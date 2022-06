Buick será totalmente eléctrico y lanzará su primer automóvil en 2024

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Buick anunció hoy que lanzará su primer vehículo eléctrico en 2024, mientras avanza para ofrecer una cartera de productos totalmente eléctricos para fines de la década. Este movimiento sigue el compromiso anterior de General Motors con el mercado de vehículos eléctricos, con importantes inversiones en baterías, plataformas y tecnologías relacionadas.

El primer Buick eléctrico llevará un apodo clásico: Electra. Ese acertado nombre se ha asociado con sedanes grandes y lujosos durante décadas, a partir de 1959. El fabricante de coches no ha compartido detalles sobre cuál será el modelo futuro o sus especificaciones aproximadas, pero ha indicado que Electra pertenecerá a una serie de vehículos, en lugar de ser simplemente un modelo aislado.

Buick también presentó su vehículo eléctrico (EV) conceptual, Wildcat, con otro nombre inspirado en su historia. Este nombre se ha aplicado a autos conceptuales verdaderamente salvajes durante los últimos 70 años: piense en algunos de los autos Hot Wheels más geniales y las ilustraciones de portada de Popular Mechanics.

Este auto de exhibición está destinado a representar el último lenguaje de diseño, revelando los tipos de líneas, superficies y proporciones que se utilizarán en los próximos modelos. Buick apunta específicamente a la nueva cara de la marca, con una parrilla trapezoidal baja.

Lo que señala una nueva era es el logotipo de Buick rediseñado, que aparecerá en los materiales de marketing y en los automóviles antes de la transición eléctrica.

Otras marcas de GM han anunciado planes previamente, y Chevrolet está preparando los EV Blazer y Equinox para su venta en 2023, seguidos por el EV Silverado. Asimismo, Cadillac está preparando el SUV Lyriq para el mercado y GMC ya ofrece el EV Hummer. Todos estos vehículos utilizan la plataforma de vehículos eléctricos, motores y baterías del vehículo eléctrico Ultium de GM. Y aunque no se mencionó explícitamente, se espera que Buick utilice el mismo conjunto de herramientas.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.