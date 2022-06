Chicharito vs. Gareth Bale, ¿quién gana más dinero en la MLS?

El fútbol de Estados Unidos ha apostado a traer a grandes figuras desde hace unos años atrás. Sostenidos por su poderío económico, la MLS busca equiparar a la Liga MX y convertirse en el nuevo gigante de Concacaf. En los últimos días, el fichaje de Gareth Bale motivó a los aficionados de Los Ángeles FC. Un nuevo ex jugador del Real Madrid se suma al torneo, pero curiosamente bajo un precio irrelevante comparado con el de las otras estrellas.

Junto a Carlos Vela, Gareth Bale será una de las caras en la ofensiva de LAFC. Como contraparte están Los Ángeles Galaxy con Chicharito. Sin embargo, no deja de ser curioso que el futbolista galés decidió salir de Europa por un salario muy inferior al de sus compañeros y rivales.

Bale vs. Chicharito, ¿quién gana más dinero?

Los reportes indican que el ex jugador del Real Madrid cambió sus $20.2 millones de dólares que ganaba en España por $1.6 millones de dólares que recibirá en el conjunto de Los Ángeles FC. 🫶 pic.twitter.com/3yJLR3Fpar— LAFC (@LAFC) June 27, 2022

Este salario que recibirá el galés no le permite ser considerado como jugador franquicia. Es un sueldo que se distancia en demasía al que percibe anualmente Javier Hernández con Los Ángeles Galaxy: $6 millones de dólares. Sigamos escribiendo esta historia, próximamente estaremos muy cerca… pic.twitter.com/9vq8VZYtTi— Chicharito Hernandez (@CH14_) May 13, 2022

Este panorama hace pensar que la estadía de Gareth Bale en Estados Unidos podría ser muy breve o que el club le prepararía una gran renovación de contrato en los próximos seis meses. LAFC debería salir de un futbolista que ocupe la casilla de “jugador franquicia” para cedérsela al veterano atacante europeo.

Los tres futbolistas mejores pagados de la MLS

Xherdan Shaquiri– Chicago Fire ($7.35 millones de dólares).

Javier Hernández – LA Galaxy ($6 millones de dólares). Great support from the stands yesterday! Taking this opportunity to thank all of our amazing supporters. You’re support means the world to us in achieving what we all want: 🏆

Let’s keep up the hard work to get better results and that momentum back! See you on Tuesday. @LAGalaxy pic.twitter.com/qTNEUpAjIr— Chicharito Hernandez (@CH14_) June 19, 2022

Gonzalo Higuaín – Inter de Miami ($5.1 millones de dólares). Wishing a very happy birthday to our #9 Gonzalo Higuaín!#InterMiamiCF pic.twitter.com/ehnVnsxzEN— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 10, 2020

