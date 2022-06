EE.UU. anuncia otros $450 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania

Estados Unidos anunció otro paquete de ayuda militar a Ucrania, por $450 millones de dólares, para hacer frente a la invasión rusa y que incluye el sistema de misiles que Kiev llevaba reclamando desde hace semanas.

El nuevo paquete de ayuda muestra el compromiso de Washington con Ucrania al producirse justo antes de la cumbre de la OTAN en Madrid, dijo en una rueda de prensa el coordinador de Comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.

“Este anuncio se produce justo antes del viaje del presidente (Joe Biden), que sale el sábado para Europa, en un punto de inflexión para la solidaridad transatlántica en la era posterior a la Guerra Fría”, manifestó Kirby.

En un comunicado, el Pentágono detalló que el paquete incluye 36,000 balas, 18 vehículos tácticos, 12,000 lanzagranadas, 2,000 ametralladoras, 18 botes para patrullar y cuatro HIMARS, un sistema de misiles montado en un camión que es capaz de disparar a 70 kilómetros de distancia.

Washington ya había enviado cuatro de estos sistemas HIMARS a Ucrania, pero el presidente Volodímir Zelenski, llevaba semanas reclamando al gobierno de Joe Biden que mandara más.

Zelenski espera que esos misiles ayuden a las tropas ucranianas en la región de Lugansk, en el este de Ucrania, donde las fuerzas rusas avanzan cada vez más hacia la ciudad de Lisichansk.

HIMARS have arrived to Ukraine.

Thank you to my 🇺🇲 colleague and friend @SecDef Lloyd J. Austin III for these powerful tools!

Summer will be hot for russian occupiers. And the last one for some of them. pic.twitter.com/BTmwadthpp

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 23, 2022