Organiza una gran comida al aire libre este verano

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ya sea que tengas una vasta extensión de césped o un parche del tamaño de un sello postal, tu patio trasero es el clásico punto de reunión en el verano, donde puedes entretenerte en casa con menos riesgo durante la pandemia.

El secreto del éxito de cualquier almuerzo o cena en el patio trasero es tener una gran parrilla, como uno de los modelos a continuación. (Consejo: montar una mesa de trabajo plegable cerca de la parrilla automáticamente te da el espacio de una encimera para hacer preparaciones).

Para evitar las típicas hamburguesas y perritos calientes, ofrecemos un sabroso menú centrado en bistec a la parrilla con un toque español. (Si tienes que cocinar para más de unas pocas personas y quieres que todo esté listo al mismo tiempo, una buena idea es preparar pecho o falda, que puedes ahumarlo durante 6 a 16 horas el día anterior y recalentarlo cuando lleguen los invitados).

Para llevar la diversión de tu velada al aire libre a un nivel superior, te mostramos cómo proyectar una película a la luz de la luna.

La comida

Una degustación de un menú español:

• Ensalada de pasta

• Arrachera a la parrilla frotada con especias

• Verduras marinadas y asadas

• S’mores sobre la fogata

Este menú se basa en una receta de bistec adaptada de Cúrate: Authentic Spanish Food From an American Kitchen, de Katie Button con Genevieve Ko (Flatiron Books, 2016). “La mezcla de especias es mi forma de combinar los condimentos españoles y moriscos con el plato característico estadounidense de bistec a la parrilla”, cuenta Button, propietaria de dos restaurantes en Asheville, Carolina del Norte, junto con sus padres y su esposo, Felix Meana.

Si quieres complementar el bistec, Button tiene un club de vino español y ofrece envío a domicilio de productos básicos españoles de Cúrate, su principal restaurante en Asheville.

Arrachera frotada con especias de Katie Button

(Filete de ternera a la brasa)

Ingredientes

1 cucharada de pimentón dulce ahumado

1 cucharada de cacao en polvo sin azúcar

1 cucharadita de comino molido

½ cucharadita de pimienta inglesa (allspice) molida

¼ de cucharadita de canela molida

Una pizca de pimienta de Cayena

Sal kosher y pimienta negra recién molida

1½ libras de arrachera

1. Prepara una parrilla de carbón para cocción directa a fuego medio con las rejillas de ventilación superior e inferior abiertas. Mientras la parrilla se calienta, deja reposar el bistec a temperatura ambiente. Revuelve el pimentón, el cacao en polvo, el comino, la pimienta inglesa, la canela y la pimienta de Cayena en un tazón pequeño hasta que estén bien mezclados.

2. Espolvorea 1½ cucharaditas de sal por todo el bistec y, luego, sazona con pimienta. Frota la mezcla de especias por todo el bistec para cubrirlo de manera uniforme.

3. Coloca el bistec en la parrilla sobre las brasas medianamente calientes y ciérrala. Ásalo a la parrilla hasta que la parte de abajo esté dorada y se despegue con facilidad de la rejilla, entre 4 y 5 minutos. Voltea el bistec, cierra la parrilla y cocínalo hasta que el otro lado esté dorado, entre 4 y 5 minutos más para que esté a término medio.

4. Colócalo en una tabla de cortar y déjalo reposar durante 5 minutos. Córtalo a contrafibra y sírvelo con los jugos acumulados.

La diversión

Proyectar una película en el patio trasero requiere solo algunos elementos y un poco de tiempo de preparación. Para empezar, necesitarás un miniproyector portátil, que cuesta entre $100 y $500. Busca uno que tenga una resolución de video de 720 px o superior y al menos 2000 lúmenes (una medida de brillo). Cuanto más brillante, mejor, porque para aumentar el tamaño de la proyección, debes alejar el proyector de la pantalla, lo que atenúa la imagen.

Según el proyector, habitualmente tendrás que colocarlo a una distancia de entre 8 y 12 pies de la pantalla para obtener una imagen de 100 pulgadas. Puedes comprar una pantalla grande para proyectar o usar una pared blanca o una sábana bien estirada. Algunos miniproyectores tienen capacidad de transmisión integrada o admiten la duplicación inalámbrica de video desde un teléfono inteligente. Si el tuyo no tiene esta opción, conecta un reproductor multimedia de transmisión, como un Amazon Fire TV Stick o un Roku Streaming Stick+ en el puerto HDMI, o conecta una computadora portátil al proyector.

Para obtener un sonido óptimo, conecta el proyector a un altavoz Bluetooth o a una barra de sonido, ya sea de forma inalámbrica o mediante una conexión de audio RCA o minijack. Algunos proyectores tienen baterías recargables que te permiten llevarlos a un parque o a cualquier lugar donde no haya enchufes. Para todos los demás modelos, usa un cable de extensión apto para uso en exteriores y colócalo alejado del paso para que las personas no se tropiecen.

Estas son algunas excelentes opciones de altavoces o bocinas según las pruebas de Consumer Reports.

El Fuego

Hay una variedad de parrillas ideales para preparar una barbacoa perfecta. Determinar cuál es la mejor opción para ti depende de cómo y qué te gusta cocinar. Aquí puedes echar un vistazo a los 4 tipos de parrillas que probamos en Consumer Reports. Para cada categoría, también destacamos la parrilla que tuvo el mejor rendimiento según nuestras pruebas.

Parrilla a gas

Precio: $100 a $3,500.

