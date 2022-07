Horóscopo de hoy de Nana Calistar 17 de julio de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Leo

Puedes llegar amar demasiado cuando te enculais, pero cuando eres traicionado te conviertes en el demonio y destruyes todo. Amores muy importantes se ven en puerta y con ellos cambios que te beneficiarán en muchos sentidos. No te limites en nada que tenga que ver con tu cuerpazo criminal pues estas en una etapa de lograr cualquier objetivo que trases. Es momento de poner todo en una balanza para saber si ha valido la pena todo lo que has hecho o realizado y sino buscar nuevos horizontes y caminos. Vienen días algo grises o tristes de los cuales será complicado salir adelante, pero te darás cuenta de que con la ayuda de tu familia todo será posible solo serpa cuestión de que te lo propongas. Quien se ausenta se olvida, así que si no quieres perder a quien te importa mucho no te ausentes tanto de su vida. Vienen cambios en tu economía que deberás de atender a la brevedad. Cuida más tu economía pues vienen perdidas de dinero.

Virgo

Ten presente que las oportunidades tienen fecha de caducidad así que trata de aprovechar todas las que vayan apareciendo. Mucho cuidado con inversiones fuera de lugar sino tienes los recursos no te expongas. Es momento de grandes cambios en tu vida sobre todo con cuestiones que tienen que ver con tu autoestima pues te has expuesto demasiado y con eso has logrado desestabilizar tu vida. No te compliques la vida y busca la manera de tener un ingreso extra. Ten cuidado con tus pertenencias o de lo contrario podrías sufrir perdidas en estos días. Muchas oportunidades de realizar una compra importante. Debes aprender a pasar más tiempo con tu familia y darte cuenta de que tu trabajo no puede constituir siempre tu todo pues hay cuestiones con igual importancia que deberás de atender, números de suerte son el 12, 23 y 34.

Libra

Es preciso que cambios los caminos que normalmente recorres o de lo contrario podría suceder un acontecimiento negativo para ti. Si no quieres por el momento tener una relación y estas soltero o soltera que te valga madre lo que digan o piensen pues no tienes porque dar explicaciones a nadie. Fin de semana de reflexionar mucho sobre lo que quieres y deseas para tu vida. Posibilidades de un encuentro amoroso con persona cercana, ni te claves, ni te enamores, disfruta el momento vívelo y gózalo. Momentos importantes en pareja que deberás atender en caso de tener pior es nada, disfrútala al 100 y aprovecha esos momentos que no se repetirán. Cuidado con personas en tu trabajo hay demasiada envidia en tu contra y buscarán afectarte o dañarte de alguna u otra manera. Vienen momentos de grandes cambios en tu vida pues nuevos proyectos comenzarán a llevarse a cambo y con ellos oportunidades en muchas áreas de tu vida sobre todo en el área de los negocios y el área de los nuevos proyectos. No permitas que personas del pasado se metan en tu vida y te causen problemas o conflictos.

Escorpio

Aprende a ver la vida de manera diferente y ser más positivo con tus proyectos o metas, pero trata de no decir ni contar nada o de lo contrario eso podría traerte algunos problemas. Cuida lo que sale de tu boca o podrías dañar con comentarios p3ndejos a personas que constituyen un shingo en tu vida. Cuidado con caídas o golpes que estarán a la orden del día. Un amor de tierras lejanas hará acto de presencia y podría ocasionarte ciertos pedos o problemas. Vienen días de muchas oportunidades, pero también de momentos complicados, no te permitas ya fracasar por nadie ni pasarla mal pues no se ve un momento adecuado para eso, tienes proyectos y metas que debes de sacar a flote y estando deprimido o pasándola mal no conseguirás nada. Momentos de mucha incertidumbre por ciertos chismes que te llegarán o de noticias de las cuales te vas a enterar. Cuida más la parte de tu cuerpazo criminal pues entras en etapa en la cual podrías subir un chingo de peso. No temas a cambios, recuerda que para que las cosas cambien y obtener mejores resultados es necesario actuar de manera distinta.

