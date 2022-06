¿Qué significa la anulación de Roe contra Wade para ti?

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El 24 de junio, el Tribunal Supremo anuló la histórica sentencia Roe vs Wade de 1973, junto con un caso de 1992, Planned Parenthood contra Casey, que afirmaba previamente el derecho constitucional al aborto. La decisión de 6 a 3 en el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization elimina esas protecciones federales, y da a cada estado la autoridad para ampliar, limitar o prohibir el aborto.

El cambio se aplica con mayor urgencia a más de 33 millones de mujeres y otras personas en edad reproductiva de todo Estados Unidos que viven en estados en los que ahora se prevé que el aborto esté severamente limitado o prácticamente prohibido.

Más concretamente, el tribunal rechazó el antiguo argumento de que la 14ª Enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho a la intimidad, también se aplica al derecho a solicitar un aborto.

Aunque muchos estadounidenses seguirán teniendo acceso al aborto si viven en un estado donde sigue siendo legal, el acceso se hará difícil o imposible para muchas otras personas.

“Será un caos total”, dice Greer Donley, profesora adjunta de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pittsburgh y experta en derecho de la salud reproductiva. “Cada estado siempre ha tenido diferentes leyes sobre el aborto, pero existía este piso federal que creaba mucha uniformidad y garantizaba que muchas personas, no todas, tuvieran acceso al aborto. Lo que vamos a ver en el futuro es una disparidad realmente extraordinaria en el tratamiento del aborto por parte de los estados”.

Consumer Reports describió cómo era el panorama estatal el año anterior a la decisión del caso Roe v. Wade en este artículo de julio de 1972 (PDF).

Al igual que CR denunció los posibles daños a los que se enfrentaban los consumidores antes de aquella decisión histórica de hace casi 50 años, la organización seguirá ayudando a los consumidores a tomar decisiones informadas y más seguras para ellos mismos, afirma Marta Tellado, directora general de Consumer Reports. Esto incluye explorar los nuevos riesgos para la privacidad y la seguridad de los datos que vienen con la era digital.

“Desde 1936, la misión de Consumer Reports se basa en guiar a los consumidores con información fiable y de base científica para que tomen decisiones informadas”, dice Tellado. “Llevamos mucho tiempo apoyando el acceso a una atención médica segura y asequible para todos los consumidores. Al evaluar la decisión del Tribunal Supremo de anular las protecciones de Roe v. Wade y su impacto, reconocemos la vuelta a una amenaza de seguridad muy real para millones de personas que ya no tendrán un acceso seguro y legal a los servicios reproductivos”.

La decisión de hoy del Tribunal Supremo plantea preguntas apremiantes para millones de personas sobre lo que sigue en el panorama de la atención médica reproductiva. Las siguientes son respuestas a algunas de esas preguntas.

¿Dónde es ilegal el aborto de forma inmediata?

Hay 13 estados que ya han aprobado las denominadas leyes de activación, que prohíben o limitan gravemente el acceso al aborto en cuanto se anulara el caso Roe contra Wade, según un análisis del Centro de Derechos Reproductivos, una organización mundial de defensa legal. Los estados son Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi (que está en el centro de la reciente decisión del Tribunal Supremo), Missouri, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming.

Varios de estos estados, al igual que otros, ya cuentan con leyes restrictivas en sus códigos.

¿Dónde podría ser ilegal pronto?

El Instituto Guttmacher, que recopila y analiza datos sobre el aborto y la anticoncepción, afirma que Alabama, Arizona, Georgia, Iowa, Michigan, Ohio, South Carolina, West Virginia y Wisconsin tienen prohibiciones de aborto anteriores a Roe en sus códigos, o prohibiciones de aborto de 6 y 8 semanas.

Florida, Indiana, Nebraska y Montana también se inclinan políticamente por la prohibición del aborto en un futuro próximo, según el Instituto Guttmacher.

Sin embargo, el destino del aborto en algunos de esos estados está lejos de ser seguro, según el Centro de Derechos Reproductivos, porque los actuales gobernadores de algunos estados, incluidos Michigan y Wisconsin, son partidarios del derecho al aborto.

¿Dónde es más probable que siga siendo legal?

El Centro de Derechos Reproductivos enumera Alaska, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Florida, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Jersey, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Washington y Washington, D.C. como lugares en los que espera que se mantengan o refuercen las leyes existentes que garantizan el acceso a los servicios de aborto.

Pero algunos de estos estados, como Florida e Iowa, son los que Guttmacher incluye como lugares en los que se podría prohibir el aborto. La falta de claridad sobre cómo se desarrollarán las cosas, estado por estado es parte de la razón por la que expertos como Donley predicen un “caos” legal.

¿Cuáles son las implicaciones legales si una persona cruza las fronteras estatales para abortar?

