Horóscopo de hoy por Nana Calistar 23 de junio de 2022

LEO

Amores imposibles podrían ser posibles solo es cuestión de creer y confiar en tu capacidad de conquistar a quien quieres, deseas y sobre todo amas. Muchos cambios de última hora laboralmente que te beneficiarán mucho, la vida es corta, vívela y disfrútala y no te quedes con ganas de nada. Es momento de aprender de los errores para que no te vuelvan a suceder, disfruta el proceso, pero no te enganches y aprende a salir a flote. Cuida la parte de tu economía pues te van a salir algunos gastos de ultimo momento y te va a afectar en tu bolsillo. Cuidado con un accidente o caída el cual podría estar a la orden del día y suceder cuando menos lo imaginas. Si han existido problemas con tu pareja llévate las cosas tranquilas, celos y desconfianza podría ser lo que ha debilitado tu relación. Es momento de ponerte las pilas en cuestión de dieta y ejercicio, hay que comenzar a trabajar en ti para verte y sentirte mejor, recuperar esa autoestima que con el paso del tiempo se ha visto afectada. Es momento de creer más en tu capacidad de lograr lo que te propongas, ya no hagas caso a chismes o a personas que solo buscan perjudicarte o hacerte pasar un mal día. Días en los cuales comenzarás a trabajar un poco más en tu futuro y comenzarás a pensar en inversiones o en algo que te llene tu bolsillo. Vienen momentos llenos de cambios en los cuales comenzarás a ver la luz en los asuntos económicos, se inteligente para que sepas en qué debes de invertir para lograr lo que se te de tu gana.

VIRGO

Es momento de ir por la vida disfrutando las pequeñas cosas que no tienen precio pero que sin duda te dejan grandes aprendizajes. Vienen cambios en los cuales comenzarás a trabajar mucho en tu cuerpo para obtener lo que quieres y deseas. Momento de aprender de cada error que has cometido y poner de tu parte para no volver a caer en esa situación. Tu buena voluntad y buenos deseos te harán crecer demasiado, no busques donde no debes pues encontrarás, vienen días de muchas dudas sobre todo en el amor en caso de tener pareja, sino sientes confianza por quien tienes a lado no tienes por qué seguir perdiendo tu tiempo. No permitas que el pasado te cobre la factura dos veces, aprende de cada error que hayas pasado o vivido. No hagas a un lado a personas que siempre han estado contigo apoyándote en las buenas y en las malas porque merecen estar en tu vida de la mejor forma. Amores importantes y cambios de última hora que te llevarán por caminos más efectivos para lograr lo que te venga en gana. No tengas temor de enfrentar a tus miedos y problemas que vienes cargando de tu pasado pues sino lo haces ahora jamás lograrás hacerlos y concretarlos.

LIBRA

Días de grandes cambios y posibilidades de mejorar en diversos aspectos de tu vida los cuales en la mayoría te verás beneficiado. Viaje y perdida de dinero, búscalo bien solo no supiste dónde lo dejaste. Vienen días melancólicos de mucha reflexión, aprenderás grandes lecciones de ciertos errores que cometiste en tu pasado. No dejes que la vida te cobre doble factura, aprende la lección desde el primer momento para que la vida no te vuelva a tumbar nuevamente. Momento de aprender de renovarte y de darte cuenta de que no necesitas de nadie para estar bien y ser feliz. Es momento de ir por eso que desde niño o niña habías soñado y que por azares del destino no habías podido cumplir. No te limites en amores de una noche porque saldrás perdiendo más de la cuenta, aprende a no ser tan sensible y tener el corazón más duro para que puedas lograr tus proyectos y objetivos que tienes en mente. Cuidado con una traición que vendrá por parte de una amistad la cual desde hace tiempo te tiene demasiada envidia a ti y a lo tuyo. Vienen oportunidades de viajes y de compras inesperadas que te van a traer mucha satisfacción. Cuidado con un viaje el cual no se ve del todo favorable y podrían las cosas no salir como quieres o esperas. No tengas miedo de decir lo que sientes pues debido a eso resolverás muchos problemas que te tenían atormentado. No permitas que personas del pasado retornen a tu vida y te causen conflictos.

