amistad cercana. Tu máximo error siempre será tu aprensión hacia tu pareja, eres algo celoso o celosa y es normal, a veces tu pareja deja mucho que desear. Amores pasados desaparecerán de tu vida, personas nuevos ligues llegarán, pon un filtro y no des entrada a cualquier hijo e hija de la shingada pues las mayores equivocaciones tuyas se deben a pensar que todo quien se te acerca lo hace con buenas intenciones cuando en realidad no es y nunca será así. Si estas soltero o soltera hay posibilidades de encuentro pasional con una amistad, no te enamores, solo disfruta, ten presente que la caricia siempre será parte fundamental en tu vida, pues eres muy de vivir arriba o abajo del guayabo y de darle duro contra el muro.

ACUARIO

Si tienes una relación hay posibilidades de infidelidad y celos, no canses a tu pareja atosigándola o quitándole su libertad porque no va a tardar en hartarse, quizás no te sea infiel con los actos, pero si con palabras. Hay posibilidades de conocer a una persona que te va a enseñar la verdadera razón de la vida y demás situaciones que te subirá a las nubes, ten cuidado con aceptar proyectos de los cuales tienes dudas pues estas en una etapa en la cual serás muy persuasivo o persuasiva y puedes darte cuenta cuando algo no resultará del todo. Días de cambios laborales en los cuales tu economía podría mejorar más de lo que te imaginas. A veces caes en situaciones bien tontas que te hacen hacer y decir cosas muy perras y personas que te rodean suelen sentirse ofendidas, recuerda que un defecto o virtud que posees es que no sabes quedarte callado o callada y a la menor provocación tiras el veneno sin importar quien sea quien esté frente de ti y al poco tiempo te arrepientes del error que cometiste. Un viaje está por planearse y te la pasarás de lo mejor, aprende a disfrutarlo al máximo. Algunas veces llegas atontarte mucho pues sueles seguir creyendo en personas que te han traicionado una y otra vez, no pierdas más tu tiempo y aprende a desconfiar hasta en tu sombra pues las decepciones en tu vida se deben por dar todo y confiar tanto en los demás. Traes mucho sentimiento guardado de situaciones que sucedieron y no has podido desahogarte, tienes que hacerlo o eso podría desencadenar una enfermedad.

CAPRICORNIO

Recuerda que la gente siempre te busca porque sabes dar lo que viene siendo la paz, el amors y la comprensión, algunas veces desaparecen de tu vida y al paso de días regresan, no es que sean mal agradecidos y solo te busquen cuando lo necesitan, es que en sus momentos más obscuros necesitan de tu luz para poder salir a flote. Amores del pasado serán tu karma, no les des entrada en tu vida pues te arriesgas a caer en sus redes, recuerda que eres de corazón muy débil. No te detengas en lo que deseas hacer en tu vida, ve por tus sueños y que te valga madre lo que el mundo piense, crea o diga sobre ti y los tuyos. El tiempo siempre será tu mejor aliado para poder recuperarte de todo eso que te ha mermado la existencia, a veces te desesperas mucho por no ver las cosas claras, pero ten presente que nada está escrito y las cosas cambian constantemente. Manda a la mi3rda a esa vecina o amistad que te ha traicionado varias veces. Un proyecto podría ser cancelado, no te desanimes, aprende de errores para mejorar en los próximos meses. La comunicación y respeto siempre será la clave para fortificar su amor. Cambios muy perros en tu estado de ánimo y como no, eres muy de que en días eres una perita en dulce y otros te transformas en el mismo demonio, cuida más esa parte pues podrías herir a personas que son muy importantes para ti. No te permitas volver a caer o pasarla más por nadie nunca más, la vida quizás no es justa, pero has perdido tu tiempo en quien no da ni un segundo por ti.

SAGITARIO

Se aproximan unas compras y posibilidades de un viaje con familia o amistad en el cual te la pasarás a todas margaritas. No temas a cambios en el área del trabajo pues un cambio en los dineros no te vendría nada mal, no hagas algo que no te gusta o solo te la pasarás quejándote, mejor busca algo que te ayude a crecer y mejorar profesional y económicamente, recuerda que no naciste para pasar necesidades de ningún tipo. Semana de ponerte bien perra para que no te vean la cara en cuestión de los dineros pues se te presentará una oportunidad de ingresos. Deberás de ponerte a contar bien tus finanzas antes que termine este mes de junio para que el mes siguiente no haya problemas en el área de los dineros. Tu buen corazón siempre será tu mejor clave para lograr atraer personas a tu vida, sin embargo, a veces eres bien fácil pues no tienes llenadera, no andes aflojando tan pronto y más si ya tienes quien te rellene el tanque de gas, recuerda que el karma es muy perro contigo y podría devolverte cada golpe que tus sueltas a los demás. Recuerda que si te lo propones puedes a-completar para tus gastos solo es cuestión que te sepas organizar de manera correcta y no gastes en tonterías. Ten mucho cuidado con un amor del pasado el cual aparecerá en cualquier momento y podría traerte dolores de cabeza. Ten cuidado con chismes en tu trabajo pues podrías cometer errores de los cuales podrías perder amistades y un puesto importante. Si tienes una relación tu lengua suelta podría complicar las cosas, no exijas algo que no estás dispuesto o dispuesta a dar, los celos y malos pensamientos sobre tu pareja podrían meterte dudas que lejos de beneficiarte podrían amargar tu día.