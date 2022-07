Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 18 al 24 de julio 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al Tigre por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 18 al 24 de julio del 2022.

El zodiaco oriental se compone por 12 años, cada uno gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Encuentros con grandes oportunidades de crecimiento laboral, te has estado preparando para esta oportunidad desde hace mucho tiempo, así que no temas decir sí, un chance de esta magnitud no se te volverá a presentar en mucho tiempo, así que adelante, que atrás ni para agarrar vuelo. Esta semana estarás muy inquieto, inquieta, tu energía te sobrepasa así que encuentra bien qué hacer con ella, encamínala a nuevas experiencias que puedan alimentar a tu cuerpo físico, tu mente, tendrás que ponerte a hacer algo, porque cargar con tanta vitalidad sin enfocarla en alguna actividad te puede causar ansiedad, y entonces sí terminar la semana con los nervios hechos un lio. En el amor te nace como hace mucho tiempo estar muy atento, atenta, a las necesidades de tu pareja, estás detallistas como en un principio, el romanticismo es algo que no podrás evitar, fluye, tu pareja te lo agradecerá, pero sobre todo fortalecerás la relación para que siga avanzando.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Estarás muy acompañado, acompañada, estos días, hacia mucho que no te sentías tan respaldado, respaldad, el apoyo de familia y amigos está semana será vital para sentirte tranquilo, hay cosas que te inquietan desde hace días, y ya no puedes más, pero entre el apoyo que tendrás y las buenas noticias que se te presentarán al finalizar la semana todo recobrará su equilibrio, sé agradecido, y claro está, festeja las buenas noticias con quienes estuvieron brindándote su hombro. No descuides tu trabajo, has estado muy disperso y podrías cometer errores que ponen en riesgo tu estabilidad laboral, así que pon tus cinco sentidos cuando estes trabajando, porque no te van a permitir una falla más. Tu salud se recupera, espera buenas noticias, lo único es, que tienes que ser más disciplinado con cada instrucción que el médico te dé, la disciplina te llevará al éxito y a recuperar la vitalidad de tu cuerpo físico al cien por ciento.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Tu grandeza te salvará de una tristeza profunda que no puedes dejar atrás. Eres un ser con una gran fuerza interna, y estos días tendrás que hacer uso de ella, es momento de sacar esa gran cualidad tuya y enfrentar los problemas familiares que no te dejan estar tranquilo y que tanto que inquietan, decir la verdad, decir lo que sientes es muy válido, y lo tendrás que hacer a pesar de sentir que pueden sentirse o alejarse de ti, ya después la vida pondrá todo en su justo lugar. En lo laboral es importante no quedarse atrás, has estado muy lento y apático, te están llevando ventaja y están dejando de verte, aun estas a tiempo de recuperar el lugar que ya te habías ganado en lo profesional y seguir creciendo. El dinero puede estar un poco escaso, necesitas hacer una buena organización en las finanzas y gastar solo en lo necesario o terminarás la semana con la billetera vacía. Cuidado con las decisiones amorosas, no te precípites, esta jornada no es buena energéticamente para resolver nada que tenga que ver con tu pareja o solamente podrías complicar más la situación. Tu salud física es muy buena y estable, pero hay que poner atención a tu salud emocional.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Dar a conocer ese proyecto en el que tanto has trabajado es impostergable ya. Es una semana para arriesgar, echar toda la leña al asador, pon tu proyecto sobre la mesa, llegó el momento de mostrarlo a diferentes empresas, es momento de echarlo a andar, si empiezas a moverlo estos días caminará rápidamente y te empezará a dar grandes satisfacciones. Necesitas hacer algo para hacer crecer tu relación de pareja, has estado tan distante que tu pareja se siente un poco abandonado, abandona, no se lo merece, si alguien te ha apoyado para que realices tus sueños es él, ella, así que acercarte sé agradecido, demuestra tu amor, escucha, ahora te toca escuchar a ti. Trata de no seguir gastando de la manera en que lo vienes haciendo, es un buen momento para empezar un ahorro, una inversión, si haces algo por tu economía esta semana, el rendimiento que tu dinero podrá traerte grandes alegrías. Puede darte lata algún dolor de espalda, nada de qué preocuparte pasara, pero si ocúpate de tu malestar.