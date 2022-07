México y una nueva tragedia deportiva: la selección mexicana fue goleada por Haití y las dejan al borde de la eliminación

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La selección haitiana de fútbol femenino goleó este jueves por 3-0 a la selección de México, que terminó con su sueño de clasificar de formar directa al Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023 y a los Juegos Olímpicos París 2024.

En el Campeonato W de la Concacaf que reparte cuatro plazas directas a la Copa del Mundo y una a los Juegos Olímpicos París 2024, Roselord Borgella, Nérilia Mondésir y Sherly Jeudy marcaron por Haití.

El resultado dejó a México sin puntos en el último lugar del grupo A con un partido en la fase regular, en tanto las haitianas son segundas y están en la lucha con Jamaica por una de las dos plazas directas que se reparten en el sector; las mexicanas aún podría ir a la repesca al Mundial si vencen a Estados Unidos en su último encuentro.

México inició el partido con mejor profundidad que las haitianas, pero los centros al área no encontraron rematadoras, tras lo cual Stephany Mayor le cometió un penalti a Batcheba Louis que Borgella convirtió en el 0-1 al minuto 14.

El tanto le bajó el ánimo a las mexicanas, mientras que Haití estuvo cerca de poner contra la pared a México con un gol de Borgella en el 29, pero la arbitra lo anuló por un fuera de lugar, no comprobado en el vídeo arbitraje que causó las protestas de las caribeñas.

México se condenó en la segunda mitad, en la que no supo manejar la presión y cometió errores.

Al 65, la guardameta mexicana Emily Alvarado le cometió un penalti en un achique a Mondésir, quien se encargó de convertirlo en el 2-0.

Las de Vergara reaccionar al 69 con un cabezazo de Rebeca Bernal que atajó Nahomie Ambroise, después de lo cual Greta Espinoza salió expulsada por una falta que le dio un tiro libre a Haití al 78 en el que anotó Sherly Jeudy el 3-0. Tournament hosts Mexico are BOTTOM of Group A after two games at the @Concacafw Championship while upstart Haiti take control of second place 😳 pic.twitter.com/Q1ogoUbldw— Attacking Third (@AttackingThird) July 8, 2022

También te puede interesar:

· ¿México sin juventud? El Tri se perfila como la segunda selección más “vieja” del Mundial de Qatar 2022

· Campeón olímpico mexicano atacó sin piedad a El Tri por quedarse fuera del Mundial de Indonesia y los Juegos Olímpicos de París

· “Se van a ir tristes a México”: arquero de Guatemala le da en la herida a los jugadores mexicanos tras su eliminación del premundial de Concacaf