La carta de tarot para la semana del 18 al 24 de julio 2022

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2022. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. Tres de Copas

1. Tres de Copas: Esta semana es para compartir. No te detengas, festeja y comparte, desde tu dinero, tu tiempo y triunfos con familia y amigos. Nada puede ser más importante para ti estos días que convivir y hacer más fuerte la unión entre tú las personas que quieres y te quieren. Todo es brillantes y festejo. Habrá grandes cambios en lo laboral que serán de crecimiento y grandes satisfacciones, tu esfuerzo por fin te dará frutos, no permitas que nadie te haga dejar de sonreír y ser feliz por tus logros. La suerte esta de tu lado para obtener dinero, para obtener bienes materiales, lo único que te dice el Tres de Copas es: no abuses de la suerte, solo fluye con ella. En el amor, tendrás de tu lado a la pareja, y si aún no tienes pareja habrá personas que se hagan cómplices tuyos para poder llegar a la persona que te guste de manera sorprendente. Tu salud pasa por gran momento, y si esperabas resultados de análisis o estudios, la respuesta puede ser muy positiva y alentadora.

2. Reina de Espadas

2. Reina de Espadas: Es momento de hacerte cargo de tu vida. Cada decisión buena o mala que tomes será de gran enseñanza para tu camino, tendrás que hacerte responsable de todas las consecuencias de tus actos, tanto pasados, presentes o futuros y está semana te enseñará esa gran lección, no puedes seguir con inmadureces porque ya no caben más ni en tu vida ni en la de las personas que te rodean y que siempre te han sacado del bache, eso se termina esta jornada. Será una semana para defender tu postura en el trabajo con uñas y dientes, sabes que tienes la razón, pero no te escuchan porque nunca te has tomado la molestia de que así sea, hasta ahora que, realmente la molestia toco tu orgullo. Estos días puedes estar seguro, segura, de que sigues contando con la ayuda incondicional de la madre, pero hay veces que es momento de no molestar más.

3. Dos de Espadas

3. Dos de Espadas: Tendrás que escuchar a tu intuición. No puedes ya, evadir a esa voz interna que tanto te habla y hasta te grita, su consejo es sabio y profundo, y tú te empeñas en hacer que no escuchas nada. Si tienes decisiones difíciles que tomar estos días es literal, te encontrarás entre la espada y la pared, escuchar a tu voz interna te ayudará sin duda a salir de ese bache y tomar el camino correcto. Esta jornada ya no se vale quejarse de nada, al contrario, es momento de enfrentar la realidad, de dejar de evadir a las personas, toma al toro por los cuernos y se determinante. No es un buen momento para poner a trabajar tu dinero, no inviertas ni compres nada grande estos días o puedes tener perdidas irrecuperables. En el amor deja ya las indecisiones atrás, si crees que ya no es ahí, dilo, si crees que es ahí sigue poniendo tu energía y amor en esa persona para que todo crezca. Tu salud puede estar pasando por algún momento de duda, así que no permitas pase más tiempo y ve a un chequeo médico, sal de dudas para que puedas seguir tranquilo, tranquila, la vida.