Ucrania y Moldavia se convierten en candidatas oficiales a la UE

Los líderes de la Unión Europea (UE) decidieron este jueves aceptar oficialmente las candidaturas de Ucrania y Moldavia para ingresar al bloque, anunció el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

Michel calificó el anuncio como “un momento histórico”.

“El día de hoy marca un paso crucial en su camino hacia la UE”, expresó también. “Nuestro futuro es juntos”, agregó.

Agreement. #EUCO has just decided EU candidate status to Ukraine and Moldova.

A historic moment.

Today marks a crucial step on your path towards the EU.

Congratulations @ZelenskyyUa and @sandumaiamd and the people of Ukraine 🇺🇦 and 🇲🇩

Our future is together.

— Charles Michel (@CharlesMichel) June 23, 2022