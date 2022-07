El hermano de Ricky Martin sale en su defensa, y revela quién denunció al cantante por violencia doméstica

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El fin de semana pasado se dio a conocer que se había emitido una orden de alejamiento contra Ricky Martin en su natal Puerto Rico después de que fuera denunciado bajo la Ley 54, que protege a las víctimas de violencia doméstica. Aunque el cantante aseguró que dichas alegaciones son totalmente falsas, hasta ahora no habían trascendido más detalles.

“Enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza”, aseguró el domingo Ricky en su cuenta de Twitter, donde agregó que, por cuestiones legales, no podía ofrecer más información particular sobre el caso.

No obstante, quien sí ha querido hacer un alegado en defensa del artista ha sido su hermano Eric Martin, para salir así al paso de los rumores difundidos recientemente por un medio de información que afirmaba que había sido uno de los sobrinos del cantante quien lo había denunciado formalmente.

Según esa teoría, Ricky habría mantenido una relación con el joven de 20 años que se habría vuelto muy tormentosa hacia el final, cuando el artista comenzó a buscar presuntamente al otro hombre con mucha insistencia, a pesar de que éste estaba tratando de poner distancia entre ellos. Sin embargo, según aseguró Eric en un en vivo en las redes sociales, esa información es completamente falsa y producto de los supuestos problemas mentales que padecería la supuesta víctima. “En lugar de estar buscando quién causó el mal para castigarlo, deberían estar buscando quién causó el mal para rehabilitarlo”, dijo.

Asimismo, Martin señaló que el joven lleva mucho tiempo alejado de la familia y, aunque no quiere revelar su nombre para proteger su identidad, sí aprovechó para dirigirse a él: “Esto es un mensaje para mi sobrino querido, que lo quiero en el alma y su familia lo quiere en el alma. Que él tenga problemas mentales son otros 20 pesos y hemos estado luchando toda la vida por eso, pero eso no se sabe porque se mantiene callado. Yo ya estoy cansado de estar callado. Es por eso que yo siempre he dicho: mucho cuidado con la Ley 54. No todo el que usa la ley de protección es el que está diciendo la verdad”.

Eric Martin lleva tiempo tratando sin éxito de ponerse en contacto con su sobrino, llamándolo y buscándolo en Facebook, donde al parecer el joven lo bloqueó, por lo que ha tenido que recurrir a un llamamiento público en el que le recuerda que su familia sigue queriéndolo y está más que dispuesta a ayudarlo.

