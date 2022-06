Todo lo que los padres necesitan saber sobre las vacunas de covid-19 para niños de seis meses y más

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Luego de que la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) autorizara el uso de emergencia de las vacunas contra covid-19 para bebés y niños mayores de 6 meses, y mientras California se prepara para poner en marcha la distribución, expertos médicos coinciden en que los beneficios de la inmunización superan cualquier efecto secundario que se pueda presentar.

Por lo tanto, advierten que hay mucho trabajo por hacer para concientizar a los padres sobre el beneficio de la vacuna tanto para sus hijos menores como para la comunidad entera.

Durante la videoconferencia: “Vacunando a los niños más pequeños de California. Lo que los padres tienen que saber”, organizada por Ethnic Media Services, varios expertos médicos hablaron de los efectos secundarios, de qué tan efectiva es la vacuna y cuántos refuerzos se necesitan.

“A nivel global hemos visto un aumento de casos, y en California parece que estamos aplanando las cifras, pero definitivamente hay necesidad de vacunas para la población entera”, dijo la doctora Lucia Abascal del Departamento de Salud Pública de California.

El Ómicron tuvo un gran impacto en los niños. (Getty Images)

En lo que toca a los niños, dice que hay un malentendido de que nada les pasa si se enferman de covid.

“Cada vez tenemos más evidencias de que los niños están en alto riesgo de ser hospitalizados por covid, sufrir del síndrome inflamatorio y morir”.

Dijo que es muy importante que los padres vean a los médicos de sus niños, porque para la vacuna de los mayores de seis meses, no habrá clínicas masivas de vacunación ni un gran acceso a recibirla en las farmacias.

“El estado ha comprado suficientes vacunas para cada niño, pero van a llegar en lotes. Para esta semana, esperamos recibir medio millón de vacunas para comenzar”.

Hizo ver que tienen mucho trabajo para hacerles ver a los padres la necesidad de la vacuna.

“Las vacunas que estarán disponibles son Moderna y Pfizer. La Moderna se aplicarán dos dosis como a los adultos, con un mes de diferencia; y la Pfizer son tres pequeñas dosis, la segunda se aplicará 21 días después de la primera; y la tercera, 60 días más tarde”.

Precisó que la Moderna es un cuarto de la dosis de los adultos; y las vacunas Pfizer son una décima parte, por lo que como es más fuerte la Moderna, los efectos secundarios podrán presentar un poco más de fiebre e irritabilidad, pero en dos días desaparecen.

¿Por qué exponer a los niños a los efectos secundarios de la vacuna, si cuando covid les pega, los síntomas son leves?

“Cuando mi hija de año y medio se enfermó, contagió a dos adultos sanos, pero hay muchos abuelos que viven con sus hijos y están en riesgo si los niños se enferman. Si bien la vacuna no es la protección perfecta, hay una probabilidad menor de no terminar en el hospital y de morir”.

Es importante que los niños se vacunen contra covid-19 para proteger a sus abuelos. (shutterstock)

Experiencia personal

La doctora Abascal relató que mientras esperaba por la vacuna para poder poner la vacuna a su hija de 19 meses, la menor se contagió de covid y le transmitió el virus a su papá y a ella que tiene 32 semanas de embarazo.

“Mi esposo y yo estuvimos descansando y viendo la televisión. Ambos estamos vacunados y tenemos el refuerzo. Estuve en contacto con mi doctor; y el bebé que espera está bien”.

Pero su niña que enfermó de covid se sentía cansada, permaneció en cama tres días con fiebre.

“Lo más difícil fue estar encerrada con ella”, dice.

Ahora, espera vacunar a su hija lo más pronto posible.

La doctora pediatra Jennifer Miller de East Bay Pediatrics, dijo que en su práctica médica, ha visto tres tipos de pacientes y familias.

“El primer grupo son las familias que le tocan a su puerta, ansiosas de que sus niños sean vacunados. Esos son los más fáciles; el segundo grupo son familias que no están muy emocionadas con la vacuna y están arrepintiéndose de que sus hijos se las pongan. Aún cuando creen en la ciencia, tienen miedo a lo desconocido”.

Y el tercer grupo de familias son quienes no quieren vacunar a sus hijos. “Puede que se hayan vacunado ellos, pero no se sienten cómodos de que sus niños se vacunen porque no creen que la vacuna sea segura, necesaria y tienen miedo de los efectos a largo plazo”.

