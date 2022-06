MLS recibe a un nuevo mexicano: Atlanta United ficha al portero Raúl Gudiño, internacional con El Tri

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Atlanta United, club de la MLS estadounidense, fichó este lunes al portero internacional mexicano Raúl Gudiño, que se encontraba libre tras su última experiencia en las Chivas de Guadalajara.

Welcome to Atlanta, @RaulGudino1!#ATLUTD has signed Mexican goalkeeper Raúl Gudiño through the end of the 2022 season. — Atlanta United FC (@ATLUTD) June 20, 2022

Gudiño, de 26 años, firmó un contrato hasta el final de la presente temporada con una opción para prolongarlo, pendiente de que se apruebe su visado P-1, informó el Atlanta United en un comunicado.

Si, como se espera, su visado es aceptado, Gudiño se podrá sumar al equipo del técnico mexicano Gonzalo Pineda a partir del 7 de julio.

“Raúl fue un agente libre con mucho interés y estamos contentos de conseguir sus servicios para Atlanta United. Es un portero con experiencia en grandes ambientes y tenemos ganas de que se integre al grupo“, afirmó Carlos Bocanegra, director deportivo del equipo. Check this triple save from new #ATLUTD goalkeeper Raúl Gudiño back in 2019 👏🇲🇽pic.twitter.com/7Y5RhZjcOK— Chris Smith (@CJSmith91) June 20, 2022

Con más de 160 partidos como profesional, con Chivas, Apoel FC, União Madeira y FC Porto B, Gudiño también cuenta en su carrera con cinco encuentros jugados con la selección absoluta mexicana. For those wondering about Chivas GK Raúl Gudiño, he was part of Martino’s first Mexico camps. Gudiño is now behind 5 current NT GKs, but will have opportunities during the 2026 cycle if he elevates his performances.— Felipe Cárdenas (@FelipeCar) June 12, 2022

Gudiño completará la lista de porteros del Atlanta, que perdió este año hasta el final de la temporada al meta estadounidense Brad Guzan por una rotura del tendón de Aquiles.