Cómo inspeccionar las correas y las mangueras de un auto

Lograr que un automóvil funcione sin problemas y de manera confiable a largo plazo requiere un mantenimiento de rutina. Si bien los automóviles se han convertido, en muchos sentidos, en sofisticadas computadoras sobre ruedas, todavía hay algunas tareas manuales básicas que pueden marcar una diferencia significativa, como las inspecciones periódicas enfrente de tu casa.

Al inspeccionar la carrocería, los neumáticos y debajo del cofre puedes detectar problemas en desarrollo antes de que causen averías costosas e inconvenientes.

Por ejemplo, una falla en la correa o la manguera puede provocar un sobrecalentamiento del motor, así como la pérdida de la dirección asistida o la pérdida del sistema de carga eléctrica. Si una manguera pierde refrigerante o la correa que hace girar la bomba de agua se rompe, el sistema de enfriamiento no funcionará. Si el motor se sobrecalienta, puede sufrir daños internos graves que requerirán reparaciones costosas y pueden arruinar tus vacaciones de verano.

El sobrecalentamiento puede ocurrir en cualquier momento, pero generalmente sucede en el verano. Las temperaturas debajo del capó son mucho más altas y el calor puede desencadenar o acelerar el deterioro de los compuestos de caucho.

A continuación, indicaremos qué buscar al inspeccionar las mangueras y las correas de accesorios y cómo hacer la inspección por tu cuenta.

Mangueras de refrigeración y calefacción

Las mangueras son el componente estructural más débil del sistema de refrigeración. Están hechas de compuestos de caucho flexibles para absorber las vibraciones entre el motor y el radiador o, en el caso de las mangueras del calentador, entre el motor y el cortafuegos de la carrocería. Diseñadas para mantener el refrigerante bajo presión, las mangueras también están sujetas a fluctuaciones extremas de calor y frío, suciedad, aceites y sedimentos. El ozono atmosférico también ataca a los compuestos de caucho.

La causa más dañina de fallas en la manguera, la degradación electroquímica (ECD), no es fácil de detectar. Según los ingenieros de Gates Corporation, un fabricante de piezas, la ECD ataca las mangueras desde el interior y provoca pequeñas grietas. Los ácidos y los contaminantes en el refrigerante pueden debilitar el material de fibra que refuerza la manguera. Eventualmente, pueden aparecer orificios pequeños o la manguera debilitada puede romperse debido al calor, la presión o la flexión constante.

Un mantenimiento sencillo y básico puede ayudar a prevenir fallas en las mangueras de refrigeración:

Revisa el tanque blanco de recuperación de refrigerante con frecuencia para asegurarte de que el nivel de líquido sea el adecuado. Las marcas en el tanque indican cuál es el nivel adecuado cuando el motor está frío o caliente. Si el nivel de líquido del tanque es bajo después de varios llenados, podría haber una fuga. También revisa si hay rastros de refrigerante de color blanco, verde claro, azul o rosa en el compartimento del motor, que son residuos de la fuga de refrigerante.

Cuando el motor esté frío, pellizca las mangueras cerca de las abrazaderas, donde la ECD ocurre con mayor frecuencia. Tócalas en busca de puntos blandos o pastosos. Una manguera en buen estado debe sentirse firme pero flexible.

Revisa si hay grietas, muescas, protuberancias (generalmente mientras está caliente); o una sección colapsada en la manguera y contaminación por aceite; o deterioro cerca de los puntos de conexión.

Busca grietas paralelas alrededor de las curvas (causadas por el ozono), una superficie vidriosa endurecida (daño por calor) o daño abrasivo (la manguera está rozando).

Tira y reemplaza el refrigerante de acuerdo con el manual del propietario. Es menos probable que el refrigerante limpio provoque la ECD.

Nunca quites la tapa del radiador cuando el motor está caliente, ya que el refrigerante caliente estará bajo presión. Además, ten en cuenta que el ventilador de refrigeración eléctrico puede encenderse en cualquier momento.

La manguera superior del radiador es la que falla con más frecuencia, seguida de la manguera de derivación de la bomba de agua (si el vehículo tiene una) y la manguera de salida del calentador que conecta el motor con el núcleo del calentador. Sin embargo, los expertos recomiendan reemplazar todas las mangueras al menos cada 4 años o cuando una falle. Siempre usa mangueras de reemplazo diseñadas para combatir la ECD. Las marcas registradas variarán entre los fabricantes de mangueras. (Gates usa la sigla “ECR” que significa resistente a la corrosión electroquímica). Busca una etiqueta que diga “Tipo EC” en la manguera o en el embalaje. Ese es un estándar de la Sociedad de Ingenieros Automotrices que significa “electroquímico”. La mayoría de los vehículos construidos después de 1993 vienen con mangueras resistentes a la ECD.

Correas de accesorios

Muchos de los elementos que atacan las mangueras también atacan las correas: el calor, el aceite, el ozono y la abrasión. Casi todos los automóviles y camiones que se fabrican hoy en día tienen una única correa serpentina de ranuras múltiples que acciona el alternador, la bomba de agua, la bomba de dirección asistida y el compresor del aire acondicionado. Los vehículos más antiguos pueden tener correas en V separadas que impulsan los accesorios. Según el Car Care Council, después de 4 años o 36,000 millas, es mucho más probable que una correa en V falle, mientras que el punto crítico para una correa serpentina es de 50,000 millas. Toda correa debe cambiarse cuando muestra signos de desgaste excesivo. Pero muchas de las correas compuestas nuevas no muestran signos de desgaste hasta que ocurre la falla.

Estos son algunos consejos para inspeccionar las correas:

Busca grietas, partes deshilachadas o rajaduras en la cubierta superior.

Busca signos de que la correa patina a los lados. Las correas que patinan o están resbaladizas pueden deslizarse, sobrecalentarse o agrietarse.

Gira la correa serpentina en busca de signos de delaminación, grietas o trozos faltantes en las ranuras en la parte inferior.

Las correas de repuesto deben ser idénticas en longitud, ancho y número de ranuras a la correa de fábrica. Las correas serpentinas generalmente se mantienen apretadas con un tensor automático. Los signos de un problema de tensión de la correa son un silbido agudo o chirridos y ruidos de vibración. Si no tienen la tensión adecuada, las correas se deslizarán y generarán calor o no podrán hacer girar los accesorios.

Si tienes dudas, consulta con un técnico calificado acerca de cualquier problema de enfriamiento y siempre revisa el manual del propietario para conocer los procedimientos de mantenimiento de rutina.

Mitos sobre el mantenimiento del automóvil

Existen muchos conceptos erróneos cuando se trata de mantener el automóvil en buen estado de funcionamiento. En el programa de televisión “Consumer 101”, el presentador Jack Rico aprende con el experto de Consumer Reports Jon Linkov las verdades de los mayores mitos sobre el mantenimiento.

