Grupo Firme visita la Casa Blanca y terminan dándose un ‘palomazo’ con los cocineros

El Grupo Firme ha llegado realmente lejos gracias a su trabajo duro dentro de México como fuera de sus fronteras. En este momento la banda está en medio de una gira en Estados Unidos, antes de su anunciado concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México.

Esta semana la agrupación liderada por el vocalista Eduin Caz estaba en Washington D.C. para dar un concierto. Sin embargo, este no se pudo realizar por causas ajenas a Grupo Firme, por lo que sus integrantes decidieron visitar la Casa Blanca.

“Presente con el poder Latino y orgullo Mexicano. From The @whitehouse to the world”, pusieron en la descripción de una de sus publicaciones en Instagram en la que se ve a Grupo Firme paseándose por la residencia oficial del presidente de los Estados Unidos.

Adicionalmente, también subieron a Instagram una serie de fotografías de esta visita: “THE U.S. CAPITOL. Si nosotros podemos ustedes también pueden. Dios me los bendiga familia. LOS AMAMOS. Gracias nuestra gente de #washington les repondremos ese concierto. No estuvo en nuestras manos la cancelación del evento ya que aquí estamos en la ciudad pero no pudimos llevar acabo ese gran Concierto”, fueron las palabras de la banda en la descripción.

En medio de la polémica sobre una supuesta separación, Eduin Caz y su esposa, Daisy Anahy se pueden ver paseando felices. Además de compartir una serie de fotografías juntos.

Jhonny Caz compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram en las que se puede apreciar a los integrantes de la banda echándose un ‘palomazo’ junto a los trabajadores en la cocina de la Casa Blanca. En el video se puede ver como los trabajadores corean uno de los éxitos más populares de Grupo Firme.