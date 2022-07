Los mejores exprimidores de cítricos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Hay quienes sostienen que los exprimidores de cítricos entran en la categoría de utensilios de cocina que no son tan imprescindibles. Sin embargo, es difícil negar que una vez que tienes uno, es complicado volver a la rutina sin él.

Los exprimidores de limones y limas son estupendos para cuando quieres condimentar una ensalada con un toque de cítricos y hacer jugo fresco para un cóctel o un adobo. Permiten filtrar las semillas y, a veces, también la pulpa. Si encuentras un modelo bien versátil, puedes usarlo para limones, limas, naranjas y casi cualquier otro cítrico del tamaño de la palma de la mano que se te cruce.

Para distinguir los exprimidores buenos de los malos, me propuse evaluar una serie de modelos populares de distinto tamaño, tipo y precio. Así que si aún no has invertido en un exprimidor de cítricos -o simplemente no estás contento con el que tienes- esta información te ayudará.

¿Qué exprimidor de cítricos es el adecuado?

Para determinar qué tipo de exprimidor de cítricos vas a comprar, debes tener en cuenta el uso que planeas darle. Hay muchas opciones en el mercado, y todas tienen pocas diferencias entre sí. Y, sinceramente, si no planeas exprimir libras de jugo fresco todos los días, no necesitas una versión de uso industrial o que te ocupe mucho espacio en la encimera. En este caso, la mejor opción es un exprimidor manual de cítricos; no son tan eficientes como uno eléctrico, pero son mejores que exprimir con nuestras propias manos.

También vale la pena señalar que al exprimir cítricos no hay garantía de que obtengas una cantidad de jugo constante. La madurez de la fruta, su forma, su tamaño y si fue refrigerada pueden influir en la cantidad de jugo que se produce.

¿La conclusión más importante? Si quieres maximizar la cantidad de jugo que exprimes de un limón, un exprimidor será tu mejor apuesta. Una versión manual, como la de madera que evalué (más información a continuación) es una buena opción, pero un exprimidor de mesa con un vaso incorporado es una alternativa más limpia.

Otro factor que debes tener en cuenta es el material con el que está fabricado el exprimidor de cítricos, ya que algunos deben lavarse a mano mientras que otros son aptos para lavavajillas. De los modelos que evalué, la mayoría estaban hechos de acero inoxidable, plástico compuesto o de aluminio revestido.

“Los jugos de cítricos son levemente ácidos, pero tendrán poco o ningún efecto sobre el acero inoxidable o el aluminio revestido”, afirma Bernie Deitrick, líder del programa de pruebas de Consumer Reports. El aluminio revestido también es muy popular porque puede limpiarse en el lavavajillas, mientras que el aluminio sin revestir se daña seriamente con el detergente que se usa en este electrodoméstico, añade.

Para saber más sobre nuestros criterios aplicados, consulta cómo evalué los exprimidores de cítricos a continuación.

Elección del editor: el exprimidor de cítricos Chef’n FreshForce

Video: Anna Kocharian/Consumer Reports

Precio pagado: $21

Dónde comprarlo: Amazon, Bed Bath & Beyond, Chef’n, Walmart

Material y cuidados: Nailon y acero inoxidable. Se recomienda lavar a mano.

Este exprimidor Chef’n me intrigó desde el principio. Su diseño único se basa en lo que la marca llama un “mecanismo de doble engranaje”. Básicamente, funciona a partir de una rueda dentada y un par de bisagras.

Facilidad de uso: el uso de este dispositivo requirió un poco de esfuerzo en mi primer intento, aunque cuando repetí la evaluación con un limón que estaba un poco más maduro, la experiencia de exprimir fue significativamente más fácil. Además, se escapó muy poco jugo por los lados y llegó poca pulpa a mi vaso, algo que me pareció sorprendente, ya que los orificios en la parte inferior del dispositivo eran más grandes que los de los otros exprimidores que probé.

Lo que me gusta: el exprimidor Chef’n es fácil de agarrar gracias a las manijas de nailon, y es especialmente práctico cuando se exprimen varios limones de una sola vez. El receptáculo donde se coloca la fruta es lo suficientemente profundo como para contener el jugo cuando se exprime, lo que significa que reduce la cantidad de jugo que se escapa por los lados.