Aries

Amistades falsas y convenencieras donde quiera hay, no te tomes las cosas tan apecho y aprende a lidiar con esas personas las cuales solo buscan desestabilizarte y hacerte pasar un mal rato. No tengas miedo de cambios en el área de tu economía esta terminando un mes en el cual lo que siembres cosecharás ala brevedad posible. Momento de oportunidad de salir de viaje y pasarla super bien, cree y confía en ti pues todo se presenta excelente para realizar ese viaje que tanto soñaste a lado de tu familia o de personas que son importantes para ti. Traes un ángel protector muy importante el cual abrirá tus caminos a lo que quieras necesitas y buscas en tu vida para ser feliz. Momentos familiares importantes solo cuidar que la convivencia sea más sana. Cuídate de amores de una noche los cuales te podrían ocasionarte ciertos problemas, así que se más cuidadoso o de lo contrario podrías meterte en graves problemas. En la salud mejorarás mucho en caso de estar pasando por problemas de salud solo cuida mucho lo que comes pues una infección se podría presentar, pero nada de gravedad.

Tauro

Cuida tu salud pues podrías presentar problemas a largo plazo que tienen que ver con diabetes o presión arterial. No permitas que otras personas opinen sobre ti y mas sino te conocen y desconocen el camino que has vivido o cruzado para llegar donde ahora te encuentras. Es importante que no permitas que nadie te manipule o haga sentir que no vales o no importas, vienen días en los cuales estarás algo pensativo o pensativa buscando soluciones a tu vida las cuales las tienes en frente, pero te la complicas demasiado. Ten mucho cuidado con lo que dices o hablas sobre todo en cuestión de planes y proyectos pues las cosas podrían no salir como esperas debido a que con malas energías tus enemigos destruirán tus planes. Noticias que tienen que ver con pagos o movimientos de dinero que te beneficiarán mucho pues bien una compra muy importante. Amores muy importantes empezarán a perder importancia, has entrado en una etapa en la cual aprendes a valorarte y saber que no cualquiera merece estar a tu lado sino quien en verdad te valore y haga sentir lo que eres y lo que vales.

Géminis

Momentos gratos pues se viene un embarazo o nacimiento dentro de la familia que esperan con ansias. No descuides tu salud para andar al cien este fin de semana luciendo el puercazo criminal que te andas cargando. Cuidado con viajes inesperados y planeados a ultima hora pues no podrían salir como tu espera. Si tienes una relación, cuida mucho el tacto que tienes con él o ella pues cambias de humor muy repentinamente y eso destantea a tu pareja, a veces piensa en mandarte a la shingada, pero hay cosas muy positivas y valiosas en ti que pocos logran ver, en la intimidad logras dejar bien cenada a tu pareja, no necesitas mucho para enamorar a alguien aunque algunas veces caes en la grandeza y te sientes parido por los dioses y eso desanima a quien tienes a tu shingado lado por mamon@. Despréndete de todo eso que ya dolió y te causo graves conflictos. Permítete creer más en ti y confiar más en quienes te rodean o de lo contrario ya nadie lo hará por ti.

Cancer

No es momento de invertir dinero y menos con amistades o de lo contrario solo se constituirán en perdidas de las cuales te lamentarás en poco tiempo. Aguas con la manera en que actúas con ciertas amistades pues podrías enamorar a alguien cercano o cercana a ti, y es una persona que no te interesa, no hagas daño, mejor deja las cosas bien en claro. No esperes recibir nada de nadie y enfoca tus energías, capital y fuerzas en lograr tus metas y sueños pues en pareja se te será mucho más difícil, así que si ya tienes piro es nada deja las cosas en claro antes que comience a controlar y dominarte. Vienen días de muchos cambios en los cuales necesitarás dejar en claro hacia dónde vas y con quien vas para lograr tus proyectos, metas y objetivos. Una traición se ve en camino y con ella muchos problemas que va traer por no aclarar y guardar secretos que quedarán al descubierto por terceras personas. Aprovecha lo que la vida y el universo ponen frente a ti.

