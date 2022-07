Evita los ojos hinchados con estos consejos de expertos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La mayoría de nosotros ha tenido la experiencia de despertarse con los ojos hinchados o con ojeras por la mañana. Por lo general, podemos culpar a una noche de fiesta, o a una mala noche de sueño. Pero, a veces la causa no es del todo clara. Por ejemplo, tardé años en darme cuenta de que cada vez que me daba el gusto de comer una porción de pizza con anchoas, me preparaba para amanecer al día siguiente con hinchazón debajo de los ojos, como un pago por su alto contenido en sodio.

Para evitar pasar más mañanas lamentando cómo se veía mi cara en el espejo, hablé con algunos expertos sobre las causas de la inflamación en el área de los ojos, y cómo prevenirla. Resulta que unos sencillos cambios en el estilo de vida pueden reducir la hinchazón matutina.

¿Qué causa las bolsas debajo de los ojos?

“La hinchazón debajo de los ojos (también conocida como “bolsas” debajo de los ojos) suele ser causada por una acumulación de líquido (edema) debajo de la piel que se precipita por el envejecimiento”, dice Jennifer David, MD, miembro de Skin of Color Society, dermatóloga certificada y fundadora de Skin & Scripts Virtual Dermatology en Bensalem, Pa. “A medida que envejecemos, perdemos colágeno y elastina en todo el cuerpo, lo que conlleva un adelgazamiento de la piel y la pérdida de su tono/elasticidad”.

Añade que, a veces, la causa de la hinchazón de las ojeras no es el líquido, sino por factores hereditarios. Algunas personas son propensas a tener un aspecto hinchado de los ojos debido a la protrusión de grasa de la cuenca del ojo.

“Este tipo de hinchazón no se alivia con remedios tradicionales”, dice David. La hinchazón de los ojos debida a un edema tiene altibajos, normalmente aparece más pronunciada por la mañana, y se disipa a lo largo del día. Si la inflamación de los ojos sigue siendo constante, un médico podría ayudarte a determinar si eres candidato a una intervención quirúrgica, como la cirugía ocular llamada blefaroplastia.

Los ojos hinchados pueden ser síntoma de un problema de salud subyacente

Hay una diferencia entre la hinchazón de los ojos y la inflamación de los ojos debido a una infección o una afección médica, dice David. Si la inflamación de los ojos va acompañada de sensibilidad o enrojecimiento, lo que podría indicar una reacción alérgica o una infección, como la conjuntivitis o un orzuelo (perrilla, en México), debes ser evaluado por un médico, dice David.

También señala que las afecciones médicas como la enfermedad de Graves, una afección causada por hiperactividad de la tiroides, puede causar “ojos saltones” que se debe a que las almohadillas de grasa de la zona orbital son empujadas hacia adelante.

“Si un paciente nota que sus ojos son más saltones en las fotos, es imprescindible que su médico de atención primaria le revise los niveles relacionados con la tiroides”, advierte David.

Por su parte, la medicina tradicional suele asociar la zona de los ojos con los riñones.

“En la medicina china y el ayurveda, la hinchazón debajo de los ojos se asocia a la debilidad o a algún tipo de obstrucción en los riñones, debido a la genética, a la ingesta de demasiados alimentos inadecuados o a la diabetes/enfermedad renal crónica”, dice Rachael Pontillo, presidente de Nutritional Aesthetics Alliance y directora general de Create Your Skincare, que se especializa en enseñar a las personas a crear sus propios productos naturales para el cuidado de la piel. “En la medicina funcional o en la medicina naturista, buscarían la causa raíz en términos de deficiencia de nutrientes como la vitamina B12 o K, así como la ingesta de los tipos equivocados de grasas, exceso de sodio, entre otros”.

Pero, si eres como yo, y eres propenso a la hinchazón después de una rebanada de pizza de anchoas o de una noche de fiesta, hay algunos cambios en el estilo de vida que puedes hacer para prevenir y remediar la hinchazón debajo de los ojos.

Factores que pueden contribuir a la hinchazón debajo de los ojos.

Comer alimentos salados: “Los alimentos con alto contenido en sodio, como las carnes y verduras enlatadas, el queso y los alimentos procesados, pueden hacer que se acumule un exceso de líquido en el cuerpo, especialmente en zonas como los párpados”, dice David.

