Qué estados protegerán el derecho al aborto tras anular la sentencia de Roe vs. Wade

Después de la decisión de la Corte Suprema de anular el caso Roe vs. Wade, el derecho al aborto quedó en las manos de las legislaturas estatales. Por lo que se abren numerosas preguntas, por ejemplo, qué estados garantizarán el acceso a la interrupción del embarazo y cuáles no.

Un estudio realizado por el Instituto Guttmacher previo a la decisión de la Corte Suprema registró 23 estados que tienen leyes vigentes para la limitación del aborto, que incluyen 13 con prohibiciones diseñadas para entrar en vigor casi inmediatamente luego de que lo era en ese momento una probabilidad y que eliminarían el aborto prácticamente por completo.

Por otro lado, hay 16 estados que protegen el acceso a la interrupción de la gestación, ya sea protegiendo el derecho al aborto hasta cierto punto o (solo cuatro estados y la ciudad de Washington) garantizando el acceso en cualquier etapa del embarazo.

Los siguientes son los estados con leyes vigentes que protegerían el derecho al aborto después de la supresión de Roe vs. Wade:

California

El derecho al aborto en California se encuentra garantizado hasta que el feto se considera viable y en los casos en que el procedimiento fuese necesario para salvar la vida o la salud de la mujer gestante, según el Código de Salud y Seguridad del estado.

Asimismo, el gobernador demócrata, Gavin Newsom firmó una ley en marzo que elimina algunas trabas financieras a los servicios del aborto. De acuerdo con la legislación, los proveedores de seguros o planes de seguros de salud tienen prohibidos pedir pagos de costos compartidos, como deducibles, coseguros o caopagos por abortos o atención vinculada.

Colorado

Jared Polis, gobernador demócrata de la entidad, decretó una legislación en el mes de abril que protege el derecho de una mujer embarazada a “tener un aborto y tomar decisiones sobre cómo ejercer ese derecho”.

El mandato prohíbe que las instituciones públicas priven a las personas de esa garantía, que no define un momento o una etapa de la gestación, tras lo cual ya no se pueden hacer abortos. Establece que “un óvulo, embrión o feto fertilizado no tiene derechos independientes o derivados” bajo la ley del estado.

Connecticut

En esta entidad la ley protege el derecho a recibir el procedimiento del aborto hasta que el feto sea viable. Tras ese punto, la interrupción del embarazo solo se permite para salvar la vida o la salud de la paciente.

Los menores de 16 años deberán recibir orientación antes de dar su consentimiento para un aborto, excepto que sea el caso de una emergencia médica.

La legislación permite además que las personas a las que “se les hayan dictado una sentencia” por recibir o asistir en un aborto obtengan reparación de daños legales.

Delaware

Los prestadores de servicios podrán realizar la interrupción del embarazo hasta que el feto sea viable. Tras ese punto, los abortos solo se permitirán si el procedimiento es indispensable para proteger la vida o la salud de la embarazada. O en caso de que un médico detecte alguna anomalía “para la cual no existe una probabilidad razonable de que el feto sobreviva fuera del útero sin medidas médicas extraordinarias”, de acuerdo con el Código del Estado de Delaware.

Hawai

Aquí el aborto es legal antes de que el embrión se considere viable. La ley del estado determina también que no puede “negar o interferir con el derecho de una mujer a elegir u obtener un aborto de un feto no viable” o una interrupción de la agestación que protegería la vida o la salud del paciente.

Illinois

En 2019, se aprobó una legislación que establece el derecho fundamental a la salud reproductiva, incluyendo el aborto. La normativa legalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta el momento en que se considere que el feto es viable.

Luego de eso, el aborto solo se permitirá con legalidad cuando “el aborto es necesario para proteger la vida o la salud del paciente”. Según la ordenanza, un óvulo, embrión o feto fecundado no tiene derechos individuales protegidos.

Asimismo, exige que los planes de seguros médicos no solo ofrezca cobertura vinculada con la gestación, sino también cobertura de aborto.

Maine

La interrupción del embarazo en legal en esta entidad hasta que el feto se considere viable, pese a que hay limitaciones adicionales para los menores de edad. Un aborto será permitido luego de que la viabilidad del feto se permite si la vida o la salud de la persona gestante se encuentre en riesgo.

