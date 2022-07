Horóscopo de hoy de Nana Calistar 12 de julio de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

LEO

Hay una amistad que siente interés sentimental por ti, pero tiene miedo de acercarse y ser rechazado o rechazada porque eres bien jijo de la fregada. Cuídate de caídas y golpes porque van a estar a la orden del día. Ten mucho cuidado con enemigos del pasado los cuales comenzarán a darte lata y ocasionarte ciertos problemas hoy en día. Si tienes pareja ten cuidado, hay alguien que le ha estado coqueteando o hablando bonito al oído, ten cuidado porque te vas a meter en pedos. Es probable que recibas una noticia muy especial de cierta persona que te va a alegrar mucho, será un familiar. Vienen momentos muy buenos en el área económica, pero debes de ponerte bien perra porque los gastos vas a estar fuertes y podría haber ciertas perdidas. Cuidado con amistades falsas que te van a estar rondando y tratando de sacar algo de provecho de ti. Números de la suerte 2, 4 y 8. Arreglarás documentos en estos días, si tienes pareja pon mucha atención pues se ha sentido un poco desplazado por ti y tu forma de actuar, sino te interesa o importa hazlo saber y si es lo contrario acércate más y muéstrale lo que significa para ti porque poco a poco va perdiendo en interés. Es probable que te entren las tristezas al recordar a personas que se han ido, aprende de lo que viviste con ellas y lo que te dejaron, solo así le encontrarás sentido a la vida.

VIRGO

Cuida tus espaldas pues te rodean personas a quienes consideras amigos o amigas y se la han pasado despotricando en tu contra con otras personas. El amor llegará cuando tenga que llegar, así como las oportunidades, mírate en un espejo y si no te gusta lo que ves trabaja en eso para mejorarlo. Esta segunda semana de julio se ve perfecta para comenzar a lograr tus sueños y metas, para enfocarte en lo que realmente te deja algo bueno y deshacerte de cuestiones negativas. En estos días tendrás tu sexto sentido muy desarrollado y detectarás quien te miente y quien te quiere ver la cara, aprovecha eso para deshacerte de esas personas que solo te buscan por interés o para hacerte algún daño. Oportunidades de crecimiento profesional, borrachera en puerta y chisme de amistades se aproxima o se hará presente en estos días, no tomes en cuenta esos comentarios sin sentido solo manda todo a la mi3rda. Cuidado con pensar en cuestiones negativas pues estos días estarás atrayendo todo eso. Probabilidades de empezar a planear negocio en el cual te va a ir bien shingón. Ten presente que la vida está llena de cambios tanto buenos como malos, pero cuando aprendes a disfrutar tus aciertos y tus fallas es cuando le encuentras sentido a la vida y conocer la verdadera felicidad, aprende a disfrutarla porque pudiera ser momentánea.

LIBRA

Ya no trates de cambiar tu esencia por quien no va a mover un dedo por ti, recuerda que quien quiera modificar lo que eres no te merece y deberás de mandarlo a shingar a su madre. El amor siempre estará en ti tengas o no con quien compartirlo, así que por esas cuestiones no te andes preocupando. Es momento de visualizar tus sueños y tus metas, de ir por algo que te llene el alma y el corazón y decirle adiós a lo que no tiene solución y solo te causa estrés y dolores de cabeza. No tengas miedo en enfrentar tu pasado, hazlo y despídete de el que no tendrá nada nuevo que ofrecerte, más que la misma mi3rda de siempre. Tu bipolaridad estará a flor de piel y que se cuide quien se ponga en frente porque despotricarás de todo mundo. La vida te llevará hacia el lugar y la persona correcta sin necesidad de tener que estar buscando y equivocándote. Vienen momentos muy buenos en familia que deberás de aprovechar al máximo, no te limites en sueños, metas y tus necesidades, aprende a disfrutar cada paso que das que la vida te compensará en caso de que te deba algo. Ya no busques en otro lado lo que tienes a tu alrededor, date la oportunidad de conocer a quien te rodea pues no te has dado cuenta de que ahí está lo que has buscado desde hace mucho tiempo en personas equivocadas.

