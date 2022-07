Cómo decidir cuándo vacunar a tu hijo pequeño

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Las vacunas contra el coronavirus ya están disponibles para los niños menores de 5 años en los Estados Unidos. Los padres pueden elegir entre una versión de baja dosis de la vacuna Moderna, autorizada para niños de 6 meses a 5 años, y una versión de muy baja dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, autorizada para niños de 6 meses a 4 años. (Ya se cuenta con una versión de mayor dosis de la vacuna de Pfizer para niños a partir de los 5 años).

Para muchos padres, tener por fin acceso a las vacunas para sus hijos pequeños es un alivio. Los niños mayores de 5 años han podido vacunarse desde octubre de 2021. Sin embargo, algunos padres pueden seguir teniendo preguntas o estar tomando un enfoque de esperar y ver.

Tras una explosión inicial de entusiasmo en la vacunación de los niños mayores, se produjo un descenso. A finales de enero, unos meses después de que se autorizaran por primera vez las vacunas contra COVID-19 para niños de 5 a 11 años, más del 31% de los niños de ese grupo de edad habían recibido al menos su primera vacuna. Sin embargo, a mediados de junio, no había cambiado mucho: Solo el 36% de los niños de ese grupo de edad se había vacunado una vez, y solo el 29.5% estaba completamente vacunado. (La aceptación ha sido mejor en los adultos: El 76% de los adultos estadounidenses estaban vacunados para entonces).

Algunos padres podrían tener dudas sobre la vacunación de sus hijos más pequeños. Pero quédense tranquilos, dice la doctora Tina Tan, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas y profesora de pediatría en la Universidad Northwestern de Chicago: La seguridad de estas vacunas se ha evaluado exhaustivamente en niños de 6 meses a menores de 5 años, en ensayos en los que participaron miles de niños. Los efectos secundarios en los ensayos fueron normalmente leves, sin que se planteara ninguna preocupación por los efectos adversos graves. Además, los científicos y los médicos han aprendido mucho sobre la seguridad de estas vacunas, ya que se han administrado versiones de estas a millones de niños mayores y adultos, afirma.

La Academia Americana de Pediatría (AAP) y otros expertos afirman que los padres deberían vacunar a sus hijos, incluso a los más pequeños.

Para ayudar a los padres en el proceso de toma de decisiones, CR consultó a algunos expertos y revisó los datos sobre las vacunas contra el coronavirus para niños pequeños. Si tienes dudas sobre la vacunación de tu hijo, también deberías hablar con su pediatra, dice la doctora Amna Husain, pediatra de New Jersey y portavoz de la AAP.

Por qué vacunar a los niños pequeños

“Las vacunas contra COVID-19 son muy necesarias para los niños menores de 5 años”, dice Tan. “Los bebés menores de un año y los niños con cualquier afección subyacente tienen un mayor riesgo de complicaciones si se infectan”.

Aunque muchos niños que contraen COVID-19 se recuperan bien, la enfermedad puede ser grave para los niños pequeños. Actualmente es la quinta causa de muerte en personas de 1 a 4 años, según el doctor Matthew Daley, pediatra y miembro del grupo que asesora a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre las vacunas, en una reunión de los CDC.

Además, los niños que contraen COVID-19 pueden desarrollar MIS-C, una afección rara pero grave en la que los órganos pueden inflamarse y provocar daños o la muerte. Husain dice que los niños también pueden padecer COVID prolongado, el nombre de la afección mucho más común cuando los síntomas relacionados con COVID-19 se mantienen durante meses o incluso más tiempo después de una infección inicial.

Cuándo vacunar a los niños pequeños

Ómicron y sus subvariantes han aumentado la probabilidad de infección para todos porque son más transmisibles que cualquier variante anterior, dice Tan. Y como causan más síntomas de las vías respiratorias superiores que las variantes anteriores del coronavirus, han provocado más hospitalizaciones por problemas respiratorios en bebés y niños pequeños, dice, porque los niños más pequeños tienen las vías respiratorias más pequeñas.