No obstante, un aborto resulta en el nacimiento de un niño vivo, la ley exige que se realicen los esfuerzos necesarios para salvarle la vida. Incumplir esta norma “someterá a la parte o partes responsables a la ley de Maine que regula el homicidio, el homicidio involuntario y la responsabilidad civil por muerte injusta y negligencia médica”, de acuerdo a los estatutos de Salud y Bienestar de Maine.

Maryland

Los abortos en este estado los deberán hacer médicos con licencia y están legalmente garantizados hasta que el embrión se considere viable. Al cumplirse este periodo, la interrupción del embarazo está permitido si protege la vida o la salud de la madre, o en el caso en que el feto sufra “un defecto genético o una deformidad o anomalía grave”, de acuerdo con el Código de Salud del estado.

En el mes de abril, los demócratas, que controlan la Asamblea General de Maryland, anuló un veto del gobernador republicano Larry Hogan y aprobó un proyecto de ley que ampliaría los tipos de profesionales de la salud que pueden realizar los procedimientos.

También se establecerá un programa para capacitar y diversificar a los proveedores de servicios de aborto. Esta medida entrará en vigor el próximo 1 de julio.

Massachusetts

Este estado cambió su ley estatal en 2020 para permitir el aborto hasta la semana 24. La interrupción del embarazo lo puede hacer un médico, un asistente médico, una enfermera autorizada o una enfermera partera.

Si la gestación llega a las 24 semanas o más, la legislación solo dará permiso a los abortos para salvar la vida o para proteger la salud mental o física. Aparte, existen otras excepciones como una “anomalía fetal o el feto es incompatible con la vida sostenida fuera del útero”, dice la ley.

Nevada

En 1990, los votantes de un referéndum en las elecciones generales aprobaron una legislación que permite que un médico haga un aborto hasta las 24 semanas de embarazo. Como se aprobó por este medio, no se puede cambiar a través de una enmienda legislativa o una apelación, según los Estatutos Revisados del estado.

Nueva Jersey

El derecho al aborto está garantizado en todas las etapas de la gestación en esta entidad. Una ley promulgada en el mes de enero tipifica el derecho a la elección reproductiva, incluso el aborto.

Nueva York

Aquí se aprobó una legislación en 2019 para proteger el acceso al aborto en caso de que se anulara Roe vs. Wade. De acuerdo con el reglamento, se puede hacer con total legalidad hasta la semana 24 por cualquier motivo.

Igualmente, la ordenanza eliminó la interrupción del embarazo del código penal de Nueva York, protegiendo a los proveedores médicos de enfrentar procesos penales.

Oregon

En el año 2017, los legisladores de esta entidad aprobaron una ley que decreta que un organismo público no tiene la potestad de privar a nadie de la opción de abortar ni interferir con un profesional médico que brinde el servicio. La legislación no define un tiempo o periodo de tiempo tras lo cual no se pueden realizar el procedimiento.

Rhode Island

Este estado codificó las protecciones al aborto en la entidad cuando su gobernador decretó una ley en 2019 que prohíbe restringir el derecho antes de que el feto se considere viable. La medida no permite la interrupción del embarazo luego de la viabilidad del feto, excepto cuando la salud de la mujer esté en riesgo.

Vermont

En 2019 aprobó una ley que valida “el derecho fundamental de toda persona que queda embarazada” a abortar. Además, prohibió a las instituciones del gobierno infringir ese derecho. La legislación no limita los abortos en ninguna etapa de la gestación.

Washington

Los electores de los comicios generales de Washington en 1991 aprobaron una medida que determina el derecho al aborto antes de que se considere viable al feto. La ley incluyó además excepciones en los casos en que el procedimiento salvaguardaría la vida o la salud de la embarazada.

En el mes de marzo, la ley estatal cambió el lenguaje de la ordenanza para asegurarse de que las personas tengan garantizado el acceso a los derechos reproductivos, que incluye el aborto, sin importar su identidad de género, permitiendo que se aplique a personas transgéneros y no binarias.

Ciudad de Washington

El estatuto de la ciudad prohíbe que el Distrito niegue o interfiera con el derecho a una persona embarazada a abortar. Tampoco proporcionará un límite a la protección más allá de determinada etapa de la gestación.

