Uvalde marchó por justicia y exigió respuestas; el sheriff finalmente programado para testificar  

TEXAS – La inconformidad, frustración y tristeza se pudieron palpar este domingo en Uvalde durante una marcha en la que participaron cientos de personas que pedían justicia tras el tiroteo en la escuela Robb donde fueron asesinados 19 estudiantes y dos maestras.

Un día después de la manifestación mencionada, el comité estatal a cargo de investigar la masacre convocó a otra audiencia en el Capitolio de Texas para escuchar más testimonios sobre lo que ocurrió el día del tiroteo masivo.

El sheriff Rubén Nolasco, de Uvalde, estaba en la lista de testigos supuestos a declarar este lunes, así como el jefe del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), Steve McCraw.

La audiencia se realiza a puerta cerrada.

El comité fue creado por el gobernador Greg Abbott, quien también solicitó al vicegobernador Dan Patrick establecer otro comité legislativo especial para encontrar soluciones y proteger a todos los texanos tras la masacre escolar ocurrida este 24 de mayo.

So powerful today- Uvalde march organized by the families. pic.twitter.com/Lyla1e4TuG — Cynthia Cano- Beto for Texas (@ccano1971) July 11, 2022

El comité investigativo tiene la tarea de recopilar y analizar evidencias de las fuerzas del orden, hacer hallazgos comprensivos y reportar sus conclusiones tan pronto sea posible para ayudar a informar sobre el trabajo de la Cámara de Representantes de Texas.

Dustin Burrows, representante republicano (DH-83) que lidera el comité, solicitó a DPS que se difunda un video de 77 minutos que muestra la actividad policiaca en el pasillo de la escuela donde estaba atrincherado el atacante en un salón de clases. Esto, según él, para brindar transparencia sobre lo que ocurrió aquel trágico día.

DPS respondió este viernes diciendo que la fiscal Christina Mitchell-Busbee, del condado Uvalde, rechazó la petición y dio instrucciones de que el video no fuera revelado. HAPPENING NOW — Hundreds of people are marching in Uvalde, TX are marching in 106 degree heat to demand answers. Chants of “save our kids” and signs calling for Chief Arredondo to be fired are filling the streets. Families of the victims are joined by people from all over Texas. pic.twitter.com/m1Cx4DYHB8— Armando Tonatiuh Torres-García (@GarciaReports) July 10, 2022

Sin embargo, al inicio de la audiencia de este lunes se dijo que DPS había aceptado hacer público el video y que, posiblemente, éste sería dado a conocer en las próximas horas o días.

Un reporte preliminar de la Universidad Estatal de Texas planteó tres errores “significativos” que pudieron haber prevenido la masacre escolar.