ESCORPIO

Debes de poner en orden tus sentimientos y lo que quieres y hacia dónde vas, la vida te premiará todo tu esfuerzo y tarde o temprano te devolverá todo lo que has sufrido y quizás esperado. Es momento de mandar a la mierda a todas esas personas que no te aportan nada en tu vida y que solo te han causado problemas y conflictos. No descuides tu forma de ser por nada ni la cambies para complacer a personas que no te aportan nada en tu vida. Vienen días de muchos cambios e incertidumbres que deberás prestar mucha atención para no sufrir más de la cuenta por quien no lo merece. Cambios en tus estados de ánimo muy repentinos los cuales podrían afectar a las personas que te rodean. No tengas miedo de expresar tus sentimientos si esa persona te mueve el asunto, di lo que sientes y exprésalo así sabrás si le das para delante o dejas ahí todo. No te dejes caer ni vencer por gente pendeja que buscará verte en el suelo, momento de tomar el toro por los cuernos y hacerte cargo de tu vida para que todo fluya de la mejor manera y resulte como quieres y esperas. Noticias del extranjero aparecerán y con ellos movimientos en tu estado de ánimo.

ARIES

No dejes que las personas te manipulen o se aprovechen de tu buena voluntad. Cambios inesperados en tu vida que te ayudarán a quitar todo lo que no sirve para ser feliz. No te martirices por sueños imposibles, pon los pies en la tierra y comienza a buscar tu felicidad sea cual sea; lo que ha de ser para ti va, llegar cuando menos imagines. Cuida mucho tu entorno para que no lo dañes con personas negativas que pudieras traer consigo problemas que serán complicados de superar. No esperes que las personas cambien para ti y por ti porque no lo van a hacer, es momento de que dejes de esperar tanto de las personas y te enfoques en lo que realmente vale la pena que es tu trabajo y tu vida. Oportunidad de nuevos amores antes que termine este mes de junio, aprovecha lo que venga para ti. Es momento de poner fin a todas esas situaciones que te han quitado el sueño, momento de que enfrentes tus problemas y vayas de lleno por eso que mueve tu mundo y quieres para tu vida. Date el tiempo y la oportunidad de conocerte más para saber qué es lo que en realidad necesitas para estar bien y ser feliz. Aprende a quererte y amarte cada día un poco más para que en el futuro nadie te haga menos de lo que eres y ya vales. Cuidado con caricias falsas que podrían aparecer en tu vida y con ellas tristezas al darte cuenta de que no son lo que en realidad parecen.

TAURO

Cuidado con noticias de expareja las cuales se harán presentes pero que solo buscarán dañarte o afectarte de alguna manera. Viene un viaje bastante bueno en el cual la vida te ayudará a sanar viejas heridas con las que venías cargando desde hace tiempo. Muchas cuestiones de tu pasado retornan y con algo de dolor porque tú lo has permitido. Suelta todo eso que te ha hecho daño y afectado. Traes en mente un negocio o cambio laboral, hazlo y ya no dejes nada en tu cabeza, ese siempre ha sido el problema, pensar demasiado y no concretar cada uno de tus sueños. Cuidado con p3ndejadas que puedes cometer por amor y terminar muy mal. Date la oportunidad de confiar en las personas que no te fallan y han estado ahí para ti siempre. Manda a la mi3rda amistades falsas que de esas tienes shingos y solo buscarán afectarte o hacerte daño. No te dejes menospreciar o manipular por personas que llegan un día y al otro de voltean la cara. Cuidado en tu trabajo con persona de piel blanca la cual te tiene mucho coraje o envidia y buscará la manera de afectarte o dañarte de mil maneras, sobre todo con chismes e información falsa. Dinero en puerta de una deuda del pasado y posibilidad de enmendar un error que cometiste en el pasado. Es momento de comenzar a planear algún negocio el cual te ayude a incrementar tus ingresos, no permitas que cambios de última hora en tu economía afecten tu bolsillo, debes de saber bien en qué quieres invertir.

