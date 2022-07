Cómo hacer que tu refrigerador dure más

Click to share on Facebook (Opens in new window)

¿Cuánto tiempo esperas que dure tu refrigerador? Cuando le hicimos esta pregunta a miles de miembros de CR, dijeron que esperan que los refrigeradores que compran duren un promedio de 10 años. Eso se ajusta a lo que la mayoría de los fabricantes nos dicen: sus refrigeradores están hechos para durar 10 años.

Pero eso no significa que será una década libre de problemas. En una encuesta de 2021 a nuestros miembros, encontramos que el 37% de los refrigeradores comprados entre 2011 y 2021 se rompieron o dejaron de funcionar como deberían. La mayoría de los miembros (75%) intentaron arreglarlos y, de ese grupo, el 13% de los intentos de arreglo realizados por profesionales no tuvieron éxito.

Una forma de mejorar las expectativas es realizar un mantenimiento de rutina en tu refrigerador durante todo el año. Aquí hay algunos consejos para ayudarte a mantener tu refrigerador en perfecto estado.

1. Aspira las bobinas del condensador

Las bobinas del condensador acumulan polvo, suciedad, cabello, mugre y otros residuos, lo cual puede restringir su capacidad para disipar el calor, limitando la eficiencia y posiblemente causar una avería. Cada seis meses, aspira con cuidado las bobinas con un accesorio de cepillo blando para que sigan funcionando de la mejor manera. Se encuentran en la parte inferior o trasera del refrigerador (en la parte superior en el caso de los empotrados), por lo que tendrás que retirar la rejilla o sacar el refrigerador de los gabinetes para llegar a ellas.

2. Mantén limpios los burletes de la puerta

Los burletes o empaques de goma alrededor de las puertas del refrigerador evitan que se escape el aire frío, pero los derrames y los restos de comida pueden acumularse e impedir que queden bien sellados. “Eso hace que el compresor trabaje más de lo que debería”, afirma Larry Ciufo, quien supervisa las calificaciones de refrigeradores de CR. Limpia los burletes con una esponja o un paño húmedo y asegúrate de secar el exceso de agua; esta no podrá evaporarse en los pliegues de los burletes con la puerta cerrada. Si notas la presencia de moho, necesitarás algo para eliminarlo, como un limpiador desinfectante. Pero primero consulta el manual del refrigerador para saber si se deben evitar ciertos productos.

3. Cambia el filtro de agua

Si tu refrigerador tiene un filtro de agua, cámbialo cada seis meses. Ten cuidado con los filtros de repuesto porque es difícil verificar si eliminan los contaminantes y las bacterias del agua potable.

Por otro lado, si estás seguro de que tu suministro de agua es confiable y no quieres gastar unos $100 más al año en filtros, quizá puedas prescindir de uno. Con ciertos refrigeradores, deberás insertar un tapón de cartucho para que el agua siga fluyendo. (Esto debería venir con el refrigerador).

4. Mantén la parte superior del refrigerador despejada

Evita la tentación de usar la parte superior de tu refrigerador para almacenamiento porque cualquier cosa que quede allí puede interferir en su capacidad para disipar el calor. En las cocinas con gabinetes por encima del refrigerador, asegúrate de dejar un espacio entre los gabinetes y la parte superior del refrigerador para facilitar el flujo de aire. Algunos modelos tienen recomendaciones específicas de espacio en sus manuales para el propietario, pero Ciufo señala que 1 pulgada es un buen margen de espacio.

5. Limpia el dispensador de agua y hielo

Con el paso del tiempo, se puede formar una película blanca en el dispensador y su bandeja. No afectará la vida útil de tu refrigerador, pero es desagradable. Puedes quitar la película con una mezcla de agua y vinagre blanco en partes iguales. Si no sale, quizá tengas que dejar la bandeja en remojo con la mezcla.

Nota del editor: Una versión de este artículo también se publicó en la edición de agosto de 2019 de la revista Consumer Reports.