También vale la pena señalar que el receptáculo tiene muchos surcos, lo que ayuda a quitar la mitad del limón después de exprimirlo. La mayoría de los demás modelos cuentan con un acabado de metal liso que succiona los cítricos o hace que se resbalen y salgan disparados. El exprimidor tiene también dos patas pequeñas en la base, que permiten apoyarlo sobre la encimera sin que se caiga cuando no se utiliza. Lo importante está en los detalles.

Lo que no me gusta: descubrí que las ventajas superan a las desventajas. Cuando usé limones verdes, manipular este exprimidor requirió un poco más de esfuerzo que algunos de los otros que me gustaron, y también se ensució un poco. Pero lo mismo puede decirse de la mayoría de los otros exprimidores. En algunos momentos, una o dos semillas se atascaron en las hendiduras de los mangos, que tienen huecos dentados, y tuve que sacarlas con un cuchillo. Como el utensilio tiene muchos recovecos y grietas pequeñas, al lavarlo a mano tuve que pasar la esponja por todos los huecos para asegurarme de limpiarlo correctamente.

Más versátil: el exprimidor de cítricos 2 en 1 OXO Good Grips

Video: Anna Kocharian/Consumer Reports

Precio pagado: $17

Dónde comprarlo: Amazon, Bed Bath & Beyond, Oxo, Walmart

Material y cuidados: Polipropileno. Apto para lavavajillas.

Ya sea que tengas antojo de jugo fresco o simplemente necesites un chorrito para una bebida, el exprimidor de cítricos 2 en 1 Oxo Good Grips es una opción destacada para hacer jugo sin semillas y casi sin pulpa. Viene con un vaso incorporado y dos exprimidores diferentes, lo que lo hace compatible con cítricos como limas y pomelos. La forma del recipiente te permite poder agarrar el utensilio mientras exprimes los cítricos, y el pico es un detalle útil para verter el líquido en otro recipiente.

Aunque esta opción es más grande que los otros exprimidores que evalué, su amplio tamaño lo hace ideal para quienes quieren preparar unas cuantas tazas de jugo o exprimir varios tipos de cítricos.

Facilidad de uso: este me encantó de inmediato por lo limpio y fácil que fue usarlo. El exprimidor filtró todas las semillas y una buena parte de la pulpa de los limones, y prácticamente no hubo salpicaduras en la encimera.

Lo que me gusta: Este exprimidor produjo la mayor cantidad de líquido en comparación con todos los otros exprimidores de limones y limas que evalué. Fue la opción más limpia, ya que produjo muy poca suciedad o ninguna en la cocina, salvo en el propio utensilio. Su versatilidad y compatibilidad para usarlo con una variedad de cítricos es una ventaja que no debe pasarse por alto.

Lo que no me gusta: Mi única objeción es el tamaño, aunque es una excelente alternativa a los exprimidores de mesa más grandes. Para aquellos que tienen espacio de sobra, no es una preocupación, pero para quienes tienen una cocina pequeña con poco espacio en los gabinetes, el almacenamiento podría ser un problema.

Una maravilla que no ensucia: el exprimidor de jugo de cítricos KitchenAid

Video: Anna Kocharian/Consumer Reports

Precio pagado: $23

Dónde comprarlo: Amazon

Material y cuidados: Aluminio y nailon. Apto para lavavajillas.

El exprimidor de jugo de cítricos KitchenAid tiene una característica muy interesante: un vaso incorporado para contener todo el jugo, además de un pequeño pico para verterlo con facilidad. La parte superior del utensilio está hecha de aluminio, y la parte inferior, que presiona el lado cortado de los cítricos, cuenta con detalles similares a los de un exprimidor de mano. La capa intermedia es un recipiente de nailon donde debe colocarse el cítrico cortado; viene con detalles acanalados en el interior para generar agarre y 19 orificios diminutos para dejar pasar el jugo. La ventaja de los orificios de 2 milímetros es que evitan que las semillas se filtren y también minimizan la pulpa. La capa inferior también está hecha de nailon y cuenta con un depósito donde se acumula el jugo de los cítricos después de exprimirlos. Una vez que hayas terminado de exprimir los limones, puedes verter el jugo en un vaso o pasarlo por un colador para obtener un producto aún más homogéneo.

Facilidad de uso: Este exprimidor es fácil de usar. Se necesitó un poco de esfuerzo para exprimir un limón verde, pero fue mucho más fácil con uno más blando y maduro.

Lo que me gusta: Si hay algo que no me gusta de los exprimidores de cítricos, es que suelen ensuciar. Este exprimidor fue indiscutiblemente una de las opciones más limpias, y me gustó mucho el receptáculo incorporado que contiene el jugo después de exprimirlo. Eso puede ser una ventaja al preparar un cóctel o condimentar una ensalada.