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Es muy válido sentir enojo, lo que no es válido es desquitarte con quien ni siquiera tiene nada que ver con esa emoción. Así que esta semana no vayas a caer en: ya no busco quién me la hizo, si no quien me la paga. No, por favor, puedes hacer daño, puedes cargarte enemistades por no manejar tu enojo, puedes salir muy mal parado, parada, por no controlar tu molestia, mejor respira, contrólate y ve en búsqueda de quien te tiene con esta energía de irritación y arregla la situación lo antes posible, eso hará que recobres tu equilibrio emocional y dejar de cargar este peso que, solo te abruma. Es una semana muy importante para situaciones que tengan que ver con los estudios. Retomar la carrera, hacer exámenes pendientes, inscribirse en la escuela de nuevo, si retomas estos planes esta jornada caminarán de manera perfecta, sin complicaciones, sin obstáculos. Estas dejando pasar un chequeo médico, date el tiempo, organízate y ve a resolver esa molestia que tienes en riñones.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Y sí, ya tomaste esa decisión que tantas y tantas vueltas daba en tu cabeza en días pasados, ahora te toca ponerla en marcha, ya sabes qué hacer, ya sabes qué pasará cuando hables con esa persona, lo tienes todo muy claro, solamente te falta ponerle día y hora, y esta semana es la indicada para que ese encuentro sea lo mejor para ambas partes, así que no dejes pasar más días, entre más rápido mejor, si es a principios de la semana será aún mejor. Necesitaras empezar ese cambio de estilo de vida que tanta falta te hace, es importante recibes bien tus hábitos tanto alimenticios como de ejercicio, no te permitas seguir sin atender tu cuerpo físico, recuerda que es tu casa y no le has dado el debido mantenimiento, evítate un susto, evítate arrepentirte de no empezar ya. En cuestiones de dinero, todo avanza de manera perfecta y ligera, nada te preocupara estos días con respecto a la economía.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Necesitas recuperar la energía perdida en días pasados y no lo has hecho, necesitas organizar muy bien tus tiempos, porque si no lo haces seguirás acumulando cansancio del cual será difícil salir, son días muy buenos para ponerte atención, son días para darte tiempos de tranquilidad y calma, si puedes dormir un poco más será de gran beneficio para tu cuerpo y mente. Son días ideales para planificar unas vacaciones en familia, ellos también te están necesitando y necesitan pasar tiempo a tu lado, necesitan ser escuchados, necesitan más tiempo de calidad, si tienes hijos es momento de llenar esos vacíos emocionales que se han hecho porque has estado muy metido en lo que se refiere a lo profesional. El dinero esta semana no será un problema, has administrado bien, has hecho buen uso de tu dinero, ahora solo te queda compartirlo con quien no se ha separado de ti para tu crecimiento laboral.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Una semana de paz interior, por fin tienes tiempo de ocuparte de ti, de tus emociones, de poner en equilibrio tu corazón, de poner en orden tus pensamientos y de hacer todo lo pendiente por tu cuerpo físico. Por fin sentirás que estos días te recobras, que el alma regresó al cuerpo y ya no te sientes fuera de ti. Esta semana es ideal para que retomes un camino espiritual, ese camino que tanto bien te estaba haciendo y que por mucho te llevo a donde estas ahora. Semana de perdón, trabajar esta emoción no es sencillo, perdonar y perdonarte no está fácil, pero estos días harás reflexiones profundas que te permitirán llegar a esta acción sin egos ni vanidades, hablarás con quien lo tengas que hacer, hablarás contigo mismo, misma, y será un gran descanso para el alma. En la economía todo fluye, todo se mueve, no habrá contratiempos a la hora de recibir un dinero pendiente, no habrá escasez y mucho menos malos gastos.