¿Se trata de COVID-19 o de alergias?

A medida que envejeces, tu sensibilidad a los alérgenos puede disminuir. Sin embargo, alrededor de un tercio de las personas de entre 54 y 89 años tienen alergia a un irritante inhalado, como el polen. Con síntomas como la congestión nasal y el dolor de garganta, puede ser difícil saber si la culpa es de las alergias o de un virus.

“Definitivamente vemos personas que reciben un diagnóstico de COVID una semana o varios días después de que comienzan los síntomas que atribuían a las alergias”, dice la doctora Laraine Washer, profesora clínica de enfermedades infecciosas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan. Aquí te decimos cómo protegerte en esta temporada de alergias.

COVID-19 y las alergias

Cierta evidencia sugiere que la variante Ómicron del coronavirus, que causó una oleada masiva de COVID-19, puede presentarse con síntomas ligeramente diferentes a los de las variantes anteriores. Delta, por ejemplo, suele provocar síntomas como dificultad para respirar y neumonía, mientras que Ómicron puede ser algo más propenso a causar secreción nasal o congestión. Según un análisis realizado en diciembre de 2021 por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los síntomas más comunes de las infecciones de Ómicron fueron tos, fatiga y congestión o secreción nasal.

El problema es que este tipo de síntomas también se observan a menudo con las alergias, dice el doctor Todd Rice, profesor asociado de medicina en la división de alergia, medicina pulmonar y de cuidados críticos de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee. “Las alergias no provocan neumonía, per se, pero a menudo provocan secreción nasal y picazón de ojos, y quizá dolor de garganta por goteo postnasal”, dice Rice.

Otra posible trampa: la COVID-19 puede estar presente sin ningún síntoma, dice el doctor David Ingbar, profesor de medicina en la división de medicina pulmonar, alergia, cuidados críticos y del sueño de la Facultad de Medicina de la Universidad de Minnesota. Esto significa que podrías tener síntomas que son efectivamente causados por las alergias, pero también puedes tener una infección por el virus que causa el COVID-19 no relacionada.

Algunos síntomas tienden a apuntar en una dirección más que en otra. La fiebre, por ejemplo, suele indicar una infección. La picazón y el lagrimeo suelen sugerir la presencia de alergias. Pero no son apuestas claras: la fiebre leve puede aparecer con un caso de alergia, dice Rice, mientras que los problemas oculares también pueden surgir por una infección respiratoria.

Consejos inteligentes para la temporada

Está atento a los síntomas nuevos o inusuales. Si tus síntomas son diferentes de los que experimentas habitualmente, “eso me haría decir que tal vez no se trate de tus alergias”, dice Rice.

En caso de duda, hazte la prueba. Si notas nuevos síntomas que podrían ser de alergia, pero que también podrían ser señal de una infección, es conveniente que estés totalmente seguro. Washer sugiere que intentes usar las pruebas de antígenos en casa, que deben realizarse en una serie. Hazte la primera el primer día de tus síntomas, y la segunda prueba, uno o dos días después. Si los síntomas no han empeorado ni han evolucionado hacia otra cosa, y esas pruebas son negativas, puedes estar bastante seguro de que no tienes COVID-19, dice Washer.

Busca tratamiento a tiempo. Una de las razones para averiguar si tienes COVID-19 tan pronto como sea posible es que los tratamientos antivirales orales (molnupiravir y Paxlovid) ahora están disponibles para algunas personas elegibles, pero estos deben iniciarse dentro de los 5 días de la aparición de los síntomas para ser eficaces. Consulta a tu médico para saber si eres elegible. En general, los adultos mayores corren un mayor riesgo de sufrir complicaciones y desarrollar una enfermedad grave, por lo que son buenos candidatos para los antivirales, que pueden reducir drásticamente el riesgo de hospitalización y muerte.

Nota del Editor: una versión de este artículo también apareció en la edición de mayo de 2022 de Consumer Reports On Health.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.