Lo que no me gusta: Descubrí que este exprimidor no produjo tanto jugo como los mejores en su categoría, aunque aun así tuvo un mejor rendimiento que los otros exprimidores con forma similar, como los modelos Zulay o el exprimidor de cítricos Oxo Good Grips (más información a continuación).

Más fácil de manejar: el exprimidor manual de madera Oxo Good Grips

Video: Anna Kocharian/Consumer Reports

Precio pagado: $8

Dónde comprarlo: Amazon, Bed Bath & Beyond, Oxo

Material y cuidados: Madera sólida de haya. Lavar únicamente a mano.

El exprimidor manual de madera Oxo Good Grips no deja nada librado al azar, para bien o para mal. Esta opción permite un control casi total de la cantidad de jugo que se puede extraer de cualquier tipo de cítrico. Así que si quieres exprimir hasta la última gota, tendrás el poder de hacerlo. ¿La desventaja? No hay un filtro para la pulpa, las semillas y la piel, lo que podría generar un sabor amargo, especialmente si el exprimidor se usa tan fuerte que la piel blanca que hay debajo de la cáscara de los cítricos llega al vaso.

Exprimí con facilidad mucho jugo de cada uno de mis limones, aunque con eso también aparecieron las semillas, la pulpa y la piel de la fruta. Con esta opción no se puede evitar tener las manos pegajosas, al igual que el jugo sin filtrar. Dicho esto, para obtener un chorrito rápido de jugo de limón, ya sea para una bebida o un aderezo para ensaladas, el exprimidor manual se puede usar casi sin esfuerzo. Recomiendo usarlo con cuidado para evitar que se corte la cáscara y luego tener que colar el jugo.

Facilidad de uso: Este exprimidor manual fue el que demandó el menor esfuerzo y funcionó bien con limones de todo tipo de madurez, limas, e incluso una naranja pequeña. En cuanto a las salpicaduras, descubrí que dependía de la madurez de los limones y qué tan fuerte los exprimía.

Lo que me gusta: Es fácil de usar, produce una gran cantidad de jugo y es compacto como para guardarlo con facilidad en casi cualquier cajón de la cocina.

Lo que no me gusta: No poder controlar la cantidad de pulpa y semillas que se vierten en un vaso sin un colador -otro utensilio de cocina más que hay que limpiar-.

Otros exprimidores de cítricos que evalué

El exprimidor de naranjas y cítricos Imusa

Precio pagado: $12

Dónde comprarlo: Amazon

Material y cuidados: Aluminio fundido con acabado pintado. Se recomienda lavar a mano.

Este exprimidor de cítricos fue uno de los primeros que evalué, y de inmediato me sorprendió gratamente lo mucho que disfruté usarlo. Técnicamente, está diseñado para naranjas, pero uno de los beneficios de tener un receptáculo más grande para colocar el limón es que la experiencia de exprimir resulta más limpia y se adapta a los limones más grandes. El recipiente rendondo que sostiene la fruta ayudó a contener las semillas y más jugo, que de otro modo saldría a borbotones por los lados, lo que sucedía a menudo con los otros exprimidores que evalué.

Si estás buscando un exprimidor de cítricos para exprimir principalmente limones y limas, este podría no ser la mejor elección porque hay mejores opciones entre las más pequeñas. Pero si planeas exprimir naranjas, limones y limas, esta es una buena alternativa a los exprimidores más voluminosos con vasos incorporados. Usarlo demanda muy poco esfuerzo, es fácil de agarrar y exprime bien los limones, aunque no sería mi primera opción porque el receptáculo del utensilio es un demasiado grande.

El exprimidor de limones y limas 2 en 1 Zulay

Precio pagado: $15

Dónde comprarlo: Amazon, Target, Walmart, Zulay

Material y cuidados: Aluminio con un revestimiento protector. Apto para lavavajillas.

Este exprimidor de cítricos me pareció bueno, pero no excelente. Está pensado para su uso como dispositivo versátil que sirve para limones y limas, y descubrí que la capa interna, destinada para exprimir limas, estorbaba cuando lo usaba para limones. Cada vez que quería poner un nuevo limón cortado o reacomodar la que tenía para sacarle todo el jugo, tenía que levantar la capa superior y, luego, la capa verde del medio solo para acceder a la mitad de limón exprimida. No es que sea un problema, pero después de usarlo para exprimir varias mitades de limones, ese paso adicional me resultó un poco molesto.

