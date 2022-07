Compañía para Carlos Vela: LAFC compra a Sebastián Méndez desde un rival directo en la MLS

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Una nueva llegada para Los Angeles Football Club. Sebastián Méndez ha sido confirmado por el equipo de la Major League Soccer como refuerzo, razón por la cual ahora el jugador nacido en Ecuador dejará atrás al Orlando City para defender la camiseta del equipo angelino en el torneo estadounidense.

Así lo dio a conocer el mismo equipo mediante a las redes sociales, en donde se puede ver al jugador que llegó al equipo luego de que desembolsara un total de 300.000 dólares en Fondos de Adjudicación General.

Sebastián Méndez is Black & Gold.



📝 #LAFC acquires Ecuadorian midfielder Sebastián Méndez from @OrlandoCitySC. — LAFC (@LAFC) July 19, 2022

Por su parte, el copresidente y gerente general de LAFC, John Thorrington, se tomó unos instantes para hablar sobre el fichaje que estará bajo el mando de Steve Cherundolo, en donde recalcó la experiencia que posee el mediocampista y sus cualidades físicas y técnicas.

“Estamos entusiasmados de poder agregar a un centrocampista con experiencia en la MLS y a nivel internacional como Sebastián. Las cualidades físicas y técnicas de Sebastián complementarán nuestro centro del campo, y esperamos poder ver el valor que aportará a LAFC”. John Thorrington

Recorrido de Sebastián Méndez dentro de la MLS

El nuevo centrocampista del equipo de Los Ángeles llega con casi cuatro temporadas de experiencia con el Orlando City SC. En la actual campaña de la MLS estuvo 13 veces en la cancha, en los que sumó un total de 412 minutos disputados.

Durante toda su estadía con los leones, el ecuatoriano cuenta con 83 partidos (59 como titular), en los que ha podido anotar un tanto y entregó una asistencia en 4506 minutos. Thank you for all the memories, Sebas, and best of luck moving forward 💜 #ForeverALion | #DaleMiAmor pic.twitter.com/ZL498EFJLc— Orlando City SC (@OrlandoCitySC) July 19, 2022

LAFC y su siguiente compromiso en Estados Unidos

El equipo de Carlos Vela, Gareth Bale y compañía tendrán un duelo complicado la siguiente jornada, pues se enfrentarán a Sporting Kansas City el venidero sábado, y como es de esperarse tratará de sumar la mayor cantidad de goles para así seguir reinando en la Conferencia Oeste.

LAFC marcha líder de la Conferencia con 42 puntos en 20 juegos disputados. Por otro lado, el rival de turno para los angelino está en la última posición de la Conferencia con 20 unidades en 22 cotejos jugados en la MLS.

