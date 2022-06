“Un mundo de fantasía”: hallan 13,000 objetos de enigmática civilización china

Las últimas excavaciones desarrolladas en el yacimiento de Sanxingdui, en el suroeste de China, han revelado un sinfín de tesoros arqueológicos que permitirán profundizar en el conocimiento sobre el enigmático Reino Shu, que se remonta entre 4,500 y 3,000 años atrás.

Objetos de metales preciosos como oro y jade, además de diez piezas de bronce “únicas”, son algunos de los hallazgos de un equipo de arqueólogos formado por expertos de instituciones y universidades de Sichuan y Pekín que trabajan en seis “fosas de sacrificio” de este lugar desde hace dos años, según la agencia oficial Xinhua.

Incredible, New Discovery of Sanxingdui Civilization Site in Sichuan.

Do you know them? This is almost another civilization.😊😊😊 pic.twitter.com/Y98HqExZNG