ESCORPION

Momento de incertidumbre al no tener noticias de persona cercana. No te lamentes más por lo que no pudo ser o suceder, aprende a vivir y disfrutar el momento como es y cómo se debe. Ten mucho cuidado con familiares metiches que podrían meterse en tu vida o en la de tu familia y ocasionarte problemas. Regresarás en perrizima al ejercicio y dieta y te decepcionarás mucho de una persona al ver que lo que se decía de él ella resultó verdad. Cuídate de tus pies y de dolores estomacales porque van a estar a la orden del día. No gastes dinero que no tienes y trata de ahorrar más o de invertir para tu familia y futuro pues vendrán días de crisis. Te vienen cambios en tu estado de ánimo, podrías meterte en problemas por andar hablando de más sobre cierta amistad, sino estas seguro o segura de la información quédate callado o callada y no digas nada. Cambia tu manera de ver la vida y sé más positivo o positiva. Ten cuidado con traiciones pues estarán a la orden del día. Tu familia necesitará más que nunca de ti en estos días y aunque no te lo haga saber directamente deberás de estar ahí con ellos apoyándolos y disfrutándolos. No te dejes mal influenciar por personas que te rodean pues podrían hacerte cambiar la manera de pensar sobre cierta persona que te interesa mucho; aprende a no ser caso a chismes de lavadero y menos sino lo han visto tus ojos.

PISCIS

Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día y podrías terminar con una fractura. Si tienes pareja se mostrará algo distante, pregúntale y arregla las cosas. Dolores musculares e infecciones en estos días que podrían hacerte terminar en el hospital. El día que aprendas a deslindarte de lo que no es tu problema ese día comenzarás a ver la luz y la esperanza en tus cosas. Te llegará una noticia de tierras lejanas y un comentario de persona importante que te hará bien feliz. No te dejes caer ni vencer por nadie, tú tienes el poder de levantarte y hacer lo que se te dé la shingada gana para salir a flote deja de dar explicaciones y de rendir cuentas a quien no te las pide y no merece que le presentes atención. Días de muchos cambios en los cuales reflexionarás sobre si has logrado o no tu meta y tus objetivos en esta vida. Tienes muchas posibilidades de concretar algo pleno y feliz, pero lo has descuidado mucho por atender cosas que no te dejan nada y que solo traen contigo dolores de cabeza. No te dejes llevar por la ira y trata de arreglar cualquier pedo que haya con tu pareja en caso de tener. Andarás hasta la madre en cuestión laboral, estos días te van a caer de perlas, pero deberás de ser muy perra e inteligente para salir a flote, si donde estas no te llenan o hace sentir como esperas mándalo a la mi3rda.

ACUARIO

Date la oportunidad de conocer a más personas y disfrutar la vida, no vivas tan aprisa; si te llevas las cosas con calma veras la luz y la salida más pronto de lo que te imaginas. Hay una persona de tu pasado que aparecerá en tu vida y con ella ciertos problemas van a salir a la luz de los cuales será complicado salir liberado. Te vienen buenas oportunidades en los negocios y una verdad que saldrá a la luz sobre un miembro de tu familia que te va a cambiar mucho la manera de vivir y de pensar, que no te afecten esas cuestiones, no eres nadie para juzgar a los demás. Chismes en puerta, que se te resbalen y te valgan madr3, no debe de afectarte los comentarios de personas que no son nada en tu vida y no te dan pa el gasto solo critican. Vienen amores de una noche y posibilidades de cambios económicos que te podrían beneficiar mucho siempre y cuando seas lo suficiente inteligente. Te vienen cambios en el amor y posibilidad de sentir atracción por persona que vive lejos de tu tierra, ten mucho cuidado con eso porque podrías terminar lastimado o lastimada. Te enteras de habladurías por parte de una amistad de piel blanca o amigo de trabajo. Oportunidad de un viaje y cambio de domicilio que se comenzará a planear en próximas fechas. Ten paciencia y no espere que los cambios en tu vida se vean a la brevedad cuando te la has pasado estancado por mucho tiempo, cambia tu forma de ser y de pensar para obtener mejores resultados.