Piscis

Andarás algo aburrido o aburrida sin saber que hacer, deja la shingada flojera y pone hacer algo, aunque sea atender la casa porque sueles perder mucho el tiempo en p3ndejadas sin sentido. Una gastritis perra y dolores musculares podrían fregarte la existencia, no comas tantos irritantes pues podrías lastimarte más tu estómago y tu colon. Grandes momentos en pareja vienen camino en caso de tener ya una relación. Se viene un evento que puede ser cumpleaños o boda en la cual te la pasarás a toda madre. Debes de cuidar un poco cuestiones que tienen que ver con tu economía pues andarás gastando en shingaderas que no ocupas. Tu salud se puede ver afectada por ingerir algún alimento en mal esto, trata de no comer en la calle y deja la flojera y ponte hacer la comida en casa. Aprende a quitar de tu camino gente envidiosa que no te aporta nada y solo te shinga la existencia. No desperdicies tu tiempo en p3ndejadas que no te llevan a ningún sitio. Una noticia que esperabas desde hace mucho tiempo aparecerá en cualquier momento y te hará muy feliz.

Acuario

Momentos importantes en tu vida se avecinan y grandes cambios que te ayudarán mucho a encontrar la estabilidad que habías perdido. Debes de cuidar mucho la parte de tus sentimientos pues hay personas que solo buscarán dañarlos o aprovecharse de ellos. No tengas miedo de ir por nuevas cosas o nuevos cambios, estos te ayudarán a encontrar la estabilidad que tanto has logrado o buscado. Viajes importantes y mejoras en lo laboral, pero deberás de ser muy inteligente para no cometer los mismos errores de siempre. En el amor a veces caes, pero si bien gordo o gorda, porque eres bien entregado o entregada, pero de nada te sirve porque sueles cansarte muy rápido de la pareja, eso se debe a la monotonía que asecha tu vida, cuando aprendas a vivir de diferentes modos en pareja, no necesitarás alguien más para llenar vacíos y huecos. Ten presente que todos los sueños se pueden hacer realidad solo deberás de creer en ellos y ponerte las pilas y al poco tiempo lograrás consolidarlos o materializarlos.

Capricornio

En el amor se ve un escenario complejo pues ahorita lo más importante debe de ser tu persona antes que gastar tus energías en alguien que lejos de ayudarte o beneficiarte podría truncar tus sueños y metas al punto de perder tu libertad e individualidad. Un amor a distancia podría surgir en cualquier omento y con los grandes cambios para tu vida a pesar de que será una relación que no durara mucho en caso de estar soltero o soltera. Quien te quiera pagará tu precio quien no que se quite de la puerta y deje pasar a la clientela que tienes suficiente fila. Vienen oportunidades muy buenas, pero deberás ponerte bien perra o te las van a ganar en tu trabajo, enfermedad o muerte rondará la familia, pon un vaso de agua con una flor blanca dentro de tu casa para alejarla. Si tienes pareja deberás de cuidar más la relación pues hay problemas de celos y desconfianza muy marcados que podrían dañar mucho la relación y hacer que en cualquier momento termine. Quien te quiera pagará tu precio quien no que se quite de la puerta y deje pasar a la clientela que tienes suficiente fila.

Sagitario

Cuídate de caídas o golpes pues estarán a la orden del día. Vienen cambios muy buenos para tu vida solo deberás ser muy inteligente para no cometer errores p3ndejos que pudieran ocasionarte pedos y problemas existenciales. Estas por iniciar un empleo en el cual te irá de lo mejor, pero deberás ponerte bien perra o perro para que no te vean la cara en cuestión que tiene que ver con sueldos y demás. Tus números de la suerte son el 2, 17 y 19. Pon atención a tus sueños pues están por rebelarte cambios y situaciones muy fuertes que estás por vivir, pídele a tus muertos y difuntos ayuda y te será brindada. Vienen días buenos y otros no tanto, pero la manera en que despiertes en tu día será la manera en cómo vaya a resultar lo demás. No te creas de personas falsas que solo se te van a acercar a ti por un objetivo en particular el cual será chingarte o dañarte.