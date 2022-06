Bombazo: Cristiano Ronaldo es ofrecido a la Roma para encontrarse con Mourinho, un viejo conocido con el que logró grandes éxitos

El futuro de Cristiano Ronaldo sigue siendo una incertidumbre, en donde lo único que parece claro es que no continuará en el Manchester United, pese a que los ‘Red Devils’ dan por hecho que el portugués no saldrá y que no está en venta. Sin embargo, el agente de Ronaldo, Jorge Mendes, piensa lo contrario y le ofreció a Cristiano al AS Roma que dirige actualmente José Mourinho.

Esta operación, en términos de relación laboral, no parece nada descabellada, pues Mourinho y Ronaldo ya coincidieron en el Real Madrid desde el 2010 hasta el 2013 en donde ambos se consideran de los mejores en sus respectivas profesiones.

El diario deportivo La Gazzetta dello Sport y la Repubblica fueron los encargados de revelar dicha información, y a la postre, distintos medios han hecho eco de la noticia, por lo que Ronaldo podría regresar a la Serie A tras su paso por la Juventus de Turín.

🔥😱 CRISTIANO RONALDO… ¿A la ROMA de MOURINHO?



🇮🇹🗞️ Según 'La Repubblica', el portugués no habría aprobado el nuevo proyecto de Ten Hag en el United y podría acabar en Italia.



👉 El Sporting de Portugal sería el otro destino posible para el delantero. pic.twitter.com/lbPYcZv7wt — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 18, 2022

Pero la Roma no sería el único posible destino del delantero portugués, ya que el Chelsea también estaría interesado en reforzar su eje de ataque tras ceder a Lukaku, nuevamente, al Inter de Milán.

El Sporting Club de Portugal, club que formó a Ronaldo, también sueña con el regreso del hijo pródigo, sin embargo, esta parece ser una alternativa muy poco viable pese al optimismo del director deportivo del club, que cree que en algún momento Cristiano regresará. Ronaldo is not for sale according to Man Utd, despite reports he was mentioned during a meeting between his agent Jorge Mendes and Chelsea co-owner Todd Boehly.



Former team mate Hugo Viana has discussed the possibility of Ronaldo returning to his first club. pic.twitter.com/fM3HN7KvH8— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 26, 2022