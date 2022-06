Guerra anunciada entre ex compañeros: Hakan Çalhanoğlu destroza a Ibrahimovic y minimiza su campeonato con el AC Milan

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La relación entre Hakan Calhanoglu y el AC Milan no quedaron del todo bien luego de que este se fuera al Inter de Milán, eterno rival del equipo rossonero, y eso se vio reflejado cuando los dirigidos por Stefano Pioli le ganaron la carrera a los neroazzurri y le ganaron el scudetto, pues la afición milanista le dedicó unas palabras, no muy amables, al turco, incitados por Zlatan Ibrahimovic.

Pues el turco dejó clara su postura ante el Milan y lo que piensa al respecto de la afición y su excompañero, a quien le restó mérito en el logro del scudetto, ya que según Calhanoglu, ‘Ibra’ no aportó nada ya que estuvo la mayor parte de la temporada fuera del equipo por lesión.

“Es un señor de 40 años. Yo no haría una cosa así si tuviera esa edad, no tiene 18. Le gusta ser el centro de atención. Este año no contribuyó al ‘Scudetto’. Casi nunca jugó, pero hace todo lo posible para llamar la atención de los fanáticos”, dijo Calhanoglu en una entrevista con Tivibu Sport luego de que se le preguntara por su postura acerca de que Ibra aupara a los milanistas a que lo insultaran.

Por si fuera poco, siguió atacando a su ex equipo opinando que el Inter es mejor equipo que el MIlan y recalcó que a pesar de haber jugado varios años con los rossoneri, nunca sintió el respaldo de la afición.

“Jugué en el Milan durante cuatro años, pero nadie gritaba mi nombre desde las gradas, cosa que no pasa aquí. Sabía que iría al equipo campeón de Italia, esta era mi oportunidad. Luego, el equipo al que fui no ganó el ‘Scudetto’, que fue para mi ex equipo: la gente insinuaba que era mi culpa”, comentó el turco.

Pero el turco no solo cuestionó a su equipo, sino también a su actual entrenador, Simone Inzaghi, a quien le achacó la responsabilidad de haber perdido el derby della Madonnina por los cambios que hizo.

“Perdimos un derbi que cambió repentinamente en el 75′ después de que Perisic y yo fuéramos sustituidos. Íbamos ganando 1-0 y al final perdimos 2-1. Inzaghi contribuyó también a esa derrota y se lo dije. En la Coppa Italia, sin embargo, les ganamos 3-0. El equipo es muy ambicioso”, concluyó el turco.