Horóscopo de hoy de Nana Calistar 09 de julio de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

LEO

Comenzarás a invertir en tu imagen y le empezarás a echar ganas, te va a dar mucha seguridad y despertarás el interés de muchas personas que ahora te comenzarán a ver con otros ojos. Tienes una boca que es bien complicada mantenerla cerrada, te da por soltar veneno y no te importa quien salga salpicado o salpicada, eso te va a traer muchos problemas en este mes de julio si sigues así. No te detengas en ir por eso que mueve tu vida o mueve tu mundo, debes de ser muy inteligente si quieres lograr tus metas y proyectos en corto tiempo. Cuidado con objetos y dineros pues vienen pérdidas materiales que lamentarás en muy poco tiempo. Amores de una noche y posibilidad de encamamiento con una amistad que tienes poco tiempo de conocer, pues ni modo, que sea lo que tenga que ser. Números de la suerte para este fin de semana 1, 6 y 3. Ten mucho cuidado con personas de tu pasado que retornan para ponerte en tu lugar o acerté algún mal o algún daño. Días de muchos cambios en los cuales comenzarás a ver la luz en tu camino y encontrarás soluciones a muchos de tus problemas que se habían venido presentado desde hace algún tiempo.

VIRGO

Cuidado con viajes inesperados pues no se ven buenos para tu vida pues no te resultarán como quieres, deseas y esperas. Movimientos importantes en tu economía pues comenzarás a ver la luz a muchos problemas que venías enfrentado desde hace algún tiempo. Cuidado con caídas y golpes que estarán a la orden del día. No te permitas confiar en personas que acabas de conocer o te van a meter en problemas muy graves, vienen días de muchos chismes en los cuales tu nombre se va a ver ensuciado por diversas cosas y factores. Es posible que sufras de insomnio en estos días y sientas malestares como estrés o migraña, date un día para descansar y hacer los problemas a un lado o podrías enfermarte. A veces te quejas mucho del amor porque no es como lo has esperado, ten paciencia y date la oportunidad de equivocarte las veces que sea necesarias hasta que aprendas la lección y estés preparado o preparada para vivir una nueva relación intensa y más duradera pues ya sabrás de qué manera elegir para no cometer errores y equivocaciones.

LIBRA

Viajes inesperados que te saldrán mejor que nunca. No te dejes menospreciar y menos humillar por nadie, debes aprender a ser más fuerte en tu carácter para que nadie intente sobrepasarse contigo. Cuidado con cambios en la cuestión laboral solo pon atención porque podrían no beneficiarte del todo ya que varias amistades estarán interviniendo para que sea de esa manera. Ten presente que no todo lo que brilla es oro así que no te deslumbres por cualquier cosa que llegará a tu vida, se paciente y espera lo que en realidad mereces. Muchos cambios y oportunidades en cuestiones laborales o cuestiones que tengan que ver con invertir algún dinero. Es momento de ir a lo seguro y si pasaste por una situación complicada aprender de ese error para no volver a pasar por ese camino o tropezar con la misma piedra. Miembro de tu familia podía pasar por un accidente en el cual no la pasará del todo bien. Cuidado con gastos innecesarios que podrían traerte problemas. Cuida mucho la parte de tus sentidos y autoestima pues podrías pasar por situaciones complicadas que te hagan sentir menos o con menos valor de importancia.

ESCORPION

Es momento de cambios, de buscar soluciones a problemas que no se hayan resulto y de ir por lo que te haga sentir mejor en todos los sentidos. No dejes que nadie se interponga en lo que quieres, deseas y necesitas para ser feliz, quita de tu vida esas situaciones que te han detenido en tu andar y busca siempre razones o motivos que te conduzcan a ser feliz. Amistad te llegará con chismes y noticias que te pondrán algo tenso o tensa, te costará trabajo creer esas cuestiones, pero al final resultará cierto. No tengas miedo de enfrentar las situaciones que vives hoy en día, aprende de cada error y no te limites en ir por eso que quiere y mueve tu mundo. Cambios en guardarropa muy buenos que te ayudarán a lucir una nueva imagen más perra. Números de la suerte el 4, 1 y 2. Cuídate mucho de enfermedades respiratorias que estarán a la orden del día. Vienen días cargados de paz y estabilidad en todos los sentidos. Cuidado con golpes o caídas que estarán a la orden del día sobre todo al salir de casa, amores de una noche aparecen en cualquier momento y vendrán cargados de cuestiones positivas que te harán tener un poco más de paz y estabilidad emocional al lograr evadir un poco la soledad.