GÉMINIS

Aprende a pedir perdón y bajarle dos rayas a tu orgullo porque podrías perder muchas cosas por tu carácter que no te ayuda en nada. No finjas que eres fuerte porque sabes que no lo eres y al llegar la noche te invaden los pensamientos. Cambios inesperados se aproximan o movimientos importantes que te ayudaran a ver la vida de manera distinta y valorar lo que tienes a tu alrededor. Cuidado con seguir esperando algo que no va a llegar, deja de esperar algo que quizás jamás llegue y empieza a vivir tu vida como te venga en gana, días muy buenos en los cuales reflexionarás sobre lo que has hecho en tu vida. Momento de perdonar errores y de creer en el amor el cual aún prevalece y sigue en tu vida, son buenos tiempos para solucionar cualquier problema que haya surgido con tu pareja pues los cambios lunares traerán situaciones muy especiales que los unirá más que nunca en la vida. Es momento de creer y confiar en Dios y en su voluntad, has perdido contacto con él y debido a eso podría venir una racha de muchos tropiezos al no ver clara tu situación laboral en tu vida. Cuidado con golpes y caídas que estarán a la orden del día y podrías lamentarlo al caer en cama por un buen tiempo.

CÁNCER

Si tienes pareja chismes se aproximan y roces entre ustedes. Vienen momentos muy buenos en los cuales vas a aprender a soltar todo eso que te hace daño y afecta. Cambios en tu estado de ánimo los cuales te van a enseñar a ir por tus sueños. Dolores estomacales y ciertos cambios de humor que podrían afectar tu entorno, recuerda que todos esos achaques son consecuencia de tus pensamientos negativos, sueños frustrados, envidias, reproches y demás, limpia tu vida siendo más positivo y sin darte cuenta mejorarás en muchos aspectos. Ten cuidado con lo que deseas porque se te puede hacer realidad sobre todo cuestiones negativas. No temas para vivir y ser feliz si te equivocas lo vuelves a intentar, pero nunca te quedes con ganas de hacerlo. Posibilidades de cambios en tu estado de ánimo y oportunidad de nueva relación, podría surgir amor o interés por una amistad más pronto de lo que te imaginas. Amistad del pasado retorna y podría meterte en algunos problemas. Empieza la calma en muchos aspectos de tu vida, tienes subidas y bajadas, pero sigues de pie, te has convertido en uno de los signos más fuertes del zodiaco y eso se debe a que has aprendido chorros mil de cada una de tus caídas.

PISCIS

Ya no busques más, date la oportunidad de conocerte como persona antes de entablar cualquier relación o pensar en hacerlo, sueles deprimirte si te va mal en algún ámbito de tu vida y no aprendes de las situaciones o de tus errores, quizás estés estresado o estresada por una noticia que llegará a ti y no sabrás de qué manera actuar. Vienen días en los cuales tendrás que tomar decisiones muy importantes, pero no descuides esa parte que te hace feliz a ti porque el hacerlo podrías dejar de ser tú. Recuerda quién eres y de donde provienes, no pierdas el piso por nadie y menos la humildad. No es momento de regresar a lo mismo, te rodean muchos chismes sobre tu persona y vienen de una vieja chismosa de tu trabajo o vecina, ten mucho cuidado pues podrían ocasionar muchos problemas con tu pareja en caso de tener en tu círculo laboral. La llegada de una persona de tu mismo signo podría suceder cuando menos esperas y podría convertirse en una amistad para toda la vida. Viene un cambio importante el cual te beneficiará económicamente mucho. Deja de desconfiar de tu pareja en caso de tener, algunas veces tus celos son muy fuertes y llegas al punto de fastidiar a tu pior es nada. No te pierdas en el camino y sigue tus metas y sueños, algunas veces te quejas mucho de cuestiones que no son importantes ni indispensables.