CAPRICORNIO

Cuídate de pérdidas de objetos que estarán muy presentes y sobre todo dentro de tu casa. Amistad te busca para pedirte consejo y ayuda. No te permitas caer en situaciones p3ndejas por quien no lo merece ni vale la pena, cuidado con un amor del pasado que retorna y podría meterte en problemas demasiado graves. Ya déjate de flojeras y ponte las pilas, no te detengas por nadie que no vale la pena hacerlo, quien te quiera te ayudará a luchar por tus sueños quien no solo te dará excusas para no seguir tu camino. Es posible que sientas necesidad de buscar a una amistad para contarle tus problemas, necesitas desahogarte porque traes muchas cuestiones de tu pasado que no te han dejado seguir y te joden mucho la existencia, un buen consejo no te vendría nada mal. Enfermedad en la familia, no te preocupes todo saldrá de lo mejor. Es importante que ya te pongas las pilas y lo que es del pasado déjalo al pasado para que se haga cargo de eso, te atontas mucho y te encanta seguir viviendo y conviviendo con la mi3rda por eso no logras avanzar, no es momento ya de seguir flagelándote y haciéndote daño de esa manera, la vida está llena de oportunidades que debes saber aprovechar, pero sobre todo vivir.

SAGITARIO

No te confundas en tus sentimientos, deja en claro qué es lo que quieres y buscas en esa persona que tanto te atrae y te mueve el tapete, algunas veces das todo esperando recibir lo mismo y te fallan. La vida te pondrá en una situación bien difícil que hará que valores lo que de verdad importa. Semana de cambios, de darle con todo a la dieta para que comiences a ver mejorías. No te dejes llevar por chismes de personas que buscarán dañarte de mil maneras. No permitas que nadie te baje del nivel que tienes o podrías lamentarlo. Te vienen posibilidades de viaje o de iniciar un negocio de ventas de alimentos. Si tienes pareja los celos estarán a la orden del día y podrías armar un pancho sin sentido. Ten mucho cuidado con tratar de aparentar algo que no eres, podrías decepcionar a muchas personas que son importantes para ti; se cómo tu eres y que te valga madr3 las criticas o comentarios negativos. Tu carácter te va a ayudar en una situación que está por suceder, pon un alto las personas que se quieran meter en tu vida sin razón o motivo alguno. Si tienes miedo de caer y cometer los mismos errores jamás lograrás avanzar, de las equivocaciones y de los errores se aprende mucho, pero hay que aplicarte y aplicarlo.

ARIES

Semana de cambios, deberás de ser más cuidadoso o cuidadosa con los dineros que te lleguen en estos días para que no gastes en cuestiones que no estas necesitando. Ten cuidado con amistad de piel blanca pues podría llenarte el buche de piedras con información que no es cierta. No descuides dieta ni ejercicio pues estás en una etapa muy culera en la que estas subiendo mucho de peso y solo una buena dieta y ejercicio podría hacerte llegar a tu peso ideal. Vienen cambios en tu trabajo, nuevos puestos, oportunidades de crecimiento e incluso oportunidad de viajar al extranjero. Cuidado con accidentes que estarán a la orden del día. Noticia inesperada saldrá a la luz y podría causarte cierto conflicto. Deja de pensar en quien se fue y no quiso regresar, es momento de mandarlo a la mi3rda en moto, la vida te llenará de oportunidades nuevas en el amor para que las aproveches. Si tienes pareja andará muy cariños o cariñosa, probablemente quiera o necesite pedirte algo que pronto sabrás y quizás no se lo puedas dar o brindar. Deja que el mundo ruede y que los comentarios positivos o negativos hacia tu persona sigan su curso, no cometas los mismos errores que cometiste ya en tu pasado, tienes el poder para remediar cualquier error que hayas cometido, pero no está permitido seguir viviendo en lo mismo. Vienen oportunidades de un viaje y te llegará familia del extranjero con la cual te divertirás y la pasarás a toda madre.

