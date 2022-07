Cómo prepararse para un viaje por carretera

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Después de dos años de aislamiento, los estadounidenses se lanzan a la carretera. Una abrumadora mayoría (90%) tiene planes de viaje para este verano, según la empresa de investigaciones Destination Analysts. Muchos también van a conducir, a pesar de los altos precios de la gasolina. Si deseas hacer un viaje por carretera, tenemos consejos que te ayudarán a ahorrar dinero, mantenerte a salvo y superar obstáculos inesperados.

Antes de emprender un viaje por carretera

Asegúrate de que tu vehículo esté listo para un viaje por carretera. Empieza examinando las llantas, incluida la de repuesto, si tu coche tiene una. Comprueba la presión e inspecciona la banda de rodadura en busca de señales visibles de daños y desgaste. Rellena el líquido del limpiaparabrisas y reemplaza las escobillas si tienen al menos 6 meses de antigüedad. Para hacer otras revisiones, considera la posibilidad de ir a un taller mecánico de confianza, sobre todo si tu coche no recibió mantenimiento en más de un año, dice John Ibbotson, jefe de mecánicos de CR. Pide a los técnicos que inspeccionen las correas y mangueras de los accesorios (pueden tener una vida útil tan corta como cinco años o 50,000 millas) y pídeles que revisen el aceite, el refrigerante y el líquido de la dirección asistida y de frenos para ver si tienen los niveles correctos y si es posible que estén contaminados.

Tareas pendientes antes de salir a la carretera

Maneras de llenar el tanque por menos dinero

Utiliza una tarjeta de crédito con buenos reembolsos para la gasolina. Las mejores actualmente ofrecen hasta un 5%, lo que supera a muchas tarjetas de gasolineras y te permite ahorrar entre $3 y $4 en una carga de 15 galones.

Si eres miembro, la gasolina suele ser más barata en Costco y cumple con el estándar de calidad de primer nivel. Además, puedes ahorrar aún más si pagas con la tarjeta Visa de reembolsos de Costco. Encuentra gasolina a bajo costo con la aplicación Google Maps o Waze, o visita el sitio web de GasBuddy. Asegúrate de leer la información sobre la privacidad y las condiciones de uso antes de utilizar las aplicaciones para asegurarte de que estés de acuerdo con el tipo de información que recopilan.

Con los programas de recompensas de las tiendas, como Walmart+ y Kroger Fuel Points, y las aplicaciones como Upside, puedes recibir efectivo o puntos por cargar gasolina. De nuevo, lee los términos y las condiciones.

Para obtener más información, descubre cómo ahorrar dinero al cargar gasolina.

En el camino

No pierdas tiempo ni dinero en cosas que no son divertidas, como gastar demasiado en gasolina o lidiar con una llanta ponchada, una avería o algo peor. Estos consejos pueden ahorrarte dinero y dolores de cabeza.

Regístrate en un plan de asistencia en la carretera

Te permite ponerte en contacto con los proveedores de servicios para que no te quedes atrapado si necesitas un arranque, una grúa o un cambio de neumáticos. Contratar asistencia en la carretera también puede ahorrarte dinero: Pagar de tu bolsillo por un remolque de larga distancia puede costar cientos de dólares, y los planes de asistencia en la carretera pueden costar entre $35 y $120 al año. Regístrate antes de tu viaje porque es posible que la membresía no entre en vigencia de inmediato.

AAA ofrece el servicio de asistencia en la carretera más conocido, pero AARP y muchas empresas de seguros de automóviles también lo tienen. Algunos proveedores de telefonía móvil, como Verizon, ofrecen el servicio por una cuota mensual. No pagues dos veces por el mismo beneficio: algunos coches nuevos lo incluyen gratis durante varios años después de comprarlo o arrendarlo. Algunas tarjetas de crédito también lo incluyen como un beneficio.

Pon en práctica la eficiencia del combustible

Reducir la resistencia aerodinámica es una forma de hacerlo: Retira el portaequipaje de techo si no lo estás usando; incluso un portaequipaje vacío puede mejorar el ahorro de combustible en un 11% en el caso de un sedán y un 5% en el caso de un SUV pequeño. Los portabicicletas también agregan resistencia, así que quítalos cuando no los uses. Respetar el límite de velocidad también puede ahorrarte combustible: Nuestras pruebas demuestran que conducir a 75 mph en lugar de 65 mph puede costar hasta 6 mpg. Además, no lleves mucho equipaje para que el auto no sea más pesado y, por lo tanto, no consuma más combustible de lo que necesita.

