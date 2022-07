Click to share on Facebook (Opens in new window)

El exterior de tu casa es lo primero que ven las personas cuando llegan a tu propiedad, y la pintura es una parte importante. Entonces, ya sea que planees quedarte en tu casa por un buen tiempo o quieras venderla, asegurarte de que el color se vea nítido y limpio puede contribuir en gran medida a causar una buena primera impresión.

Para obtener los mejores resultados, la mayoría de los propietarios contratan a un pintor profesional para renovar o pintar el exterior de la casa. “Con el tiempo, la pintura se decolora y se agrieta. Esto no solo hace que el recubrimiento sea vulnerable a los daños, sino que además no se ve bien”, afirma Rich Handel, líder del proyecto de prueba de pinturas de Consumer Reports. “Aplicar una nueva capa de pintura de un color contemporáneo, puede hacer que tu casa pase de ser monótona a espectacular”.

Desde luego, para lograr todos estos beneficios, deberás encontrar un contratista capacitado. Para evitar malentendidos y decepciones, sigue nuestros consejos imprescindibles sobre cómo contratar a un pintor. Basta con ser un poco diligente para garantizar un trabajo de alta calidad que embellecerá la fachada de tu hogar.

11 consejos para contratar a un pintor

Reúnete con los profesionales. Consulta con al menos tres pintores profesionales diferentes para el trabajo. (Los amigos y la familia son buenas fuentes de referencias). Y quédate en casa para la reunión inicial. De esa manera, podrás anotar cuánto tiempo tarda cada contratista en evaluar el estado de tu casa. Cuanto más se demore, más realista será el presupuesto. Aunque sea un pintor de exteriores con experiencia, igual necesitará más que un paseo rápido por tu casa. Pregúntale también a cada contratista cuántas personas componen su equipo y cuánta experiencia tiene.

Dile cuáles son tus expectativas. La cantidad de capas aplicadas no es el único factor para determinar la calidad -y el precio- del proyecto. La preparación también es clave. Si quieres una superficie sin las irregularidades causadas por trabajos de pintura anteriores, díselo a los contratistas y prepárate para pagar más. Pero, si no te molesta vivir con algunas imperfecciones, llega a un acuerdo sobre qué nivel de preparación es aceptable y cuál no lo es.

Consigue presupuestos. Pídele un presupuesto por escrito a cada contratista. Debe incluir un desglose de la mano de obra, los costos de los materiales, la cantidad de capas de imprimación y pintura, la marca y el modelo de los materiales y una descripción detallada de cuánta preparación se hará en la superficie.

Verifica las referencias del pintor y examina sus trabajos anteriores. Consigue una lista de contactos de referencia de cada contratista y llámalos para conocer su experiencia con este pintor. Un historial de referencias positivas es una buena señal. Asegúrate de examinar los trabajos antiguos que hizo cada contratista, para ver cómo se mantienen. Y mira los proyectos recientes para verificar la habilidad de sus equipos actuales.

Ten en cuenta las credenciales. Ser miembro de un grupo comercial o empresarial local no es garantía de un trabajo de calidad, pero muestra un cierto nivel de compromiso y confiabilidad. Además, verifica si el profesional tiene la(s) licencia(s) correspondiente(s). Encontrarás la información sobre licencias en tu estado en el sitio de referencia de licencias para contratistas. Consulta con el Better Business Bureau, la oficina del fiscal general de tu estado o una agencia local de asuntos del consumidor, para saber si el contratista tiene un historial de quejas no resueltas.

Consigue un contrato completo. Asegúrate de que este contrato incluya toda la información clave: el nombre del contratista, su dirección, los números de teléfono de la oficina y de su celular, y el número de licencia, además de cualquier detalle que esté incluido en el presupuesto. Asegúrate de que el contrato establezca claramente lo que incluye y lo que no incluye el trabajo.

Consigue una copia de los certificados de los seguros de responsabilidad civil y de indemnización por accidente laboral del pintor. Si él no tiene cobertura, podrías tener problemas si, por ejemplo, a los trabajadores se les cae una escalera sobre el auto del vecino o si un miembro del equipo se lastima en el trabajo.

Pide una garantía. El pintor debe prometer que, si la pintura se cuartea, levanta, ampolla, descascara, decolora en exceso o escama dentro de los dos años posteriores a la realización del trabajo, lo solucionará gratis o a bajo costo. Si te dice que la pintura en sí tiene garantía, recuerda que eso no incluye la mano de obra, que es mucho más costosa que el material.

Elige la pintura tú mismo. El pintor podría intentar convencerte de elegir una pintura de su preferencia, pero usa la que tú quieras. “Una pintura para exterior de buena calidad proporciona una barrera aislante y protege el recubrimiento de la exposición directa al sol y la humedad”, subraya Handel. “Esto contribuye en gran medida a reducir las posibilidades de deterioro relacionadas con el clima”. Para conocer cuáles son las mejores pinturas, los miembros de CR pueden consultar nuestras últimas calificaciones de pinturas, a continuación.

Verifica si hay plomo. Si tu casa fue construida antes de 1978, las capas de pintura más viejas podrían contener plomo. Eso significa que el pintor tal vez tenga que tomar precauciones adicionales para evitar cualquier peligro. Para saber cómo identificar la pintura con plomo y qué medidas debe tomar el contratista antes de quitarla, consulta cómo saber si tienes pintura con plomo en tu casa.

Espera. No hagas un pago inicial grande antes de que comience el trabajo. Depende de cada contratista, pero un depósito de entre el 10% y el 15% es algo razonable. Handel también sugiere hacer pagos trimestrales a medida que avanza el trabajo. Y antes de hacer el pago final, recorre la casa para inspeccionarla de cerca y asegurarte de que no falta nada. No hagas el pago final hasta que el trabajo esté listo y estés completamente satisfecho con el resultado.

Las 3 mejores pinturas para exteriores según las pruebas de CR

Con una pintura de mala calidad, ni siquiera los mejores pintores pueden hacer un buen trabajo. Para encontrar las opciones más duraderas, nuestros ingenieros evaluaron más de una docena de pinturas mediante una serie de pruebas rigurosas. Las siguientes opciones obtuvieron la mejor puntuación general por su resistencia al agrietamiento, al cambio de color, a la suciedad y al moho, en condiciones extremas equivalentes a nueve años de exposición al medio ambiente.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.