Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 11 al 15 de julio de 2022

En su horóscopo de la semana, la célebre astróloga Mhoni Vidente le dice a tu signo del zodiaco lo que le espera del lunes 11 al viernes 15 de julio de 2022 y cómo puede atraer la suerte.

Aries

Semana de tener la suerte de comenzar de nuevo en todo lo relacionado en trabajos nuevos, recuerda que dejaste atrás las malas noticias y los amigos que solo querían un interés económico de ti y trata de aprender de eso amigo de Aries que la amistad y el amor no se compra. Te recomiendo el día 13 de julio hacer la receta de la abundancia que es ponerte mucho perfume un listón rojo amarrado en el tobillo derecho con tres nudos y al día siguiente te lo quitas y lo quemas.

Te busca un amor nuevo del signo de Géminis o Acuario, en estos días que hablará de formalidad hacia a ti esto te ayudará a renovar energías positivas. Pon en orden cuentas de impuestos y pagos atrasados de tarjeta de crédito. Te llega una buena noticia de alguien de fueras del país para invitarte a trabajar en un proyecto nuevo. Tramitas tu permiso de migración o residencia extranjera.

Te viene cambios muy buenos para a tu signo, pero ya aprende a ser más discreto y solo confiar en tu familia. Ya no idealices al amor siempre trata de verlo como es que esta semana será de amores nuevos. Te compras un reloj, recuerda que a tu signo le gusta mucho el tiempo. Tus números de la suerte son 02 y 11 tu color el amarrillo, tu mejor día el martes. Ten cuidado con problemas de infección de tu piel.

Tauro

Semana de tener muchas dudas en cuestiones de trabajo y ambiente laboral, no sabes si quedarte o ya cambiarte de lugar, recuerda que tu pensamiento siempre es muy aprensivo y toma decisiones precipitadas así trata de analizar antes de actuar y hacer esta recomendación. El día 13 de julio haz la receta de cortar las malas energías que consiste en ponerte 2 hojas de limón en tu cartera y allí dejarlas hasta que se sequen y verás que con eso cortas lo negativo.

Ten cuidado con problema legales o de tránsito, trata de manejar con más cuidado. Te llega un amor nuevo del signo de Virgo o Capricornio que va ser muy compatible contigo. Ten cuidado con golpes en las piernas o pie sé más precavido al hacer ejercicio. Eres el mejor para dar ánimo y sacar de la depresión a los que te rodean por eso te recomiendo estudiar psicología y comportamiento humano, pero trata de no quedarte con esas energías.

Pagas una deuda de tu tarjeta de crédito. A los Tauro que ya tienen pareja estarán muy felices y estables y les viene embarazo en puerta. Te invitan a salir de viaje en estos días. Recuerda que no todos son tus amigos leales así trata de ser más desconfiado con tu vida personal. Sigue tomando tus vitaminas para que no te sientas tan cansado. Tus números de la suerte 04 y 21 tu color el rojo fuerte, tu mejor día el miércoles.

Géminis

Semana de estar con nuevas oportunidades de crecimiento en lo laboral. Por fin sientes que las buenas noticias te rodean en todos los sentidos, solo trata de no platicar tanto tus asuntos personales para que no te llenes de envidias. Te llega un requerimiento de hacienda para pagar impuestos, trata de hablar con tu contador y siempre solucionar todo a tiempo. Arreglas tu casa y cambias el baño es que tu signo siempre está viendo la decoración y vivir cómodamente.

Ten cuidado con problemas de piel por el Sol si vas ir a la playa o si estas tomando cursos de natación trata de ponerte bloqueador solar. Eres muy cambiante en tu forma de amar por ser dos a la vez y eso hace que a veces las parejas se alejen de ti así trata de madurar en tu forma de ser y tener una sola pareja estable que tu signo compatible son Aries y Libra. Tus padres te van a pedir que les ayudes con algo de pagos atrasados.