ACUARIO

Se aproximan visitas inesperadas y la llegada de persona de piel blanca que te enseñará grandes cosas. Si tienes pareja aguas con guardarte cosas que te afectan de él o ella, podría convertirse en una bomba de tiempo que tarde o temprano lamentarás. Amistad del pasado te pedirá disculpas o intentará acercarse a ti. Es importante que no vuelvas a tu pasado o de lo contrario podrías salir dañado, en el amor mucha incertidumbre al no saber si estas o no con la persona correcta, sus hechos te mostrarán si es o no la persona correcta. Es momento de comenzar a ver más por ti y tu forma de ver la vida, no te sientas triste por lo que no pudo ser más bien aprende cada una de esas lecciones que te dejo la vida. Date cuenta de que todo en esta vida tiene fecha de caducidad, no dejes pasar oportunidades o el día de mañana será tarde para aprovecharlas. Mucho cuidado con cambios en los dineros, no gastes en cosas que no necesitas porque después te vas a andar tronando los dedos. Un viaje se aproxima, una persona de tierras lejanas podría sentir mucha atracción por ti al punto de ir a buscarte y hasta ofrecerte un compromiso. Ya no temas a nuevas oportunidades en lo laboral y en área sentimental. Cuidado con una noticia que te pondrá muy de malas, no hagas caso solo buscará incomodarte.

CAPRICORNIO

Ten presente que lo más importante para ti siempre será tu familia así que no descuides esa parte tan importante. Podrías sentir celos por una persona que no es nada tuyo o tuya, te viene un día genial con una persona que es muy importante para ti. Una amistad pasará por un momento algo complicado debido al término de su relación, quizás podría buscarte a pedir ayuda. Es momento de ver más por ti y preocuparte más por tus sueños, te la vives ayudando y dando todo por las demás personas, pero al final te olvidas de tus necesidades y de esas cuestiones que te llenan de felicidad. Vienen grandes cambios y posibilidades de entablar relación en caso de estar soltero o soltera y será con una persona de tierras lejanas. Cuidado con salir de noche podrías exponerte a cuestiones complicadas y difíciles para ti. Ten cuidado con cambios de humor y en tu personalidad estás en un proceso de maduración muy fuerte y podrías desarrollar actitudes y poses muy fuera de lugar. No caigas en errores que ya cometiste, que nadie te quite el sueño, aprende a vivir en soledad y de manera independiente.

SAGITARIO

Podrías necesitar mucho de un consejo, pídeselo a alguien de confianza y no a cualquier persona que te rodea o podrías tomar equivocaciones incorrectas. Si tu relación con tu pareja ha pasado a convertirse en rutina, no pierdas más tú tiempo y ve por eso que te haga sentir vivo o viva. Tu problema es esperar que la gente actúe o piense como tú, no te estreses y mejor aprende a ver que no todos han tenido las mismas oportunidades que tú. Trata de no martirizarte tanto en tus pensamientos, todo tiene una hora y un día si varias cuestiones no han llegado es porque no es momento que así sea. No recurras a la venganza, recuerda que te sueles cobrar muy caro las traiciones, déjale esas cuestiones al tiempo y al karma que de este mundo no se irán sin antes pagar el daño que te pudieron haber causado en el pasado. Nuevas amistades se aproximan y la posibilidad de realizar un viaje. Posibilidades de iniciar relación o comenzarás a sentir necesidad de una persona, ten cuidado si esa persona no muestra el mismo interés por ti, podrías terminar enamorándote de la persona equivocada. Días de reflexionar y de buscar tu paz interior antes de querer resolverle la vida o el mundo a las demás personas. Es momento de pensar solo en ti. No es momento de regresar al pasado por cuestiones que ya fueron o sucedieron, es momento de sanar y de dejar atrás todo eso que te causó conflicto o te impidió ser feliz. Días en los cuales te vas enterar de chismes dentro de la familia que podrían ponerte muy de malas y sacarte de tus casillas.