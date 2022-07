Cómo los bonos I pueden ayudarte a combatir la inflación

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Mientras la inflación sigue aumentando, un bono de ahorro del gobierno, ignorado durante mucho tiempo, podría ser un gran negocio en este momento.

Los bonos de ahorro ajustados a la inflación, conocidos como Bonos I, son bonos a 30 años con una tasa de interés que cambia cada seis meses según el principal indicador de inflación del país, el índice de precios al consumidor (IPC). (El IPC de abril, que se publicó el miércoles, mostró que los precios aumentaron a una tasa anual del 8.3%).

En este momento, los Bonos I están pagando una tasa anual del 9.62% hasta octubre, lo que dará como resultado un rendimiento de al menos 4.81% durante los próximos seis meses, y probablemente más, si la inflación se mantiene alta.

Esa tasa de interés es la más alta que han pagado los Bonos I desde que se lanzaron en 1998, y supera con creces las tasas recientes de los certificados de depósito (CD) a un año, que tuvieron un promedio reciente del 0.23%, y de las cuentas de ahorro en línea, que pueden llegar a pagar hasta un 0.60%.

“Incluso si la inflación se estabiliza, los Bonos I igualmente deberían pagar tasas competitivas durante el próximo año o dos”, explica Ken Tumin, analista principal del sector en Lending Tree y fundador de DepositAccounts, un sitio web que rastrea los rendimientos de los ahorros.

Los ahorradores tomaron en cuenta esto. Las ventas de Bonos I crecieron hasta alcanzar más de $9,000 millones durante los seis meses que terminaron en abril, en comparación con solo $1,000 millones en todo el año 2021, según muestran los datos del departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Aun así, los Bonos I tienen algunas desventajas que hay que conocer, como tener que invertir el dinero durante 5 años, fórmulas de tasas confusas y opciones limitadas para comprar los bonos.

Cómo funcionan los Bonos I

Al igual que los bonos de ahorro normales, los Bonos I pagan intereses mensuales, que comienzan a partir del primer día del mes en que se realiza la compra. Entonces, si compras un bono a fin de mes, obtendrás el interés de todo el mes, dice Allan Roth, contador público y planificador financiero certificado en Colorado Springs, Colorado.

Los intereses se acumulan durante 30 años o hasta que vendas el bono. (Al igual que con los bonos de ahorro normales, los intereses no se pagan por separado). Los impuestos sobre los intereses se pueden diferir hasta que retires el dinero.

Calcular el interés que ganarás puede ser complicado, porque los Bonos I de hecho tienen dos tasas, que se reajustan semestralmente en mayo y noviembre. Hay una tasa fija que dura toda la vida del bono que compres. Esta tasa, que la fija el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, se mantuvo en 0% durante los últimos dos años. Durante 2019, la tasa se fijó en el 0.50% y el 0.20%.

Los Bonos I también tienen una tasa variable, que depende de las fluctuaciones del IPC durante los meses previos a la fecha de reajuste. Como se indicó antes, esa tasa ahora se ubica en 9.62%.

Los inversores que compraron bonos entre noviembre del año pasado y abril de 2022, cuando la tasa variable era de un 7.12% anualizado, y los conservaron hasta octubre ganarán un 8.54% en 12 meses, dice Roth. En una inversión de $10,000, esa ganancia alcanzaría los $854. Las personas que compraron bonos cuando la tasa fija era más alta ganarán aún más.

Los Bonos I tienen algunas restricciones. No puedes hacer un retiro durante los primeros 12 meses después de la compra. Además, si los vendes durante los primeros 5 años, pagarás una penalización de tres meses de intereses.

Una ventaja clave de los bonos: Puedes diferir los impuestos sobre los intereses que ganes hasta que los vendas. En ese momento, deberás pagar los impuestos federales sobre los ingresos, pero los Bonos I no están sujetos a impuestos estatales o locales sobre los ingresos. (También puedes optar por declarar los intereses cada año).

Para quienes pagan la universidad, es posible que tengan derecho a una exención fiscal por educación que les permitirá excluir parte o la totalidad de los intereses de los Bonos I canjeados del impuesto federal sobre los ingresos. Para obtener más información, consulta el Formulario 8815 del IRS (PDF).

Cómo comprar Bonos I

En la mayoría de los casos, para comprar Bonos I debes abrir una cuenta en el sitio web TreasuryDirect del gobierno. Hay un límite anual de $10,000 por persona para comprar Bonos I. (En el caso de las parejas casadas, cada cónyuge puede comprar estos bonos por hasta $10,000).

Pero si tienes derecho a un reembolso de impuestos, puedes comprar hasta $5,000 más eligiendo recibir parte o la totalidad de ese reembolso como Bonos I. Esos bonos los recibirás como certificados en papel, que puedes convertir a formato electrónico.

Si compras Bonos I por medio de TreasuryDirect, puedes invertir desde $25. En el caso de los reembolsos de impuestos, las compras se hacen en incrementos de $50. Si compras en línea, puedes invertir cualquier cantidad específica, hasta el último centavo, hasta alcanzar el máximo de $10,000. Para los bonos en papel, puedes comprar en incrementos de $50, $100, $200, $500 y $1,000.

Es posible comprar Bonos I adicionales para dar como regalo. Pero debes tener el número de Seguro Social del destinatario. Y el beneficiario también debe tener una cuenta de TreasuryDirect para poder recibir el regalo. Los niños menores de 18 años no pueden abrir una cuenta de TreasuryDirect, pero pueden tener Bonos I. Los padres pueden abrir la cuenta por ellos y vincular su cuenta a la del niño, lo que les permitirá comprar bonos a nombre del menor.

Advertencia razonable: Muchos ahorradores consideran que el sitio web de TreasuryDirect está desactualizado y es complicado de usar. “Es posible que te recuerde a Myspace”, dice David Enna, fundador de Tipswatch, un sitio web que proporciona información sobre los Bonos I y los TIP (valores del Tesoro protegidos contra la inflación).

Por lo tanto, llevar a cabo algunas tareas puede ser difícil. Por ejemplo, si deseas cambiar la cuenta corriente bancaria vinculada a tu cuenta de TreasuryDirect, debes imprimir un formulario, llevarlo al banco y obtener una certificación de firma.

El departamento del Tesoro de los Estados Unidos está desarrollando una actualización del sitio web para ofrecer a los usuarios “una experiencia positiva para el cliente”, comenta John Rizzo, un vocero. Sin embargo, no se ha anunciado un calendario para la renovación del sitio web.

Seguimiento de tus Bonos I

Puedes controlar tus compras de Bonos I por medio de tu cuenta de TreasuryDirect, que mostrará el valor de tus participaciones actuales. Para los que tienen bonos en papel, pueden utilizar la calculadora de bonos de ahorro del Tesoro.

Ten en cuenta que no recibirás estados de cuenta periódicos sobre tu cuenta de TreasuryDirect como lo harías con las cuentas de corretaje o bancarias, aunque recibirás un formulario de impuestos 1099 si cobras tus valores.

Por eso, los planificadores financieros recomiendan que informes a tus familiares de confianza sobre tu cuenta y la menciones en tu plan de patrimonio en caso de que ya no puedas administrarla por ti mismo. Otra posibilidad es designar a un heredero de la cuenta, quién podría canjear el dinero si tú falleces.

“Estos son bonos a 30 años y pueden pasar muchas cosas en ese tiempo”, explica Roth.

Pero con un poco de suerte, tus ahorros podrán seguir el ritmo de la inflación durante esos años.