Por ello, los expertos afirman que los padres deben vacunar a sus hijos rápidamente porque es la mejor manera de protegerlos contra la enfermedad grave y la mejor manera de ayudar a proteger a los miembros vulnerables de un hogar, que podrían contraer el virus si un niño pequeño se infecta. “Los padres de niños menores de 5 años deberían hacer un plan para vacunar a sus hijos lo antes posible”, dijo en un comunicado el doctor Daniel McQuillen, presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América.

Los padres pueden elegir entre dos vacunas para los niños pequeños (más información a continuación). Pero dado que puede pasar algún tiempo antes de que la protección surta efecto, y que en la actualidad hay variantes del virus extremadamente transmisible en circulación, los padres deberían intentar vacunar a los niños tan pronto como puedan, en lugar de intentar evitarlo y esperar al comienzo de la escuela o a otra oleada, por ejemplo. Si los niños pequeños son vacunados con Moderna, se necesitan seis semanas antes de que se consideren completamente vacunados. Si son vacunados con la vacuna de Pfizer-BioNTech, pasarán 13 semanas antes de que se consideren totalmente vacunados.

Si tu hijo ya ha tenido COVID-19, la orientación es básicamente la misma: Los CDC dicen que los niños que han tenido COVID-19 deben vacunarse igualmente. Cuando las variantes anteriores, como Delta, eran más prevalentes, la infección previa proporcionaba una mejor protección. En ese momento, los CDC dijeron que los padres podían esperar hasta tres meses después de una prueba positiva para que sus hijos recibieran la primera vacuna o la siguiente de su serie de inmunización. Pero Ómicron ha cambiado la situación. Parece ser más capaz de evadir la protección ofrecida por infecciones anteriores y puede ofrecer menos protección contra futuras exposiciones.

Tan dice que los padres no deberían esperar a vacunar a sus hijos, incluso si se han infectado previamente. Los niños pueden vacunarse tan pronto como hayan completado el aislamiento requerido tras la infección, según los CDC.

Comparación de las dos opciones

Dosis y programa

La vacuna Moderna autorizada para niños pequeños consiste en dos dosis de vacuna, cada una de las cuales contiene 25 microgramos de vacuna, administradas con un intervalo de cuatro semanas. (Los adultos reciben dosis de 100 mcg para sus dos primeras vacunas y dosis de refuerzo de 50 mcg. La vacuna Moderna aún no ha sido autorizada para niños mayores).

La vacuna de Pfizer-BioNTech para los más pequeños consta de tres dosis, cada una de las cuales contiene 3 mcg de vacuna. La segunda dosis se administra tres semanas después de la primera, y la tercera dosis ocho semanas después de la segunda. (Los adultos y los adolescentes mayores de 12 años reciben dosis de 30 mcg para sus dos primeras dosis y para sus refuerzos. Los niños de 5 a 11 años reciben dosis de 10 mcg).

Eficacia

Todavía no es posible decir cuál de estas opciones ofrece una protección más eficaz contra la infección en los niños pequeños.

Un primer análisis de los datos del ensayo reveló que la vacuna de Pfizer-BioNTech tenía una eficacia de alrededor del 80% en la prevención de la infección después de tres dosis, pero hubo tan pocos casos de COVID-19 en el ensayo que esa cifra podría no reflejar la eficacia real. Y según los expertos que intervinieron en la reunión de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) sobre la autorización de las vacunas, no hay necesariamente ninguna protección significativa después de las dos primeras dosis, lo que hace absolutamente necesaria la tercera vacuna, otro reto logístico para los padres.

Hay datos más definitivos sobre la eficacia de la vacuna Moderna, aunque todavía son preliminares y podrían variar en el mundo real. En el caso de los niños de 2 a 5 años, las dos dosis parecían tener una eficacia de entre el 36.8% y el 46.4% en la prevención de la infección, y de alrededor del 53.5% en la prevención de la infección en los niños menores de 2 años.