TAURO

Negocio importante surgirá de repente y te dejará buenas ganancias, deberás de aprovecharlo a la brevedad posible. La posibilidad de iniciar una relación está muy fuerte en estos días, sin embargo, podrías equivocarte si eliges de manera rápida, espera el momento adecuado para dar ese paso, no andes con alguien solo por andar, date tu lugar. Es importante que medites bien sobre tus sueños, has estado metido en problemas grandes con tu yo interno y eso te ha detenido mucho en tu camino, deja que la vida te sorprenda, tu principal problema es pensar y creer que tu suerte será igual que la de los demás. Te viene un dinerito extra con el cual podrías irte de viaje o comprar algo que necesitas. Vienen muchas oportunidades tanto en el amor como en los negocios, podrías recibir críticas de una persona muy importante para ti, que no te afecte y que se te resbalen comentarios p3ndejos. Muchos caminos se comenzarán a abrir y con ellos muchos cambios en tu forma de ser y actuar, sino habías madurado lo harás rápidamente. Persona de piel blanca podría estar pensando demasiado en ti. Ten mucho cuidado con amores de una noche que solo te lastimarán. No te culpes de errores que no son tuyos ni te dejes manipular por nadie, tú tienes el control de tu vida y solo tú decides hasta dónde quieres llegar, cómo y con quien.

GÉMINIS

No te recrimines por lo que no pudo ser, dale vuelta a la página y deja que lo que no sirve se lo lleve la shingada, es momento de enfocarte en lo que en realidad tiene un valor. Es probable que en lo que resta del mes sientas ciertos traumas con tu pasado o te agobien tristezas al no ver claras muchas cosas que has estado esperando desde hace algún tiempo, recuerda que las cosas no vienen solas, tienes que luchar por lo que quieres y deseas, que nadie te detenga en eso y quien lo haga no merece compartir tus triunfos y tus éxitos así que deberás de mandarlo a la shingada. Te viene la oportunidad de planear un viaje muy perro con una persona que es muy importante para ti, no te quedes con ganas de realizarlo y planéalo desde ahorita pues te va a ir de maravilla. Se te presentará una oportunidad para entrar en una relación prohibida, ya has pasado por esas situaciones antes, no caigas en esas fregaderas o de lo contrario quien saldrá lastimado o lastimada serás tú, date a respetar y no aflojes el cuarpazo criminal tan rápido o se perderá el encanto y después ni adiós te dirán. En tu trabajo se ven envidias debido a nuevos ofrecimientos. Te vas a enterar de ciertos chismes que andan rondando en tu familia la mayoría no serán ciertos. Cuidado con accidentes que van a estar muy presentes y a la orden del día sobre todo fuera de casa.

CÁNCER

Posibilidad de aflojar el cuerpo criminal con una amistad. Ya no descuides tu monumento, bájale a la comida, ves la tempestad y no te hincas, debes de ponerle ganas a tu cuerpo para estar y verte bien. Momento de decirle adios al pasado y centrarte en tu presente que realmente constituye lo más importante que ahora posees. Te llegará una persona a tu vida, inclusive podría ser un poco menor, te hará entrar en calor y tendrás muy buenos momentos sexuales, es probable que sientas necesidad de buscar a quien ya se fue pues te encanta la mi3rda y vivir en el engaño y la mentira. Vienen días en los cuales estarás muy pensativo o pensativa meditando el valor de la vida y sobre lo que has hecho y lo que no has podido lograr. Cuidado con noticias falsas que vendrán por parte de familiares. No recurras a venganzas absurdas y deja todo en manos de Dios que él se encargará de poner todo en su sitio. Cambios en tu físico están por aparecer, podrías hacerte una cirugía en próximos días y será de carácter estetico. Ten mucho cuidado con envidias al salir de casa pues estarán a la orden del día sobre todo con vecinos o vecinas. Amores imponentes y si estas en una relación todo comenzará a cuajar y tomar forma. Viaje inesperado y posibilidad de iniciar un proyecto con amistad o pareja. No tengas miedo de expresar lo que sientes, a quien no le guste es su problema no el tuyo. Aprende a ver más por ti antes de querer resolverle la vida al mundo y a quienes te rodean. Cuidado con un ex amor que comenzará a darte shingos de lata y problemas.