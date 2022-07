Andrea Legarreta recuerda el día que rechazó a Luis Miguel: “Me arrepentí con los años”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Andrea Legarreta inició su carrera a muy temprana edad en comerciales de televisión, con los años logró destacar como actriz y cantante, pero ha sido gracias a la aceptación de su público que actualmente es considerada una de las conductoras favoritas de la televisión en México dentro del programa ‘Hoy’, éxito que inclusive ha llevado a las redes sociales en donde la siguen millones de fanáticos.

Y aunque actualmente se encuentra disfrutando de un sólido matrimonio con el cantante Erik Rubín, la presentadora mexicana reveló que llegó a rechazar a figuras importantes dentro del mundo del espectáculo, tal es el caso de Luis Miguel, quien al parecer estuvo interesado en ella.

“A mí Luis Miguel me fascinaba, yo desde niña babeaba por Luis Miguel, de pronto coincidíamos en ciertos eventos y yo babeaba”, dijo Legarreta.

Según lo reveló durante una entrevista para el programa ‘La Saga’ con Adela Micha y Maca Carriedo, en una ocasión coincidió con “El Sol de México” en un restaurante de Acapulco, en donde se acercó muy respetuoso a su mesa para invitarla a una fiesta que haría en su casa.

“Estuvimos en un restaurante pozolero en Acapulco, coincidimos, yo llegué con mi familia y él iba con sus guaruras. Llegó muy lindo y dijo que iba a haber una cena en su casa queremos ver si usted quiere asistir y ¿Qué crees?“, contó.

Sin embargo, Legarreta rechazó la invitación de Luis Miguel porque en ese momento ella tenía novio, aunque resultó una decisión de la que más delante se arrepintió.

“Sí me arrepentí, me arrepentí con los años porque yo tenía novio. Eduardo, duré con él como siete años y cacho, una vida y entonces yo lo quería mucho y dije: ‘¿Por qué voy a ir a cenar si tengo novio?, no, muchas gracias, no puedo’. Y con los años este novio me puso los cuernos“, explicó.

Durante una entrevista realizada este 12 de julio, en pleno día de su cumpleaños número 51, la conductora recordó la anécdota.

“No, hasta pena me da estar hablando de esto. Él iba a tener una cena en su casa, seguramente ni lo ha de recordar, no era algo conmigo específicamente, lo que pasa es que a veces se mueven las cosas. Iba a tener una cena con unos amigos y yo recibí su invitación”, dijo ante la cámara del periodista Eden Dorantes, en donde finalizó asegurando que se negó a asistir, pero no fue por una situación es especial.

“No fui, pero no fue porque fuera a pasar algo ni nada”, puntualizó.