Actualmente, ningún estado prohíbe explícitamente que una persona vaya a otro estado para abortar. Pero, esto podría cambiar. Un grupo de juristas, entre los que se encuentra Donley, de la Universidad de Pittsburgh, predijo recientemente que, sin la protección de Roe, “las jurisdicciones antiabortistas no solo aprobarán leyes que penalicen el aborto en el estado, sino que intentarán prohibir cualquier aborto que tenga relación con su estado”.

A principios de este año, en al menos un estado, Missouri, los legisladores estatales introdujeron un proyecto de ley que permitiría a una persona demandar a otra si ayuda a alguien a cruzar las fronteras estatales para abortar. Y un proyecto de ley presentado en el Congreso a principios de este año, la Ley de Notificación de Aborto Infantil Interestatal, convertiría en delito federal el transporte de una menor a través de las fronteras estatales para tener un aborto.

¿Puedo obtener legalmente la píldora abortiva de un proveedor de servicios médicos en línea?

La “píldora abortiva” consiste en realidad en dos medicamentos, mifepristona y misoprostol, y puede tomarse hasta las 11 semanas de gestación. El Instituto Guttmacher afirma que cerca de la mitad de todos los abortos que se hicieron en 2020 en los Estados Unidos son ahora abortos con medicamentos (frente al aborto quirúrgico).

En la actualidad, unos 18 estados han prohibido el uso de una visita de telemedicina para obtener una receta para un aborto con medicamentos, o lo han prohibido efectivamente al exigir que un profesional médico esté presente cuando una persona tome píldoras abortivas, según un análisis de la Kaiser Family Foundation. Pero en muchos de estos estados, todos los tipos de aborto, incluyendo el que se lleva a cabo con medicamentos, son ilegales ahora o podrían serlo pronto, ya que se ha anulado el caso Roe v. Wade.

¿Y el plan B? ¿En qué se diferencia de la píldora abortiva y sigue siendo legal?

El Plan B es una píldora que se considera anticoncepción de emergencia porque está aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) solo para prevenir el embarazo cuando se toma dentro de las 72 horas siguientes a una relación sexual sin protección, o cuando un método anticonceptivo falla. Aunque no requiere una receta, a menudo se mantiene detrás del mostrador de la farmacia.

La decisión del Tribunal Supremo en el caso Roe v. Wade no se aplica a la anticoncepción de emergencia. Pero algunos estados han tomado medidas para restringir el acceso al Plan B, según el Guttmacher Institute. Arizona, Arkansas, Georgia, Idaho, Illinois, Mississippi y South Dakota tienen leyes que permiten explícitamente que una farmacia o un farmacéutico se niegue a dispensar o vender anticonceptivos de emergencia. Incluso en otros estados, las llamadas cláusulas de conciencia permiten que los farmacéuticos se nieguen a dispensar el Plan B (u otros medicamentos) si hacerlo viola sus creencias personales.

¿Las conversaciones con mi proveedor de atención médica sobre el aborto seguirán siendo privadas?

En general, sí. Las conversaciones en persona sobre la atención médica en un entorno médico tradicional, como una consulta médica, un hospital o una clínica, son privadas.

Pero hay excepciones. El personal médico está autorizado a llamar a las autoridades respecto a un paciente si sospecha que se ha cometido un delito. Si buscas tratamiento para un aborto espontáneo en un estado donde el aborto es ilegal, por ejemplo, y un profesional médico sospecha que te has inducido un aborto con la píldora abortiva, podría llamar a la policía. En el futuro, las leyes estatales podrían incluso exigirlo.

La Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA, en inglés), la ley federal que generalmente permite que las conversaciones con tu médico sean privadas, “no serviría de nada porque incluye numerosas excepciones que permiten la notificación obligatoria de los proveedores de atención médica”, dice Jennifer Oliva, profesora de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de California Hastings, que ha estudiado la ley de salud reproductiva. Habló anteriormente con CR para un artículo más profundo sobre este tema.

¿Son privadas las búsquedas en Internet, los correos electrónicos y los mensajes de texto sobre el acceso al aborto?

No. Tus búsquedas de información sobre el aborto o los correos electrónicos y textos sobre la búsqueda de un aborto no son más privados que cualquier búsqueda que hagas sobre cualquier otro tema.

“La HIPAA solo cubre las comunicaciones con tu médico, no las comunicaciones con Google o con una aplicación”, dice Justin Brookman, director de política de privacidad y tecnología del consumidor de Consumer Reports. “En Estados Unidos las leyes de privacidad son relativamente endebles, así que una empresa que sabe qué temas médicos te interesan generalmente es libre de compartirlo con quien quiera”.

¿Y si utilizo una aplicación de seguimiento de la menstruación o algo similar? ¿Seguirá siendo privada esa información?

Probablemente, no. La mayoría de las aplicaciones de seguimiento del periodo menstrual almacenan tus datos en la nube, y muchas también los comparten con terceros, como los anunciantes. Sin embargo, un análisis realizado por el laboratorio digital de CR’s encontró algunas aplicaciones de seguimiento de periodos que protegen la privacidad de los usuarios: Drip, Euki y Periodical. (Lee más sobre nuestra investigación.)

