Antony Blinken busca en Tailandia reforzar lazos con el sudeste asiático

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, comenzó el domingo (10.07.2022) conversaciones en Tailandia para reforzar los lazos en el sudeste asiático, una región clave en la que la rivalidad con China cada vez es mayor.

Blinken llegó a Tailandia, el aliado más antiguo de Estados Unidos en Asia, días después del viaje del ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, quien destacó las importantes inversiones de China en infraestructuras en la zona.

Secretary of State Antony Blinken arrives in Bangkok, Thailand where he's expected to meet with Prime Minister Prayut Chan-o-cha and discuss expanding health and climate cooperation, and addressing the crisis in Myanmar. pic.twitter.com/7kMlvAYzKV

Estados Unidos identificó a China como su principal rival a nivel global, dotado de un sistema político autoritario e importantes recursos tecnológicos y militares, pero ambos países buscaron rebajar tensiones con una inusual reunión de 5 horas entre Wang y Blinken en Bali (Indonesia) el sábado.

Antes de volar para Bangkok (capital de Tailandia), Blinken afirmó que las conversaciones con Wang fueron “constructivas” y que las dos mayores economías del mundo no desean que la rivalidad se les vaya de las manos.

Para mostrar el compromiso de su administración en la región, a pesar de que la atención se haya desplazado a Rusia por la invasión de Ucrania, Joe Biden invitó a los líderes del sudeste asiático a Washington en mayo.

Pero analistas apuntan a que Estados Unidos no está poniendo comparativamente todo el peso en la región. Han destinado 40,000 millones de dólares (en su mayoría, armas) a Ucrania, mientras China prometió 1,500 millones para el sudeste asiático.

La administración de Biden responde recordando que los rimbombantes anuncios de fondos nunca han sido una tradición de Estados Unidos, y que prefieren concentrarse en reforzar áreas concretas de cooperación: salud, vacunación contra el COVID-19 y educación.

Blinken también se reunirá con representantes juveniles de la población birmana establecida en Tailandia tras el golpe militar de febrero de 2021, que puso fin a un periodo de transición democrática de más de diez años, apoyado por Estados Unidos.

El viaje de Blinken también marca la normalización del régimen tailandés, después de que Prayut Chan-O-Cha se hiciera con el poder con un golpe en 2014.

Secretary of State Antony Blinken holds talks Sunday in Thailand as part of a renewed US effort to engage Southeast Asia, a key area of competition with China, and as he seeks new ideas on how to restore democracy in Myanmar.https://t.co/qRGipKOZPX

— Newsmax (@newsmax) July 9, 2022