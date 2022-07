Twitter demandará a Elon Musk para hacer cumplir su acuerdo de compra

La red social Twitter demandará al empresario Elon Musk para hacer cumplir el acuerdo de compra de la compañía por $44,000 millones de dólares, que el multimillonario ahora quiere cancelar, dijo el viernes su presidente Bret Taylor.

“La junta directiva de Twitter está comprometida a cerrar la transacción en el precio y los términos acordados con el señor Musk y planea emprender acciones legales para hacer cumplir el acuerdo de fusión”, tuiteó Taylor. “Confiamos en que lo conseguiremos”, agregó.

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery.

— Bret Taylor (@btaylor) July 8, 2022