Te peleas con tu jefe del trabajo por no terminar a tiempo tu proyecto así trata de aplicarte más y tomar las situaciones tan personales. Te compras un carro lo cambias el tuyo por uno más reciente. Tendrás un golpe de suerte el día 13 de julio con los números 04 y 21. Tu color el verde tu mejor día el jueves, te invitan a salir de viaje en estos días o compras un boleto de avión para finales de mes.

Cáncer

Semana de tener un encuentro contigo mismo para darte cuenta que estás haciendo bien y que no recuerda que estás en tu mejor etapa del año por tu cumpleaños por eso de debes de rehacer por completo tu vida personal así que no lo dudes y tomas decisiones para estar mejor. En estos días vas a sentir que necesitas salir de esa angustia inventada por ti mismo y tener que agarrar fuerza de tu interior. Tu mejor día va ser el día lunes, tus números de la suerte 06 y 33 tu color azul fuerte.

En esta semana la buena suerte va sonreír en todos los sentidos, compras boletos de avión para irte a tu casa o salir de vacaciones con tus amigos. Ya no pelees con tu pareja, sí te quiere, pero recuerda darse un espacio siempre para que no se sientan presionados. Haces el examen para entrar a tu carrera universitaria y lo pasas y recuerda que tu signo domina las comunicaciones y el comercio internacional así trata de irte por ese camino.

Será una semana de mucho amores nuevos y muy compatibles contigo que siempre llega el amor y sin buscarlo. Ten cuidado con problemas de riñón o de infecciones, trata de ir con tu médico y empieza a tomar más agua. Tu compatibilidad con los signos de tierra y más en cuestiones de negocios y proyectos nuevos. En esta semana decide celebrarte solo con tu familia y amigos cercanos va a ser un cumpleaños más íntimo. Te habla un abogado para decirte que tu asunto legal esta resuelto positivamente.

Leo

Semana de estar analizando ya el cambio de casa o lugar de residencia por cuestiones de un trabajo nuevo. Recuerda amigo de Leo que siempre tu destino es estar viajando. Ya no busques lo que no va llegar y más en el amor, si esa persona no te quiere es mejor cerrar ese círculo y avanzar. Siempre en este mes te gusta experimentar todo lo que sea deportes y salir al contacto con la naturaleza así que organízate con tus amigos y vete de excursión.

Cuídate de dolores de cerebro y nuca, trata de no pensar tanto y ponerte agua bendita para que pase esa energía estancada y te sientas más aliviado. Tendrás un golpe de suerte el día viernes en cuestiones del amor nuevo del signo de Piscis, Leo y Sagitario, que te hará sentir de lo mejor. Te llega un dinero que no esperabas en cuestiones de un pago de una deuda o te dan tu prima vacacional, sigue con tus estudios universitarios y verás que pronto te sentirás más contento por llegar a tus metas personales.

Arreglas papeles de hacienda y pones al corriente con tus pagos de impuestos. Sabrás de un embarazo familiar que te dará mucha alegría. Tus números de la suerte son 07 y 13, tu color el blanco con rojo. Recuerda estos días vestirte de colores fuertes para esas energías positivas te acompañe más tiempo.

Virgo

Semana de estar ya con la fuerza suficiente para salir de todos tus problemas de trabajo y económicos. Recuerda que tu energía a veces se ve dañada por personas que te tienen mucha envidia, así trata de no platicar tanto tus metas y logros, pero estos días ya pondrán fin a todo tipo de situaciones negativas. En el amor trata de ya no decir medias verdades a tu pareja que eso te va afectar en el futuro trata si ya no se quieren es mejor a veces darse un tiempo, pero siempre hablando con la verdad.

Trámites de entrar otra vez a estudiar y cambiar de carrera universitaria, recuerda que tu signo lo domina la administración y el comercio así trata de empezar a estudiar en este verano. Sacas tu residencia y visa americana para empezar a viajar al extranjero. Trata de entender a tu familia y no pelear tanto que todo lo que te comentan es por tu bien y hazle más caso a tu madre que ella siempre va ver bien por ti.

Tendrás un golpe de suerte en día 13 de julio ese día los astros se van a juntar para ayudarte en cuestiones de cambios de casa y de sacar tu crédito personal. Tendrás un golpe de suerte con los números 09 y 20 tu color el naranja y recibes un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo.

