Cómo ahorrar dinero cuando viajes este verano

Debido a la inflación algunos consumidores han tenido que ajustar o hasta cancelar sus planes de vacaciones este verano.

Cuando consideras el costo de la gasolina, los boletos de avión, los hoteles y las comidas en restaurantes durante esos días, no es extraño que la gente tenga que replantearse sus planes de viaje.

Con esto en mente, Consumer Reports pidió a lectores y a profesionales financieros que ofrecieran algunos consejos que puedan ayudar a reducir los costos de los viajes. Esto es lo que se les ocurrió.

Elige un lugar más cerca de tu casa. En lugar de cancelar tus planes, Josh Pelletier, un lector de Consumer Reports, recomienda simplemente modificarlos. “Si puedes manejar en lugar de volar, es probable que ahorres dinero, especialmente para las familias”, comenta Pelletier, que se acaba de mudar de Brooklyn, N.Y., a la ciudad de Austin, Texas. Además, agrega que, “con solo un automóvil, el viaje puede ser mucho más barato que comprar 4 o 5 boletos de avión”.

Consigue descuentos en la gasolinera. Hay algunas formas eficaces para ahorrar dinero en la gasolinera. “Usa una tarjeta de crédito de recompensas en la aplicación de pago de la gasolinera, que ofrece un descuento adicional de 5 a 10 centavos por galón cuando pagas de esta manera”, dice Ted Rossman, analista principal de la industria en Bankrate.com.

Utiliza la aplicación o la página web de una gasolinera. Las aplicaciones para teléfonos inteligentes, como las de GasBuddy, AAA y Gas Guru, son especialmente convenientes cuando estás de viaje sin tu computadora. Estas aplicaciones están disponibles para dispositivos Apple y Android y algunas son gratuitas. Puedes hacer una búsqueda especificando el grado de gasolina y ordenarlos por distancia y precio, también puedes obtener direcciones guiadas por GPS hasta la estación que elijas.

Revisa las opciones de los beneficios de viaje que ofrece tu tarjeta de crédito. Es posible que tu tarjeta de crédito actual ofrezca beneficios en viajes, pero que requiera una acción por tu parte para beneficiarte de ellas, dice Jake Hill, director general de DebtHammer, una empresa que desde hace 3 años ofrece asistencia y alivio para préstamos del día de pago con sede en Austin, Texas. “Verifica si tus tarjetas actuales ofrecen ofertas”, dice Hill. “Aunque esto no va a mitigar el impacto a tu cartera, conseguir un 15% de devolución en cada transacción en la gasolinera, por ejemplo, es una gran manera de ayudar a reducir este impacto”, él nos asegura.

Busca tarifas aéreas más baratas. No tienes que descartar vuelos, aunque puede requerir cierta flexibilidad de tu parte. Por ejemplo, algunas herramientas, como la aplicación móvil Hopper y Google Flights, pueden ayudarte a calcular el mejor día para viajar y ofrecen a los usuarios gráficas para comparar los precios durante determinados periodos de tiempo. Pelletier ha descubierto que los vuelos entre semana suelen ser más económicos. “Lo que trato de hacer es calcular el tiempo justo”, explica. “Muchas veces vuelo un martes o miércoles. He descubierto que incluso los precios del jueves suelen ser altos, ya que la gente puede estar reservando para pasar un fin de semana largo”. La herramienta de Google mostró que el precio de un vuelo con salida de lunes a viernes desde el aeropuerto de La Guardia de Nueva York a Raleigh Durham, North Carolina, para un viaje de 7 días en la tercera semana de julio, cuesta 238 dólares. El vuelo del sábado cuesta 293 dólares. Y el vuelo del domingo cuesta 315 dólares.

Considera opciones de hospedaje menos costosas. Un Airbnb o un Vrbo pueden ser opciones más económicas que un hotel, sobre todo si se viaja en grupos grandes, según Pelletier, quien advierte que disponer de una cocina para preparar algunas de las comidas, en lugar de cenar fuera, también puede ayudar a reducir los gastos. Además, como dueño de una mascota, le resulta más fácil encontrar un alojamiento que se adapte a sus necesidades. “En mi experiencia, este tipo de alojamientos han sido más económicos y realmente, los prefiero. Tengo un perro y es más fácil encontrar un AirBnb que acepte perros”, nos comenta.

Busca actividades gratuitas y menos costosas en las zonas turísticas más visitadas. Los parques, las playas y las rutas de senderismo son a menudo hermosos lugares inesperados. “Hace tiempo que no me tomaba unas vacaciones tranquilas, por lo que decidí tomarme una minivacación en la misma ciudad en que vivo, Austin. Una de las cosas que hice fue ir a Barton Springs, en el centro de la ciudad. Es un lugar ideal y refrescante y cuesta 3 dólares la entrada”, dice Pelletier. “Es muy divertido y está rodeado de kilómetros de zonas verdes. Es agradable hacer un recorrido caminando y comer un taco de uno de los camiones de tacos en lugar de un aperitivo de 15 dólares en un restaurante”. Además él nos comentó que, caminar debería ser una manera poco apreciada de pasar el tiempo y relajarse.