En ambos casos, completar la serie de vacunas aumentó los niveles de anticuerpos protectores hasta el punto de ser comparables a los niveles considerados protectores en adolescentes y adultos.

Sin embargo, más importante que la protección contra la infección es la protección que estas vacunas ofrecen contra enfermedades más graves, según Tan. “Las vacunas contra COVID-19 son muy eficaces para prevenir la enfermedad grave del COVID-19, las hospitalizaciones y las muertes en todos los grupos de edad”, afirma. “Proteger a tus hijos es el objetivo más importante, por lo que los padres deben recibir cualquier vacuna que su pediatra tenga en existencia”.

Efectos secundarios

Los datos presentados en una reunión del panel asesor sobre vacunas de la FDA indicaron que los efectos secundarios de ambas vacunas eran, en general, similares a los de otras vacunas infantiles, incluyendo dolor en el lugar de la inyección, dolor de cabeza, fatiga y fiebre. La vacuna Moderna presentaba tasas ligeramente superiores de algunos de estos efectos secundarios, aunque las vacunas seguían siendo comparables.

“Recomiendo discutir con el pediatra las opciones disponibles y lo que recomiendan para tu hijo”, dice Husain. En muchos casos, especialmente dado que estas vacunas son tan nuevas, un consultorio médico podría tener solo una opción.

Otros efectos secundarios menos frecuentes, como la inflamación del corazón, miocarditis y pericarditis, no se observaron en los ensayos de la vacuna, aunque es posible que no hayan sido lo suficientemente amplios como para captar un efecto tan poco frecuente, que se produjo en unos 71 casos por millón de varones de 12 a 15 años vacunados y en unos 106 casos por millón de varones de 16 y 17 años. Mientras que los adolescentes varones presentaban tasas elevadas de inflamación del corazón después de sus vacunas, muchos expertos esperan que esto sea menos problemático para los niños más jóvenes, ya que el riesgo de padecer la enfermedad en general parece ser mayor en los varones después de pasar por la pubertad. En los niños de 5 a 11 años, se ha registrado hasta ahora aproximadamente un caso por cada millón de vacunas administradas. Además, el hecho de contagiarse de COVID-19 se asocia con un riesgo mucho mayor de miocarditis que la vacuna, incluso entre los adolescentes varones con mayor riesgo de sufrir este efecto secundario.

Obtén la vacuna adecuada

Para saber dónde se ofrecen vacunas cerca de ti, visita Vaccines.gov. Pero vale la pena consultar primero con el pediatra de tu hijo para saber si tiene vacunas disponibles. Además de los consultorios pediátricos, las vacunas para los niños pequeños se ofrecen en farmacias, centros de los departamentos de salud locales y en varias clínicas de vacunación, aunque algunos de estos centros pueden ofrecer vacunas solo a los niños de 2 o 3 años o más grandes.

Merece la pena hablar con tus hijos de por qué es importante que se vacunen, explicándoles cómo las vacunas los protegen a ellos, así como a su familia y a su comunidad, dice Husain. Los CDC también ofrecen consejos para apoyar a tu hijo antes, durante y después de cualquier vacuna.

“Lo más importante es estar tranquilo y ser honesto cuando se habla de recibir una vacuna para que la experiencia sea menos estresante”, dice Tan. “Además, la distracción puede jugar un papel importante para ayudar a calmar al niño cuando recibe la vacuna”.

Después de la administración de la vacuna, puedes aplicar calor o hielo y dar a tu hijo Tylenol o Motrin, dice Husain.

“Es fantástico que ahora podamos vacunar a los bebés y a los niños menores de 5 años”, afirma Tan. “Sin embargo, también tenemos que trabajar para aumentar las tasas de vacunación en la población de 5 a 11 años y de 12 a 17 años para ofrecer la mejor protección. El COVID-19 vino para quedarse y vacunarse es la mejor manera de protegerte a ti mismo y a tu familia contra este virus”.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.