ARIES

Cuídate estos días de tu estomago andarás irritado por gastritis o colitis que podrías desarrollar, necesitas comer más sanamente y comenzar alguna rutina de ejercicio que te ayude a mejorar en esas cuestiones que te han limitado fisiológicamente. Cuida mucho las cuestiones de líos con tu pareja en caso de tener, podrías cometer errores graves de los cuales te arrepentirás muy pronto. Sino tienes perro que te ladre no te quejes tanto y mejor disfruta el momento que después no podrás hacerlo más. Te viene la visita de una persona inesperada que cambiará muchas cosas de ti, no te alejes tanto de tus amistades o podrían bufarte y criticarte, se les da mucho el chisme cuando no vas a las reuniones y suelen hablar mucho de ti. Cuidado con accidentes en carretera y con familiares enfermos pues no se ve un buen panorama. Una noticia de amistad te dejará muchas cosas que pensar y no sabrás de qué manera debes actuar o como resolver dicha situación. Ayuda a quien te quiere y olvida a quien te traiciona que no hay tiempo para amargarse por quien no vale la pena ni los riesgos

TAURO

Posibilidad de un viaje y cambios de actitud muy positivos, empezarás a madurar y dejarán de importarte personas con las que no podías vivir o eran necesarias en tu vida. Expareja ha pensado mucho en ti y en cualquier momento vas a tener noticias de esa persona que en caso de tener pareja podría llegar a desestabilizar todo y traer consigo ciertos problemas de los cuales será complicado salir. Te vienen cosas muy buenas que tienes que aprovechar a la primera o podrías quedarte como el perro de las dos tortas, trata de aceptar todo lo que puedas siempre y cuando tengas la certeza que no quedarás mal con una de las partes. Vienen días de mucha incertidumbre en el área de los negocios pues no saber de qué manera invertir o de qué manera manejar tus finanzas que si no lo haces de manera correcta podrías cometer un error del cual te lamentes en poco tiempo. Cuidado con persona de piel blanca que se te acerca en estos días, no tiene buenas intenciones contigo ni familia y podría ocasionarte graves problemas. Cambios laborales y oportunidad de realizar un viaje de última hora que te va a beneficiar mucho. Si tienes pareja hay inseguridades y celos, algunas veces pelean sin alguna razón, la costumbre les podría afectar, necesitan un cambio de rutina.

GÉMINIS

Cambia de actitud con tu familia, algunas veces eres muy duro y puedes juzgarlos mal, recuerda que son el tesoro más valioso y con los únicos que podrías apoyar hasta el último momento cuando caigas o pases por alguna situación complicada. Te viene noticia del extranjero y amistad te buscará para chismes y nuevas buenas. Fiesta en puerta en la cual la pasarás de la mejor manera con amistades y familia. Recuerda quién eres y hacia donde te diriges, ya no te dejes manipular por otras personas ni permitas que te saquen de tu círculo de paz y estabilidad, necesitas llevarte las cosas con calma y no estallar tan rápido por comentarios sin sentido que solo buscarán arruinarte y hacerte pasar un mal momento. Es posible que haya distanciamiento con una amistad y que en poco tiempo logres una meta que te propusiste desde hace a algún tiempo, te sentirás completo o completa pues verás los resultados de tu esfuerzo hechos realidad y eso te ayudará en tu seguridad personal. Si tu pareja se ha mostrado cariñoso o cariñosa es que algo quiere o necesita de ti, así que prepárate en tu economía o en la decisión que tengas que tomar para que no te agarre en curva.

CÁNCER

No quieras más de lo que te quieran y no des todo por alguien que no daría nada por ti. Recuerda lo que vales, no te bajes al suelo por estar a la altura de otra persona. Una noticia próxima en tu familia te hará el día y llenará de felicidad pues vendrá a resolver muchas cosas. Date la oportunidad de relajarte en el día y hacer lo que quieres, que ya las críticas y comentarios de la gente no te afecten, ellos no te dan para tus gastas así que te valga lo que opinen, momento de poner toda tu atención en ti. Aguas con subida de peso, controla tu alimentación y no comas por ansiedad que luego re será complicado bajar. Aléjate de relaciones de una noche, no son sanas para ti y podrías terminar enamorándote de la persona equivocada, recuerda que eres muy de poner el corazón de por medio. Si tienes pareja viene mucha desconfianza, todo se solucionará con un detalle, atenciones y aclarar bien las cosas. Persona que ya tiene una relación podría llegar en estos días, no te metas en esas cosas o terminaras dañándote o haciendo daño a terceras personas, se claro y siempre habla con la verdad.

