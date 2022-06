Se acerca la entrega del próximo cheque de ayuda económica para los californianos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Esta semana la asamblea y el senado de California votarán en un plan, que el gobernador Gavin Newsom prometió firmar, para ayudar a los californianos económicamente a enfrentar la inflación.

Newsom anunció el domingo junto al presidente pro tempore del Senado Toni G. Atkins (D-San Diego) y el presidente de la Asamblea Anthony Rendon (D-Lakewood), un plan de presupuesto que aborda las necesidades más críticas del estado y prioriza devolver dólares a los bolsillos de millones de californianos que están lidiando con la inflación global y el aumento de los precios en todo, desde la gasolina hasta los comestibles.

“Veintitrés millones de californianos se beneficiarán con pagos directos de hasta $1,050”, indicaron en el comunicado. “El paquete también incluirá una suspensión del impuesto estatal sobre las ventas de diésel y fondos adicionales para ayudar a las personas a pagar el alquiler y las facturas de servicios públicos”.

La propuesta del alivio del gas de $9,500 millones es parte del paquete de alivio de la inflación de $17 mil millones que ofrecerá reembolsos de impuestos a millones de californianos que trabajan.

La noticia es muy buena para conductores como Jesse Parra quien dijo que maneja de su hogar en South Gate a su trabajo en Wilmington.

“Me ayudará mucho porque manejo como 24 millas a diario”, dijo Parra.

Añadió que cada martes compra en el mercado de agricultores al aire libre al cruzar la calle de su trabajo porque eso le ahorra una parada extra a que si tuviera que ir a un supermercado.

“Y con el precio de la gasolina que está tan alto es muy pesado”, indicó.

Plan tardío pero inclusivo

El asambleísta Miguel Santiago, quien representa áreas del centro de Los Ángeles y Huntington Park, dijo que el reembolso de los contribuyentes es de gran ayuda para las personas de bajos ingresos como a muchos hogares a los que él representa en su distrito.

Indicó que la razón por la que se tardó en llegar a un acuerdo es porque los planes anteriores no eran equitativos ni inclusivos. Otras propuestas pedían dar el dinero a los conductores cuyos títulos de vehículos tuvieran su nombre—con un máximo de dos vehículos—lo cual iba a dejar fuera a los conductores que tuvieran un vehículo pero no estuviera a su nombre o a los que usan el transporte público. Santiago dijo que también se enfocaron en que la propuesta fuera a beneficio de los “contribuyentes” porque de esa forma no discriminará a las personas indocumentadas.

“Siempre y cuando presentes sus impuestos calificas”, dijo Santiago. “Por eso yo animo a nuestra gente a declarar impuestos con un número ITIN porque a lo largo de los años hemos hecho este esfuerzo para asegurarnos de que las personas con un número ITIN sean elegibles para algunos de los beneficios que ofrece el estado”.

Un beneficio similar de ayuda económica, donde también calificaron los contribuyentes con ITIN, ya fue realizado hace dos años con el cheque de estímulo estatal.

Una vez que la información del contribuyente está registrada en la Junta de Impuestos de Franquicias de California (FTP) la distribución se hará por medio de un depósito directo a la cuenta que puso el contribuyente cuando presentó sus impuestos.

Si no tiene depósito directo posiblemente recibirá una tarjeta de débito por correo pero tardará más tiempo en llegar.

“Así que si no ha presentado sus impuestos porque no lo hizo o porque no le debía a nadie y no estaba obligado a hacerlo, todavía tiene la oportunidad de hacerlo”, dijo Santiago.

Hay varias oficinas por todo el estado con los Centros VITA que ofrecen la preparación de impuestos hasta el 15 de octubre.

¿Cuándo recibirá el cheque?

Los contribuyentes individuales que ganen $75,000 o menos, y los contribuyentes conjuntos que ganen $150,000 o menos, recibirán $350 por contribuyente y $350 adicionales por dependiente, con un máximo de $1,050 por hogar.

Los declarantes individuales que ganan $125,000 o menos al año y los declarantes conjuntos que ganan $250,000 o menos al año recibirán $250 por contribuyente y $250 adicionales por dependiente con un máximo de $750 por hogar

Y los declarantes individuales que ganan $250,000 o menos y los declarantes conjuntos que ganan $500,000 o menos recibirán $200 por contribuyente y $200 adicionales por dependiente con un máximo de $600 por hogar.

Por ejemplo, una pareja casada que gana $100,000 por año con un hijo recibiría $1,050, y un padre soltero con un hijo que gana $65,000 por año recibiría $700.

La propuesta pudiera ser firmada por el gobernador a más tardar para el jueves que es la fecha esperada antes de que se vayan a receso. Se espera que el dinero comience a ser entregado en octubre.