Ten un plan para el COVID-19

La pandemia aún representa una amenaza impredecible. Por eso, antes de salir, asegúrate de que todos los miembros de tu grupo de viaje tengan una prueba con resultado negativo y estén al día con las vacunas, incluidos los refuerzos, explica la doctora Lin H. Chen, ex presidenta inmediata de la Sociedad Internacional de Medicina del Viajero y directora del Centro de Medicina del Viajero del Hospital Mount Auburn en Cambridge, Massachusetts. Asegúrate de empacar pruebas rápidas de antígenos, mascarillas N95 y desinfectante para manos, explica Chen. “Estas son herramientas que pueden ayudar a los viajeros a mitigar su exposición en situaciones de riesgo, a evaluarse si tienen síntomas de COVID-19 o si sospechan que estuvieron expuestos al virus y a evitar contagiar a otros”.

Si tú o alguien de tu grupo se enferma mientras están de viaje, Chen dice que lo mejor es “conducir de vuelta casa, si es posible”, donde es más fácil aislarse y es más cómodo que un hotel. ¿Estás demasiado lejos de casa? Quédate en un hotel, usa la mascarilla y pide que te lleven la comida.

También puedes hacerte la prueba y posiblemente acceder a un tratamiento gratuito en lugares en los Estados Unidos. Visita aspr.hhs.gov/testtotreat para obtener más información. Mediante este programa, las personas que den positivo en la prueba pueden obtener una receta de un proveedor de atención médica y surtir el medicamento en ese lugar.

Aprovecha al máximo el viaje

Tenemos algunas ideas novedosas para ti, desde cómo encontrar moteles geniales fuera de los caminos trillados hasta cómo crear la mejor lista de reproducción de música para un viaje por carretera.

Come como un lugareño

Cuando estés en tu destino, busca en línea reseñas de restaurantes. También puedes visitar sitios web especializados, como Eater, donde los lugareños comentan sobre sus lugares de comida favoritos. Es una buena idea pedirle al dueño de una tienda o al personal del hotel recomendaciones para el almuerzo o la cena. De esta manera, encontrarás joyas ocultas que no aparecen en las guías, como restaurantes sencillos al borde de la carretera, puestos de comida ambulantes y parrilladas que de otro modo podrías pasar por alto.

Sumérgete en la historia

El Registro Nacional de Lugares Históricos y otros sitios web enumeran lugares de importancia cultural. Visita joyas arquitectónicas modernas de la talla de Eero Saarinen en Columbus, Indiana. Cena en la histórica Casa Magnolia en Greensboro, Carolina del Norte, uno de los pocos lugares entre Atlanta y Richmond que admitía huéspedes negros durante la era de Jim Crow. Conduce, monta en bicicleta o practica senderismo en tramos de la pintoresca Columbia River Highway (autopista del Río Columbia) de Oregón.

Usa tus puntos de manera inteligente

Muchos programas de recompensas de viaje extendieron las fechas de vencimiento durante los primeros meses y años de la pandemia. Algunas de esas extensiones han finalizado, así que verifica las fechas de vencimiento de tus diferentes tarjetas de crédito, hoteles y otros programas de puntos de viaje para ver el estado de tu cuenta. Seguramente te sorprendas al encontrar puntos que habías olvidado y tal vez tengas suficientes para obtener una noche de hotel gratis o pasarte a una habitación mejor.

Reserva una habitación con ambiente

¿Estás cansado de las cadenas de hoteles estereotipados? Muchos moteles antiguos se están remodelando con esmero para transportarte directamente a los años 50. Con una mezcla del encanto retro y las comodidades modernas (imagina habitaciones renovadas con duchas combinadas con un estilo de mediados de siglo), muchos moteles tienen piscinas, fogatas e incluso spas. Puedes encontrar fotos e información en HipLodge.

Crea una banda sonora de viaje por carretera

¿Quieres saber qué canciones se repetirán cuando llegues a tu destino? Las listas por ciudad de Apple Music pueden mostrarte las canciones más escuchadas en más de 100 lugares de todo el país. Además, algunas oficinas de turismo han elaborado listas de reproducción diseñadas para captar el ambiente de un lugar. Hay listas de reproducción para Nashville, Tennessee y Nueva Orleans, por supuesto, pero ¿sabías que puedes descargar canciones que captan la esencia de los Finger Lakes de Nueva York?

Visita algunos sitios de interés nuevos

Este verano se esperan grandes multitudes en los parques nacionales y otros lugares populares, pero a menudo puedes encontrar alternativas impresionantes en las cercanías. Por ejemplo, si no puedes obtener una reservación en las horas pico para el Parque Nacional de Yosemite, en California, puedes buscar por estado en el sitio web del Servicio de Parques Nacionales y encontrar otra opción a unos 90 minutos de distancia: el Monumento Nacional Devils Postpile y sus Rainbow Falls de 101 pies.