PISCIS

Te llega noticia del extranjero o de amistad lejana con la cual en próximas fechas podría volver a reunirte y todo resultara como quieres, deseas y esperas. Estas tan necesitado o necesitada de amor que puedes confundir tus sentimientos, algunas veces solo se acercan con plan de conocerte y tú te vas por otros rumbos, algunas veces la necesidad de tener a alguien o cierta estabilidad sentimental te hace cometer algunos errores. Que nadie te quite las ganas de ser feliz, aprende a despójate de todo lo que te impida avanzar. Aléjate de personas que no creen en ti o solo te ponen obstáculos en tu camino para evitar que sigas creciendo. Te viene la posibilidad de mejorar ingresos mediante un pago que te llegará, cuídate de traiciones familiares. Podrías ser víctima de robo o perdida de objetos materiales o económicos. Se materializan sueños y un dinero extra te ayudará en algunas deudas de las cuales pensabas que no ibas a salir. Sé más cauteloso en los negocios pues podrías perder dinero por hacer una mala compra que realmente no necesitas. Momento de grandes cambios laborales que te sumen en lugar que te resten, dale vuelta a la pagina en asuntos que están inconclusos, ya no sigas ahí porque solo será perdida de tiempo, esfuerzo y dinero. Amor con amor se paga y sino recibes lo que das estás en el lugar equivocado.

ACUARIO

Persona que ya no está físicamente contigo te dará una sorpresa desde otra vida, no temas, habrá sueños o situaciones que te la recuerden, te sentirás más seguro o segura pues te protege y quías en próximas fechas recibas un mensaje especial mediante un sueño o cierta situación que te hará recordarle. Si tu pareja te pide tiempo, dáselo, te ayudará a encontrarte a ti mismo y definir lo que requieres en tu vida, algunas veces es mejor estar solo que mal acompañado. Vienen días de muchos cambios importantes sobre todo en cuestiones laborales, andarás algo presionado, pero con el paso de los días te darás cuenta de que todo comenzará a darse de la forma que quieres y deseas. Deja de pensar que el amor no se hizo para ti pues tarde o temprano tendrás que tragarte tus inches palabras las cuales no tendrán ningún sentido. Arreglo de documentos o trámites en puerta se aproximan. Aguas con dolores estomacales y perdidas de apetito, cuando te estresas o deprimes sueles enfermarte muy rápido. Ten presente que a ti te corresponde elegir a la persona que estará a tu lado no a tu familia, decide que es lo que necesitas para ser feliz en tu vida y que nadie se meta en tus sueños y anhelos que solo a ti te corresponden, es tu chingada vida y solo tú decides de qué manera la vivirás. No permitas que un mal día afecte la relación con amistades.

CAPRICORNIO

Ex amistad podría acercarse a ti para querer solucionar lo que en el pasado los distanció. Un chisme se aproxima y serás víctima de él. Cuídate de poner en un altar a quien no lo merece, deja de pensar que todos son buenas personas cuando realmente no es así. Si tienes pareja ten cuidado con sus amistades que frecuenta, podrían estar influyendo en tu relación con él o ella. Podrías sentir temor en el área del trabajo y los negocios, no te desanimes, pues en poco tiempo llegará a ti la oportunidad de crecimiento económico y un mejor puesto, necesitas hablar y pedir lo que mereces pues el universo no puede hacer todo el trabajo. Te vienen caídas o golpes, ten cuidado por donde caminas, hay posibilidades de accidentes los cuales te harán terminar en cama o en el hospital. Es posible que sientas rencor e incluso odio por una persona que te pago mal, recuerda que la vida cobra la factura muy cara, deja que ella se encargue y tú solo observa como irán cayendo uno tras otro. Vienen cambios muy importantes en el área de los dineros, podrías pasar por una racha un tanto difícil, pero a finales de mes sabrás resolverla de la mejor manera, aprende a cuidar más tu dinero y no mal gastarlo en cosas que no necesitas.

SAGITARIO

Ten cuidado con viajes que se cancelarán en último momento, aprende a decir que no y a no estar siempre para todo mundo queriendo resolverle los problemas. Traerás tu sexto sentido muy desarrollado y eso que pensabas que no funcionaría comenzará a concretarse sobre todo en el área familiar y laboral, echa todo al asador que levantarás grandes cosechas, no te dejes caer ni vencer por nadie que lo mejor está por llegar a tu vida. Encuéntrale sentido a tu vida y haz esas cosas que te llenen o te saquen una sonrisa, no desperdicies el tiempo con personas que no te valoran pudiéndolo aprovechar con quien si te quiere en su vida. Cuidado con chismes de vecindad dentro de la propia familia. No temas a lo que viene y enfréntalo como tú sabes, la vida te llenará de grandes oportunidades que jamás imaginaste. El destino te pondrá en bandeja de plata todo para que llegue a tus manos lo que has esperado y buscado. Cuida mucho tus espaldas pues hay personas en tu trabajo o alrededores de tu casa que no te ven con buenos ojos, los malos deseos hacia ti te cargan de malas energías, procura cargar siempre con un limón. Aprende a ser una persona de oportunidades, recuerda que hay alguien más que espera la primera, date la oportunidad de conocer otras personas pues te sorprenderás de lo que podrías encontrar y lo que tienes en estos momentos. Tus números de suerte son el 2, 6 y 3.