Libra

Semana de estar analizando un cambio de trabajo. Ya necesitas darle más fuerza a tus proyectos de vida y ya no esperar que sucedan por sí solos, así que debes de empezar este día 11 de julio en tomar riendas de tu vida laboral y empezar a cosechar triunfos. Ya no estés preocupado por tu relación amorosa, recuerda que si es tuyo va regresar si no nunca lo fue así tu calma que el amor siempre llega.

Terminas de hacer unos pagos de tarjeta de crédito. Ya piensa en tus vacaciones con tus amigos y decide ya organizarlas. Eres muy conquistador y siempre estas rodeado de amores nuevos y eso hace que tu signo sea uno de los más codiciados en cuestiones de casamiento, pero siempre analiza con quien deseas formar un hogar para que después no te arrepientas. Ya no trates de arreglar la vida de todo mundo recuerda que es mejor mantenerse al margen de las situaciones personales de los demás para que no te contamines con su energía.

Te pones hacer ejercicio. Tendrás un golpe de suerte con el número 14 y 29, tu color el violeta y rojo recuerda vestirte de colores fuertes para esa energía positiva crezca más. Un amor del signo de Aries o Virgo se alejará de tu vida, recuerda que siempre conviene lo que sucede. Apruebas un examen para entrar a estudiar a una carrera universitaria. Tu compatibilidad en los negocios o trabajos va ser con los del signo de fuego.

Escorpio

Son tiempos de madurar y empezar a ver que quieres para tu futuro, así no lo pienses tanto y toma acciones positivas para cambiar tu presente. Recuerda que el Escorpio siempre es muy exitoso en todo lo que realiza. Semana de mucho trabajo atrasado y estar en constantes enojos con tus superiores así trata de relajarte y no tomarlo tan personal que solo son tus compañeros de trabajo no tu familia.

Ten cuidado con problemas del pie y rodilla, trata de cuidarte de las caídas y no cargar cosas pesadas. Tus padres te van a estar aconsejando sobre tu vida amorosa, recuerda que debes tomar la decisión si te quedas o te vas de esa relación toxica. Arreglas papeles de tu título universitario. Te dan tus papeles de pasaporte y visa. Ya no seas tan terco a veces hay que dejar ir las cosas y recuerda que uno gana perdiendo. Te compras ropa y te cambias de look más juvenil. Recuerda que los vicios los controles tu a ellos no ellos a ti y tener una mejor alimentación. Sabrás de una operación medica de un familiar, pero todo va salir muy bien.

Te invitan a ir a un rancho o salir a un día de campo. Un amor del signo de Tauro o Capricornio va estar muy fuerte al lado tuyo. Tendrás un golpe de suerte con los números 05 y 27 tu color el plateado y azul.

Sagitario

Recuerda que tu signo no le gusta que lo manden y le digan qué hacer en su vida personal, pero ya es tiempo de aceptar opiniones de tu padres y personas que te quieren mucho para poder hacer los cambios necesarios para estar mejor y crecer más en tu futuro. Semana de estar con preocupaciones de tu trabajo va ver cambios de puesto así trata de prepararte para ese momento. Te estas enamorando de alguien más que no es tu pareja, trata de poner en claro tu situación sentimental y trata de no engañar a nadie.

Tendrás un examen muy difícil así que trata de ponerte a estudiar más recuerda que estás en tu etapa de tener más conocimientos universitarios. Tu mejor día va a ser el día 11 de julio en ese día tendrás la suerte en juegos de azar con los números 16 y 40, tú color el amarrillo y azul. Tu mejor compatibilidad de tu signo son Aries y Cáncer que estos signos te van a llevar a la felicidad en cuestiones de amor. Cuida tu salud en cuestiones de exceso de grasa en el organismo así trata de seguir con tu dieta y ejercicio. Te invitan a estudiar turismo o administración. Te invitan a trabajar en una escuela o dependencia pública.

