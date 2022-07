La carta de tarot para la semana del 11 al 17 de julio 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2022. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. El Juicio

1. El Juicio: Comenzarás la semana pensando en tu próximo paso ¿a dónde voy? ¿cómo voy? ¿con quién voy? Pero no tardarás mucho en darle respuesta a estas preguntas, te darás cuenta rápidamente de qué es lo que tienes que hacer esta semana para llegar a tu meta. Te convencerás de tus decisiones y les darás marcha y movimiento lo más rápido posible. En el trabajo te sentirás libre de hacer nuevas cosas y de utilizar nuevas formas, a pesar de las críticas y de la poca fe que te tengan, tú ve segura, seguro, de lo que haces y todo te dará un resultado positivo, los frutos están por madurar. Llegó el momento de abrazar cosas nuevas, de renovar tus pensamientos y fluir con lo que la vida te vaya enseñando. En el amor, no te hagas juicios antes de tener una plática profunda y muy seria con tu pareja porque si no lo haces así, puedes causar una ruptura difícil de remediar. En la economía necesitas ser más compartido, recuerda que el dinero va y viene y cuando no estes en este plano, no te llevarás nada, así que comparte sé feliz y has felices a los que te rodean. No descuides la salud, tienes pendiente una revisión médica y está semana es ideal para salir de dudas y ponerle remedio a cualquier malestar.

2. Nueve de Bastos

2. Nueve de Bastos: Deja de luchar, no te resistas al cambio, lo único que provocas en ti es un agotamiento profundo por la terquedad y la necedad de no fluir, de no entender que ya no debes luchar, es más, no quieres seguir luchando, pero te gana el orgullo. Es momento de prepararte para otra cosa, de buscar nuevos horizontes, de emprender un camino diferente. Eres un ser difícil de derrotar, pero eso no quiere decir que tu cuerpo físico y energético no merezcan ya, un descanso. Es momento de hacer una lista de prioridades, y en esa lista poner salud, trabajo, amor, familia, amigos etc. y saber hacia dónde tienes que enfocar tu energía, y no seguir mal gastándola en malas decisiones, en malas batallas. En el trabajo puedes tener alguna derrota, pero esto no implica que no puedas seguir adelante, solo tienes que darte un descanso y no seguir saturando tu mente. En el amor tienes que encontrar el punto exacto para el reencuentro, has descuidado mucho tu relación por estar inmerso, inmersa, en tus propias y egoístas batallas. Tu salud puede estar pasando por momentos de estrés, y si no atiendes esto, puede generarte un cansancio crónico.

3. La Emperatriz

3. La Emperatriz: Lucirás radiante esta semana, a donde vayas y en donde te pares puedes ser el centro de atención, lo que digas será tomado muy en cuenta y tus formas y maneras serán admiradas. La seguridad con la que te expreses te abrirá posibilidades en el trabajo, en el amor y en los estudios, no habrá obstáculos que no puedas librar esta semana gracias a tu poderío. En lo laboral, tendrás un crecimiento inesperado, puedes tener un cambio de puesto, una promoción o un aumento de sueldo, y todo esto, gracias a tu poder creativo. En el amor, si estas buscando ser mamá, papá, esta semana puedes tener esa gran fortuna y tener grandes noticias. La relación en la que estes ahora, es una relación duradera y estable, sigue como vas y no la descuides. En la salud estarás lleno, llena, de vida, la vitalidad regresa a ti, te deja de preocupar una enfermedad del pasado y ahora solo te ocuparas de fortalecerte y no volver a recaer.