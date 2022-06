La impactante transformación de Danna Paola a través de los años

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Danna Paola cuenta con una trayectoria sólida y de renombre que a su corta edad la ha convertido en una de las artistas mexicanas más reconocidas a nivel mundial. Y es que a sus 26 años ha roto varios récords que avalan su talento y compromiso con las artes.

La cantautora apareció en televisión por primera vez en el programa infantil ‘Plaza Sésamo’ cuando tenía apenas cuatro años de edad, y desde entonces impactó al público con sus dotes interpretativos.

Esto hizo que Danna obtuviera otros roles en algunos de los programas más famosos de la época. Tal fue el caso de la serie de comedia “La Familia P.Luche”, donde dio vida al personaje antagónico ‘María Belén’.

Tan solo unos años después, la intérprete de “Sodio” obtuvo su primer protagónico en el melodrama ‘Amy la Niña de la Mochila Azul’. Sin embargo, fue su papel en la famosa novela ‘Atrévete a Soñar’ lo que la catapultó como una de las estrellas promesa de México ante el resto de Latinoamérica.

Y es que en dicha novela, Danna Paola mostró sus habilidades en actuación, baile y una de sus pasiones más grandes en la vida, el canto.

Para ese entonces, la famosa de 26 años ya era una de las favoritas del público juvenil y no pasó mucho tiempo antes de que también se convirtiera en todo un ícono de la moda gracias a los looks que portaba en alfombras y presentaciones. View this post on Instagram A post shared by |Danna Paola Argentina 🇦🇷| (@dannitalovers)

Luego de obtener la oportunidad de protagonizar la obra musical ‘Wicked’, Danna acaparó la atención de medios internacionales y con ello no solo llegaron las oportunidades de trabajo en otros países, como lo fue España para la serie ‘Élite’, también hicieron su arriba las críticas por sus cambios físicos. View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola)

Pero, para la artista esto ya no supone una preocupación, ya que ahora se enfoca en cultivar amor propio y crecer profesionalmente para que su trabajo hable más que su apariencia. “Sólo puedo decir que cada quien debe amarse como es, que las críticas o lo que diga la gente la verdad es que me viene sobrando“, señaló en una entrevista. View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola)

Actualmente, Danna Paola es una de las mexicanas más reconocidas en Latinoamérica y otros países del mundo. Bajo su mangas se encuentran éxitos como “Oye Pablo”, “Mala Fama”, “Kaprichosa” y “Sodio”, por mencionar algunos.

