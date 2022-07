Génesis Rodríguez: “Siempre ha sido un sueño ser un superhéroe, pero no lo veía posible”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Aunque pensó que no, lo logró… “Siempre ha sido un sueño ser un superhéroe, pero no lo veía posible”, así se confiesa Génesis Rodríguez, en una entrevista que nos cuenta cómo se convirtió en ‘Sloane’, la nueva heroína de ‘The Umbrella Academy’ que aparece en la tercera temporada de la serie de Netflix.

La más pequeña de las hijas de José Luis ‘El Puma’ Rodríguez nos confiesa que, hasta incluso cuando hizo la audición, pensó que no podría ser esta superhéroe con la que soñó toda la vida, ¿por qué?… “Es que cuando contratan un latino, no contratan a dos latinos en el mismo programa“, nos dijo en exclusiva. Sin embargo, fue posible.

En esta charla Génesis habla de eso, de cómo le cambió la vida estar en la plataforma Netlix, por qué su padre es su superhéroe y su madre la mayor promotora de sus logros, después de Dios.

-¿Cómo te sientes con tu debut en la tercera temporada de la exitosa serie ‘The Umbrella Academy’?

Génesis Rodríguez: Me siento súper feliz, siento una diferencia entre estar en un show de Netflix… Podría decir que hay un antes y un después de estar expuesta a una audiencia de Netflix, y la serie tiene una audiencia muy grande. No me esperaba ser recibida así, pero le doy gracias a Dios que les gustó mi personaje, que ha gustado mucho, eso siempre ha sido el reto y me alegra mucho haberlo logrado.

-¿Cuál ha sido la parte más difícil de una grabación con estos efectos?

Génesis Rodríguez: Lo más difícil de una grabación así creo que fue en la época que comenzamos a grabar, que fue en pleno COVID. Al principio no se permitían más de 12 personas en el set, entonces el primer episodio tú vez que es un baile de todo el elenco, así que estábamos practicando el baile, teníamos un chance de practicarlo, pero empezamos con otras escenas, y otros pedacitos hasta que pudiéramos estar todos en escena. La verdad los episodios llevan de 23 a 24 días de grabación para cada episodio, así que estuvimos casi un año para la temporada.

Génesis Rodríguez como Sloane en ‘The Umbrella Academy’. Foto: Latin Iconos

-¿Qué sentiste cuando te viste como espectadora?

Génesis Rodríguez: Sentí mucha alegría de verme, me sorprendí porque mi súper poder tenía como unas bombas de energía que no sabía que tenía hasta que lo vi en pantalla, yo actuaba como ‘Star Wars’, como manipulando la gravedad, pero no me imaginaba que era tan chévere.

-¿Cómo te sientes de ser una superhéroe latina que nos representa?

Génesis Rodríguez: Para mí siempre ha sido un sueño ser un superhéroe, yo no lo veía posible, y especialmente, cuando estaba audicionando para este papel, yo decía: “no me van a contratar porque ya hay un latino en el programa”… Es que cuando contratan un latino, no contratan a dos latinos en el mismo programa, pero gracias a Dios, los ejecutivos, productores no pensaban así. Para mí es sumamente importante que los latinos se vean identificados y se sientan y puedan soñar con ser superhéroes también. Me da mucha alegría, y espero otro tipo de superhéroe también, es divertido.

Génesis Rodríguez como Sloane en ‘The Umbrella Academy’. Foto: Latin Iconos

-¿Quién es tu superhéroe de la vida real?

Génesis Rodríguez: Mi papi, él es mi superhéroe, lo que él me ha mostrado, el querer vivir, la voluntad, el poder mental de poder pasar lo que el pasó y lo hizo con tanto coraje, tanta fuerza, tanta fe… No es fácil lo que él pasó, pero él nunca dudó de sí mismo, de Dios, creo que fue lo más impresionante que yo he visto en mi vida, me mostró mucho, me enseñó mucho de lo que es las fuerzas y las ganas.

-¿A quién le dedicas este éxito y por qué?

Génesis Rodríguez: Le dedico este éxito a Dios, porque todo lo puede, porque él me dio estos pasos… Aparte de mi papá, a mi mamá que ha sido mi apoyo incondicional, ha sido mi fuerza, cuando yo no tenía fuerzas ella tenía fuerzas por mí, tener una mamá que crea en ti y que te apoye como ella lo hizo. Mi mamá es única y yo no pudiera haber logrado esto si no es por ella.

MIRA A GÉNESIS EN ‘THE UMBRELLA ACADEMY’:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Génesis Rodríguez, hija de ‘El Puma’, enamoró con su debut en “The Umbrella Academy”

•Génesis Rodríguez, la hija de “El Puma”, se muestra espectacular en topless

•Conoce a Génesis, la hija del “Puma” Rodríguez que está en medio de la polémica con sus hermanastras