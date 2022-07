Florece por primera vez una “flor cadáver” en el Zoológico de San Antonio; desprende un olor similar a un cuerpo en descomposición  

TEXAS – La “flor cadáver” es una planta que se ganó ese nombre debido al mal olor que desprende al florecer. No es muy común verlas florecer, pero el acontecimiento raro se puede apreciar en el Zoológico de San Antonio.

Es la primera floración de una ‘flor cadáver’ en las instalaciones del zoológico texano.

La planta desprende un mal al florecer, un aroma similar al de un cuerpo en descomposición o huevos podridos. La habilidad de este ejemplar de generar su propio calor permite que su fragancia alcance distancias mayores.

Nativa de las selvas de Sumatra, en Indonesia, la ‘flor cadáver’ es una especie en peligro de extensión, puede crecer hasta ocho pies de altura y tardarse hasta 10 años en abrir por primera vez.

La flor comenzó a florecer a finales de la semana pasada, aunque tomaría unos 10 días en abrir por completo y luego se mantendría abierta entre uno y cuatro días. Esta sería la primera vez que una ‘flor cadáver’ abre en San Antonio. We’re naming our corpse flower and we want your input! Suggest your name idea in the comments and we’ll pick a name and announce it on Wednesday! pic.twitter.com/yULCgoxuJX— San Antonio Zoological Society 🦏 (@SanAntonioZoo) July 11, 2022

El olor de la flor, producido por más de 30 químicos, atrae escarabajos y moscas carroñeros que ayudan a su polinización. Se estima que existen menos de 1,000 plantas de este tipo en el mundo.

La ‘flor cadáver’ llegó a San Antonio a principios de este 2022 como un regalo de The Huntington, en California.