Tamaños: los modelos pequeños tienen capacidad para 18 hamburguesas o menos; las medianas, de 18 a 28 hamburguesas; y las grandes, 28 o más hamburguesas.

Rango de temperatura: 150 ºF a 850 ºF. Por lo general, puedes ahumar carnes a 180 ºF y dorarlas a 550 ºF o más.

Lo mejor para asar a la parrilla: cualquier cosa. Puedes ajustar la llama para pescados delicados, como el bacalao, dorar chuletas de cerdo y cocinar hamburguesas y salchichas de forma sencilla.

Ventajas: las parrillas a gas son el formato más popular, son muy fáciles de encender, se calientan con rapidez y son fáciles de usar. Los complementos como un asador o un horno de pizza te permiten variar el menú. “Los modelos que obtienen un buen puntaje en nuestra prueba de rango de temperatura pueden cocinar a la más amplia variedad de temperaturas, por lo que son los mejores para cocinar la más diversa variedad de comidas”, indica Larry Ciufo, ingeniero de CR a cargo de las pruebas de parrillas.

Desventajas: no obtendrás un sabor ahumado al cocinar con gas. Para eso, deberás agregar una caja de ahumado, que tendrás que llenar con virutas de madera y dejar en las rejillas.

Consejo para asar a la parrilla: sorprende a tu familia con marcas de parrilla perfectas: a la mitad del dorado inicial, gira la comida 90 grados.

Parrilla a carbón

Precio: $70 a $375.

Tamaño: un modelo de tamaño pequeño a mediano tiene capacidad para 12 a 24 hamburguesas.

Rango de temperatura: 150 ºF a 550 ºF. Cuanto más grande sea la parrilla, más carbón puede contener y más se puede calentar.

Lo mejor para asar a la parrilla: comida sustanciosa que resista el humo, como bistecs, kebabs de cordero, pez espada y filetes de salmón.

Ventajas: obtienes un gran sabor ahumado de las brasas calientes.

Desventajas: cocinar con carbón lleva más trabajo que con gas. Te llevará entre 20 y 30 minutos para encender las brasas por completo. (Usa una chimenea para carbón).

Consejo para asar a la parrilla: las parrillas de barril a carbón suelen ser más anchas y pueden cocinar más alimentos a la vez, pero sobre una capa de carbón más delgada, por lo que son mejores para hamburguesas, salchichas y otras comidas al aire libre que se cocinan mejor a fuego uniforme. Las parrillas a carbón de caldera (kettle) suelen tener capas de carbón más profundas y estrechas, que pueden concentrar el calor para dorar o, si cierras las compuertas, reducir la velocidad a la que se queman las brasas para una cocción lenta y prolongada. “No olvides que las briquetas se queman después de alrededor de una hora”, explica el maestro asador Steven Raichlen. “Así que tendrás que seguir agregando más carbón”.

Parrilla Kamado

Precio: $300 a $2,500.

Tamaño: la mayoría son de tamaño mediano y tienen capacidad para entre 20 y 24 hamburguesas.

Rango de temperatura: 150 ºF a 1,000 ºF.

Lo mejor para asar a la parrilla: alimentos que se cocinan bien a temperaturas muy altas, como el bistec a la plancha y la pizza al carbón, o a temperaturas bajas y continuas, como costillas y falda de res.

Ventajas: las parrillas Kamado ofrecen un control inigualable. Pueden mantener una temperatura baja constante durante períodos prolongados y alcanzar casi 1,000 ºF para dorar.

Desventajas: calentar las brasas a la temperatura adecuada puede llevarte una hora o más, el doble que en algunas parrillas a carbón. “Asegúrate de que las brasas estén completamente encendidas, con un color naranja brillante, incluso con un poco de ceniza, antes de comenzar a cocinar”, explica Ciufo.

Consejo para asar a la parrilla: las parrillas Kamado de cerámica tienden a ser más resistentes y se pueden aislar mejor para un control de temperatura superior que los modelos que no son de cerámica, pero tienen un precio inicial más alto y son más difíciles de ensamblar. Usa briquetas para cocinar rápidamente y carbón en trozos para un buen dorado.

Parrilla de pellets

Precio: $350 a $2,000.

Tamaño: la mayoría son de tamaño mediano a grande y tienen capacidad para alrededor de 20 a 28 hamburguesas.

Rango de temperatura: 150 ºF a 550 ºF.

Lo mejor para asar a la parrilla: alimentos que son fáciles de asar, como chuletas de cerdo o pollo con piel, y cortes grandes que requieren cocción a una temperatura baja y constante, como lomo de cerdo, costillas y falda. Estas parrillas utilizan astillas (pellets) de madera como combustible y son ideales si te gusta el sabor ahumado sin mucho esfuerzo ni cálculo.

Ventajas: son fáciles de usar, la temperatura es fácil de controlar y los pellets aportan distintos sabores según el tipo que elijas. Carga la tolva con pellets de madera y marca la temperatura de cocción en un termostato digital, como en un horno. Para mantener el calor, se extraen más pellets automáticamente de la tolva.

Desventajas: “Las parrillas a pellets a veces no se calientan tanto como las parrillas a gas en nuestras pruebas, lo que las hace menos aptas para dorar”, explica Ciufo.

Consejo para asar a la parrilla: para lograr un sabor más ahumado, usa pellets de nogal o mezquite; para un sabor más suave, prueba los de pecana o roble.

Nota del editor: Este artículo también apareció en la edición de junio 2021 de la revista Consumer Reports.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.