Dijo que este grupo de familias ha dicho que esperarán a que la FDA la apruebe oficialmente, y no están conformes con una autorización de emergencia.

Los padres temen a los efectos secundarios de la vacuna de covid. (Getty Images)

¿Qué es lo que más les preocupa?

“Les preocupa que los efectos secundarios de la vacuna puedan ser dramáticos y peligrosos, y hasta matarlos. Pero lo que hemos visto son los mismos efectos de cualquier otra vacuna para los niños, un poco de fiebre, dolor en el brazo y en el cuerpo”.

Dijo que les ha explicado a las familias que los efectos secundarios son una señal de que el sistema inmune está activándose.

“Otras familias están preocupadas porque afecte la fertilidad de sus hijas. Varias madres me han dicho que la vacuna les ha afectado su ciclo normal menstrual, y ahora es irregular”.

Sin embargo, mencionó que no hay estadísticas que apoyen esos dichos, y más de 200,000 mujeres embarazadas en Estados Unidos han sido vacunadas de covid sin complicaciones.

“Otras familias están preocupadas por la inflamación de los músculos del corazón que se ha visto sobre todo en adolescentes varones, pero las estadísticas han mostrado que el covid mismo, causa más casos severos de miocarditis que la vacuna”.

Otros han dicho que covid ya les ha dado de una manera leve, y no les incomoda que les vuelva a pegar, y prefieren enfermarse que vacunarse.

“También estoy escuchando que los pacientes dicen que la vacuna fue aprobada demasiado rápido y se evadieron algunas fases de pruebas, cuando en realidad todos los pasos que se requieren para aprobar una vacuna se hicieron”.

La diferencia, explicó es que muchas de las fases se probaron al mismo tiempo, no se cortó ninguna.

“Esta vacuna va a ser la más estudiada en la historia. La ciencia detrás de esta vacuna lleva más de 20 años”.

¿Qué decirle a las familias ante sus miedos y preocupaciones?

“Reconozco que es normal tener miedo a las cosas nuevas y les recuerdo que estamos en esto juntos, y que me importa la salud y el bienestar de los niños, y les voy a recomendar lo mejor. Al final es su decisión, pero no vacunarse lleva al covid y no se puede predecir qué tan severo va a ser”.

“Uno de cada 5 niños hospitalizados terminan en la sala de emergencias. Durante el brote de Ómicron, los niños menores de 4 años fueron hospitalizados cinco veces más que con el repunte de Delta en Estados Unidos”.

Y agregó que 12 millones de niños han tenido covid, y 120,000 han sido hospitalizados, y cerca de 1,500 han muerto; mientras que en California se presentaron más de 900 casos del síndrome inflamatorio multisistémico.

“Covid está ahora entre las cinco causas principales de muerte en los niños, y las vacunas la previenen, y son efectivas y seguras para los menores a partir de los seis meses”.

Las vacunas para Covid autorizadas para los bebés a partir de los seis meses es la Moderna y Pfizer. (Getty Images)

Protección para todos

Sarah Takekawa, ginecobstetra de Kaiser Permanente en el sur de Sacramento, se embarazó de su tercer hijo el mismo mes que se había puesto la segunda vacuna de covid, y en el octavo mes del embarazo, se aplicó el refuerzo.

“Aunque para ella y su esposo, el doctor Voltaire (Volt) Sinigayan de UC Davis Health fue fácil la decisión de vacunar a sus hijos, entienden que los padres tienen que discutir el tema. Nosotros queríamos ponerle la vacuna Moderna a nuestra hija de 5 años, pero la que estaba disponible era la Pfizer”.

En su familia, cuando planeaba vacunar a la segunda hija de tres años y medio y ya tenían la cita, debido a que la niña va a la guardería, salió positiva a covid, pero el resto de la familia que esta vacunada permanece negativa al virus.

Dejó en claro que el miedo a lo desconocido y a los potenciales efectos secundarios, sobrepasa lo que han visto con las hospitalizaciones de covid, y el impacto no solo en una persona sino en una comunidad.

“Estamos tratando de enseñarles a los niños que al vacunarse no solo se protegen a sí mismos, sino que protegen a sus compañeros y a la comunidad entera”.