Cuando intenté usar este modelo para exprimir una lima, no me pareció que fuera necesario tener las dos solapas diferentes, ya que ambos receptáculos servían para exprimir la fruta. La hendidura en la que colocas la fruta podría depender solamente del tamaño del cítrico, ya sea una lima grande o un limón pequeño.

Este exprimidor fue bastante fácil de usar, pero aun así demandó un poco de esfuerzo y no brindó la experiencia más limpia. También noté que algunas semillas cayeron en el vaso, en especial cuando estaba exprimiendo un limón más grande.

El exprimidor de limones de acero inoxidable resistente Zulay

Precio pagado: $23

Dónde comprarlo: Amazon, Target, Zulay

Material y cuidados: Acero inoxidable. Apto para lavavajillas en un estante superior.

Tuve sentimientos encontrados con este exprimidor. La primera vez que lo usé, lo sentí flojo y provocó un desastre tremendo: no todo el jugo cayó en el vaso, pero sí unas cuantas semillas. En mi segundo intento, usé un limón bastante jugoso y eso pareció marcar la diferencia. La experiencia fue más limpia, y se filtró poca pulpa al vaso. A pesar de que hice varios intentos, a todos mis limones tenían todavía más jugo después de exprimirlos.

En lo que respecta a la apariencia, me gustó la elegante composición de este exprimidor de cítricos, pero la falta de un mango -en comparación con muchos de los otros exprimidores- hizo que el acero inoxidable resultara bastante duro para las manos, lo que requería más esfuerzo para usarlo.

Exprimidores de cítricos que no elegiría

El exprimidor de cítricos Joseph Joseph Helix

Precio pagado: $15

Dónde comprarlo: Amazon, Bed Bath & Beyond, Joseph Joseph, Walmart

Material y cuidados: Acero inoxidable y nailon. Apto para lavavajillas.

Este exprimidor Joseph Joseph, tosco, aparatoso y, para mí, ridículamente grande, demandó más esfuerzo del que me gustaría dedicarle a exprimir un limón. El dispositivo está compuesto de dos piezas separadas: una donde se coloca el cítrico cortado por la mitad y otra que se apoya encima. Funciona apretando ambos mangos entre sí, como si se tratara de unas tijeras de jardín.

El mayor problema para mí fue que la cavidad que sostiene el limón cortado es tan profunda que después de usar el utensilio, tenía que golpearlo en la tabla de cortar para sacar la fruta, que se atascaba inevitablemente cada vez que lo usaba. Usarlo me dio bastante trabajo y, a pesar de que tiene un receptáculo profundo, igual noté que ensuciaba. En una de mis pruebas, el jugo de limón se derramó por toda la encimera, y como los orificios en el fondo son más grandes de lo normal, una gran cantidad de pulpa fue a parar a mi vaso.

También vale la pena señalar que este exprimidor es más grande que otros modelos similares y ocupa bastante espacio en los cajones. Mide casi 10 pulgadas de largo y 4 pulgadas de ancho en la cabeza.

El exprimidor de cítricos Oxo Good Grips

Precio pagado: $17

Dónde comprarlo: Amazon, Oxo, Macy’s, Target

Material y cuidados: Aluminio fundido. Apto para lavavajillas.

Este fue el exprimidor menos llamativo del grupo. En lugar de la media esfera tradicional diseñada para presionar la fruta, este modelo tiene una parte superior levemente aplanada que apenas lograba abarcar toda la cavidad de la mitad de limón. En una de mis pruebas, usé un limón con una forma elipsoide alargada, por lo que la parte superior aplanada del exprimidor no pudo extraer la mayor parte del jugo de la fruta.

Más allá de eso, cada vez que tenía que usar este utensilio, me daba pavor porque ensuciaba todo y requería mucho esfuerzo para presionarlo. Y a pesar de todos los intentos que hice para mantenerlo lo más limpio posible -como exprimir el limón de forma lenta y suave en el vaso-, el jugo salía frecuentemente por los costados.

Cómo evalué los exprimidores de cítricos

Me propuse encontrar una mezcla variada de exprimidores de cítricos y limones, incluidos los exprimidores de mano tradicionales, así como exprimidores de diferentes formas. Luego reduje esa lista aún más al establecer un precio máximo de $25. Tenía confianza y era optimista en que no debería tener que pagar más que eso para exprimir cítricos correctamente.

