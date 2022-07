La actriz Constance Wu intentó suicidarse tras publicar un desafortunado tuit

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En 2019 Constance Wu indignó a los fans de su serie de televisión “Fresh off the boat” y a muchos de sus compañeros de profesión cuando reaccionó con un berrinche a la noticia de que habría una sexta y última temporada para cerrar la historia. “Ahora mismo estoy tan enfadada que estoy llorando”, aseguró en Twitter.

Para comprender mejor las críticas que le llovieron entonces hay que tener en cuenta que muy pocos proyectos en el cine o la televisión cuentan con un elenco compuesto mayoritariamente por actores asiáticos, y ella había tenido la suerte de aparecer en dos: “Fresh off the boat” y la comedia romántica “Crazy rich asians”. El manual de celebridades en apuros explica que lo mejor en estos casos es alejarse de la vida pública durante un tiempo a la espera de que las aguas vuelvan a la calma, y eso hizo ella a lo largo de tres años.

Ahora Constance reveló que durante esa época intentó suicidarse debido a las críticas que estaba recibiendo. “Mirando hacia atrás, resulta increíble que unos cuantos mensajes privados me convencieran de quitarme la vida, pero eso es lo que sucedió. Por suerte, me encontró un amigo mío y me llevó corriendo a urgencias”.

Inicialmente la actriz intentó evadir la realidad asegurando que su tuit no hacía referencia a la renovación de la serie, pero ella misma se puso en evidencia al comentar ‘no me gusta’ en la publicación de Instagram donde la cadena ABC había confirmado la noticia. Finalmente admitió que lo había escrito después de un día muy difícil que coincidió con el anuncio de que tendría que volver a retomar su papel en el sitcom, lo cual la obligaba a renunciar a otros proyectos en los que estaba más interesada.

Desde entonces Constance ha acudido a terapia y ha escrito incluso un libro con un título muy apropiado: “Making a scene” (“Montando una escena”). En sus páginas ofrece un retrato suyo que no siempre resulta halagador, aunque también aborda la falta de empatía que mostraron otros actores cuando cortaron todos los vínculos con ella en su peor momento. “Reconozco que me dolió mucho, pero me hizo darme cuenta de lo importante que es ponerse en contacto con los demás y cuidarlos cuando están pasándola mal”, aseguró acerca del motivo que la llevó a publicar esta especie de biografía.