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Tienes que bajarle dos rayitas a tus malas actitudes, sí, todos pasamos por momentos de enojo, de mírame y no me toques, pero las personas a tu alrededor no tienen ninguna culpa del proceso emocional por el que estas pasando o del carácter con el que amanezcas, así que cuando sientas que alguien te saca de quicio mejor respira, aléjate y regresa cuando se te haya bajado el calor de la cabeza, porque si estallas solo verás y habrá puros problemas a tu alrededor. La familia puede estar sentida contigo por tus malos modos de las últimas semanas, así que acércate a ellos, convive y hazles saber que lo que sientes es contigo mismo y no con ellos. En especto laboral todo se sigue moviendo, pero esta semana no será tan rápido como pretendes, así que ármate de paciencia y fluye conforme se vayan moviendo las cosas, solo así la semana laboral llegará a buen fin cumpliendo cada meta. Tu salud puede estar pasando por una etapa de energía baja, todo debido al estrés que no has sabido controlar, es momento de relajarte.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

La honestidad será tu arma estos días. No dudes en ser quién eres, no tienes ninguna necesidad de fanfarronear, de presumir, de magnificar nada, así como eres tú la gente te quiere, te admira, todo lo que sientes es mera inseguridad, necesitas volver a creer en ti y esta semana te da la energía y el impulso necesario para poder tener otra vez la certeza de lo que eres capaz, la energía que te envolverá estos días te abre la posibilidad de trabajar con el amor propio que has descuidado tanto. Son días muy buenos para decir lo que sientes en el amor, en ese aspecto serás muy sincero, sincera, y ahí sí, la posibilidad de algo nuevo está muy presente. En la parte financiera alguien muy cercano a ti podría pedirte un préstamo, ayuda a esa persona, pero claro está, pon las condiciones muy claras para que no haya malentendidos cuando se le atore algo y no sea puntual en devolver ese préstamo.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Planes de mudanza. Todo se acomoda de una manera tan mágica que podrás lograr por fin encontrar esa casa o departamento que te haga feliz la vida, que te dé tranquilidad, ese hogar al que te hurga llegar para descansar y ponerte en paz, así que manos a la obra, tendrás que empezar hacer mudanza. En el trabajo estos días los jefes necesitaran de tus conocimientos, será una semana agitada, en donde puedas requerir de un esfuerzo mental muy fuerte, así que no te mal pases para que no llegues agitado, agotada, física y mentalmente al fin de semana, porque te esperan muchas cosas que hacer en casa, si es necesario pide ayuda a los amigos para resolver asuntos de pagos, trámites etc. Sientes mucha vitalidad, gozas de una excelente salud, la fuerza física en la que has trabajado tanto te ayuda sobreponerte rápidamente.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Esta semana brillarás como hace mucho no lo hacías, es una semana para relacionarte con nuevas personas, nuevos entornos, podrías hacer amigos entrañables, de esos que duran para toda la vida. Estos días has de esa brillantes con la que te mueves un éxito, aprovéchala para abrirte puertas en los negocios, para hacer sociedades o promoverte para un puesto más alto, para un rango mayor. La palabra “no” estos días no existirá en tu diccionario, entonces ve por el sí, has propuestas para noviazgos, para pedir matrimonio, para hacer asociaciones. La fortuna esta de tu lado, así que es un buen momento para pedir créditos hipotecarios muy favorables, para invertir en un negocio nuevo y este te dé frutos rápidamente. En la salud lo único que te debe de preocupar es seguir por el buen camino y los buenos hábitos que te has forjado desde hace meses, todo esto para seguir tan bien como lo estas hasta ahora.