El tamaño fue otro factor importante porque quería asegurarme de que la mayoría de los modelos que evaluara fueran compactos para caber con facilidad en un cajón. Evité los exprimidores que eran voluminosos, eléctricos o demasiado complejos para el uso diario; descarté de inmediato los exprimidores de uso industrial.

Una vez que tuve mis nueve modelos principales, empecé el proceso de evaluación, que implicó libras de limones y limas. Compré bolsas de cítricos en dos supermercados diferentes en el transcurso de una semana y traté de conseguir una variedad de cítricos maduros e inmaduros para imitar un escenario de la vida real.

Evalué los exprimidores en tandas: la primera con limones frescos, luego con los limones que se habían refrigerado durante unos días y, por último, con los limones que había dejado en la encimera durante tres días. Descubrí que mi experiencia con cada exprimidor variaba un poco según la madurez de la fruta.

Pesé cada uno de los limones antes y después de exprimirlos para medir mejor cuánto jugo producía cada uno. Evalué los exprimidores en diferente orden cada vez para asegurarme de que mi juicio no estuviera afectado por el cansancio de exprimir con el mismo modelo durante las evaluaciones. Después repliqué el proceso con limas, para ver si los exprimidores eran versátiles para exprimir ambas frutas.

Un comentario sobre el sabor

El sabor es un factor que se suele tener en cuenta al evaluar los exprimidores de limones y limas, pero lo omití en este proceso. Además de ser una métrica subjetiva que requeriría un panel de catadores objetivos, la calidad de los cítricos en sí tiene un impacto significativo en su sabor.

Los factores determinantes de un buen jugo son la frescura de los cítricos, la variedad y la estacionalidad, según Emily Ayala, cuya granja familiar Friend’s Ranches en Ojai, California, cultiva cítricos desde hace generaciones. “Lo orgánico es menos importante que la frescura: la menor cantidad de días entre la cosecha y el consumo es lo mejor para cualquier fruta o verdura. La fruta que está encerada o almacenada durante largos períodos comienza a descomponerse por dentro y a tener sabores desagradables”, comenta Ayala.

Con eso en mente, opté por enfocarme en evaluarlos por su facilidad de uso, versatilidad y capacidad para producir un volumen suficiente de jugo.

¿Son iguales los exprimidores de limones y de limas?

Sí y no. Sin duda, puedes colocar una lima en un exprimidor de limones, pero no siempre puedes hacer lo contrario. Algunos exprimidores de limones -como el exprimidor 2 en 1 Zulay- tienen una capa incorporada para limas. Excepto por el Joseph Joseph Ergonomic Twist Press, la mayoría de los exprimidores eran compatibles con las limas, aunque en algunos de ellos se requería más esfuerzo para extraer el jugo que en otros.

¿Vale la pena un exprimidor de cítricos?

Siempre se puede exprimir los cítricos con las manos, pero lo mismo puede decirse de cortar lechuga a mano en lugar de con un cuchillo: se hace el trabajo pero no de forma muy eficiente.

Un exprimidor es imprescindible si los cítricos son un elemento básico en tu vida. Sin embargo, incluso si su uso se justifica en algunos días específicos al año -como los días festivos cuando pasas mucho tiempo en la cocina o en el verano cuando los cítricos son ideales para las barbacoas y picnics en el jardín-, tener este instrumento todos los días puede ser sumamente útil. Puedes gastar menos de $20 en uno que sea duradero e incluso menos de $10 en alguno compacto. Podría sorprenderte ver cuán útil puede ser.

Esta evaluación del producto es parte del programa de revisión Outside the Labs (Fuera de los Laboratorios) de Consumer Reports, que es independiente de nuestras pruebas y calificaciones de laboratorio. Nuestras revisiones Outside the Labs se hacen en el domicilio y en otros entornos habituales de personas, incluidos nuestros periodistas, con conocimientos o experiencia en un tema especializado, y están diseñadas para ofrecer otra perspectiva importante para los consumidores cuando compran. Aunque los productos o servicios mencionados en este artículo no estén actualmente en las calificaciones de CR, podrían ser probados en nuestros laboratorios y calificados de acuerdo con un protocolo objetivo y científico.

Al igual que todas las evaluaciones de productos y servicios de CR, nuestras revisiones Outside the Labs son independientes y están libres de publicidad. Si deseas obtener más información sobre los criterios aplicados en nuestras pruebas de laboratorio, consulta la página de Investigaciones y Pruebas de CR.