Al despertarnos: “Parpadear es como un ejercicio para los músculos del ojo que ayuda a mantener la sangre, los fluidos linfáticos y las lágrimas en movimiento para evitar la acumulación de líquidos”, comparte David. “Cuando dormimos, estamos acostados en posición horizontal y no parpadeamos, por lo que los fluidos se acumulan”.

Falta de sueño: en el otro lado del espectro, no dormir lo suficiente también puede causar hinchazón debajo de los ojos, dice David. La fatiga puede hacer que los vasos sanguíneos se dilaten, lo que conduce a la acumulación de líquidos.

Alergias: las alergias se producen cuando el cuerpo responde a una sustancia extraña, y libera histamina como mecanismo de defensa. La liberación de histamina desencadenará la vasodilatación y la picazón, el lagrimeo y/o la hinchazón de los ojos, según David.

Consumo de alcohol: el consumo de alcohol hace que los vasos sanguíneos de la cara se dilaten y que aumente la hinchazón debajo de los ojos. David advierte que el consumo de alcohol también provocará la deshidratación de la piel y provocará la pérdida de turgencia o firmeza de la piel, especialmente en la piel más fina debajo de los ojos.

La genética: algunas personas, basándose en su anatomía facial, serán propensas a un aspecto hinchado de los ojos debido a una protrusión de grasa de la cuenca del ojo. En este caso, David advierte que la prevención y los remedios enumerados a continuación no serán eficaces.

Consejos de Pontillo para prevenir las bolsas debajo de los ojos

Reduce el consumo de sal. La sal de mesa y los alimentos salados pueden hacer que retengas agua, lo que puede exacerbar la hinchazón de los ojos. Pontillo sugiere cambiar a sales más sabrosas y ricas en minerales, como la sal rosa del Himalaya o la sal marina celta, que pueden ayudar a que consumas menos sodio.

Mantente hidratado bebiendo agua durante todo el día. Si alguien está crónicamente deshidratado, el cuerpo tiende a retener el agua que puede acumularse en la zona debajo de los ojos. Beber más agua puede ayudar a limpiar el sistema.

Limita los líquidos antes de acostarte. Demasiada agua antes de acostarte puede interferir con la calidad del sueño, y los ojos cansados tienden a retener agua. Intenta dejar de beber líquidos 3 horas antes de acostarte.

Duerme con la cabeza elevada sobre una almohada. Esto puede ayudar a acelerar el drenaje para algunas personas. Sin embargo, Pontillo advierte a las personas que se aseguren de no hacer que el ángulo de elevación sea demasiado agudo, lo que podría causar torceduras o subluxaciones en el cuello, lo que interferiría con el drenaje.

No fumes. Fumar agota la piel de oxígeno y nutrientes, causando estancamiento e inflamación, lo cual contribuye a la hinchazón de los ojos.

Limita el consumo de alcohol. El alcohol es deshidratante y favorece la inflamación. También introduce en el organismo toxinas, calorías vacías y azúcar, que el cuerpo tiende a almacenar en las células grasas. Si las bolsas debajo de los ojos se deben a la deshidratación o a los depósitos de grasa, el consumo de alcohol empeorará ambas cosas.

Duerme lo suficiente. Conseguir un sueño lúcido y de calidad es clave para que todas las funciones del cuerpo se desarrollen correctamente, dice Pontillo.

Cambia la funda de la almohada y las toallas con frecuencia. Hazlo al menos cada dos días, aconseja Pontillo. Estos pueden contener partículas como ácaros del polvo, esporas de moho y bacterias que pueden inflamar o irritar aún más la zona de los ojos.

Cambia los productos viejos y limpia tus pinceles de maquillaje. Es muy fácil que los productos como los lápices de ojos, las sombras líquidas o en crema y la máscara de pestañas se contaminen, y deben sustituirse cada 3 a 6 meses.

Evita los oclusivos pesados en el área de los ojos. Los oclusivos atrapan la humedad, así que omite los productos con ceras, vaselina, aceite mineral o grasas saturadas.

Evita otros irritantes como las fragancias sintéticas, los aceites esenciales y los ingredientes activos concentrados alrededor de los ojos.

Pero a veces, a pesar de todas las medidas preventivas (o tal vez solo porque no puedo resistirme a una porción de pizza con anchoas), sigo despertando con hinchazón alrededor de los ojos. En ese caso, pedí a nuestros expertos sus mejores consejos sobre cómo reducir la hinchazón rápidamente.