Capricornio

Semana de estar con toda la buena suerte de tu lado, es decir, que tu signo atraviesa por una etapa de prosperidad por eso te recomiendo que si tiene la oportunidad de poner un negocio propio y buscar la forma de ganar más dinero. Recuerda que son el signo que atrae más la riqueza así que trata de aprovechar el tiempo. El día jueves va a ser de tener juntas en tu trabajo para cambios muy positivos para tu desempeño, pero solo trata de no platicarlo para que no provoques la envidia de los demás y así no tener obstáculos en tu futuro. Te llega un golpe de suerte con los números 12 y 30 tu color el oro y rojo y trata de usar ese el color que te va atraer más abundancia.

Un amor del signo de Cáncer o Aries volverá más fuerte a tu vida, ya trata de estar en paz en tu vida amorosa y no estar pensando siempre que tu pareja te es infiel que es tu pensamiento no la realidad así disfruta del amor. Cuidado en las calles sobre todo con las caídas o trata de si vas hacer ejercicio no lastimarte.

Te invitan a una fiesta en estos días que te vas a divertir mucho. Te regalan un perfume un amor nuevo. Te piden prestado y va ser un familiar recuerda que siempre vas a ser la salvación de tu familia. Te vas unos días de viaje con tu pareja recuerda que los mejores momentos de tu vida es en compañía de tu familia. No dejes que la flojera que te gane tu sigue con tus planes de estudios y maestría que vale más el que sabe más. Consíguete una mascota para que te haga compañía. Sacas tu pasaporte o visa americana, pagas el seguro de tu coche y tus gastos médicos.

Acuario

En esta semana te vienen muchas posibilidades de tener éxito y atravesar por una buena racha en lo económico, pero no debes de dejar todo al azar ni caer en tentaciones que te desvíen de tus objetivos y se abren grandes posibilidades de futuro si inviertas en un negocio propio o empezar a buscar ese trabajo que tanto deseas. Tu signo va a estar atravesando por unos días de suerte laboral así que no lo desaproveches.

Martes día de estar con mucha prisa por terminar todo lo que tenías en planes de tu trabajo que debes de ser más ordenado en tu tiempo y terminar todo lo que tengas pendiente. Te busca un amor del pasado para volver trata de analizarlo bien y si no te conviene no andes con alguien solo para no sentirte solo así trata de seguir buscando pareja más compatible.

Cuídate de problemas de riñón o intestino sigue una dieta más saludable y no dejes el ejercicio. Te invitan a una fiesta en estos días que te vas a divertir mucho. Mandas a arreglar tu carro de una llanta. Ya no pelees con tu familia recuerda que ellos quieren lo mejor para tu vida y trata de siempre escuchar un buen consejo. Tendrás un golpe de suerte con los números 18 y 23 tu color el rojo y verde. Haces pagos de un curso o diplomado, te invitan a una boda de un amigo.

Piscis

Semana de estar en dudas de seguir en tu trabajo o no. Recuerda que siempre tu signo como son dos pescados y tiene pensamientos muy cambiantes, así que trata de analizar tu mejor opción y no dejarte llevar por las emociones y trata de analizar qué es lo mejor para tu futuro y no dejar de perseguirlo. Ten cuidado con problemas de nervios y estrés no dudes de tomar unos días de vacaciones para que te tranquilices.

Miércoles día de tener una junta laboral para reacomodo de personal y te pagan un bono económico. Te invitan a una fiesta en estos días y celebras el cumpleaños de un familiar. Ten cuidado con problemas con tu expareja, trata de quedar en paz y no buscar una reconciliación porque después te vas a decepcionar; es mejor seguir avanzando en tu vida amorosa. Arreglas tu casa y le compras muebles para sentirme más cómodo en tu hogar. Decides hacerte una cirugía estética y ponerte a dieta recuerda que la mejor inversión es en uno mismo así hazla.

Trata de no platicar tanto tu vida privada, recuerda que no todos te quieren ver feliz y tu signo es el más perseguido por las envidias así trata de ser más discreto. Tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 28 y trata de usar más el color amarrillo y verde para atraer la abundancia.

